Adrenalină, pe munte

S-a întâmplat într-una dintre duminicile trecute.

Pentru mine era a doua oară când mă urcam pe un ATV! Iar prima oară a fost chiar cu câteva zile înainte, la Gura Humorului. Un traseu ușor, pe asfalt și pe drumuri forestiere în general.

De data asta, însă, era ceva nou: cu ATV-ul pe munte! PE RARĂU. Am plecat din Suceava, în jur de 6.30 dimineața, cu mai multe mașini, iar pe la 9, cu tot cu pauză de cafea la o benzinărie de pe traseu, eram la Câmpulung Moldovenesc.

„Am ajuns”, îmi spune colegul meu Daniel.

Două fetițe, gemene, așteptau musafirii. Îmbrăcate în costume populare și cu două coșulețe în care aveau plăcinte. Home made. Făcute de mama lor, Camelia. Cu urdă. Grozav de bune. “Și cu brânză dulce, dacă dorești!” Doresc, doresc!, răspund prompt, chiar și cu gura plină.

Ovidiu Crevenciuc are de mai mulți ani această afacere de închiriat ATV-uri și zeci de grupuri de turiști vin an de an, chiar și din străinătate, pentru a face fel de fel de trasee atât în zona Câmpulung Moldovenesc, dar și prin țară.

“Sunt trasee de o oră, de două, de trei... și de o zi. Cu ceaun, grătar pe drum, cu tot ce trebuie. Din Câmpulung, de exemplu, plecăm spre Mănăstirea Sihăstriei, spre Pietrele Doamnei, Vârful Rarău, spre Vârful Giumalău. De fiecare dată cu ghid sau ghizi, depinde de mărimea grupului, obligatoriu toți cei care conduc ATV-urile trebuie să aibă permis de conducere cat. B., se semnează și un contract de închiriere”, îmi spune Ovidiu.

Primim fiecare instructajul și ni se comunică și regulile cele mai importante: nu prin pădure, nu prin livezile și proprietățile oamenilor, nu prin arii protejate.





Când aceste reguli vor fi respectate de către toți, fie că vorbim de turiști sau de către cei care închiriază ATV-uri, cu siguranță că se vor împuțina controversele în jurul acestui gen de distracție.





“Ascultă ceea ce-ți spun eu, că am ani de zile de experiență în spate și totul va fi ok, bine, absolut tot”, spune Ovidiu, înainte de a porni spre una dintre cele mai interesante experiențe din ultimii ani.





Cum a fost? Uau.

