Pentru că de la un espresso pleacă tot. Și un Flat White și un Latte, un Capuccino...

Iar de la cei trei băieți, Alex, Adrian și Ionuț, pleacă una dintre cele mai faine idei de afaceri din municipiul Suceava: Camera cu Cafea.

E chiar ca o cameră, mai mică sau mare (alegerea e a ta, în funcție de spațiul pe care îl ocupi la adresa din buletin).

O cameră plină cu cafea. Și de clienți. Tocmai de asta, să nu stricăm feng shui-ul cafenelei, am ales să filmăm într-o duminică dimineață, de la ora 8.00. Două ore de filmare ajung, am făcut planul dinainte. Până la 10.00, ora obișnuită de deschidere, duminica (în timpul săptămânii, de la 7.00).

Așa că duminică, dis-de-dimineață, cu toate sculele la noi (n.a. – a se citi aparatură modernă), am deschis Camera cu Cafea. Locul unde, am auzit prin târg, se bea cea mai bună cafea din oraș.

“Așa e, băieți?”, i-am întrebat pe Ionuț, Alex și Adrian (am mai schimbat ordinea, să nu carecumva să fie motiv de ceartă).

Care e diferența?

“Cu ce e diferită cafeaua voastră față de cea a unui restaurant oarecare din Suceava?”, vine a doua întrebare de la unul care a băut cafea de peste tot, și de la automate de multe ori (aveam și la ziar vreo două), explicându-le că pot deosebi două cafele doar dacă una dintre ele este foarte proastă.

Și așa am aflat că toată cafeaua care se bea acolo este de specialitate, adică 100% Arabica, aleasă boabă cu boabă direct pe plantație, trecută prin ochii specialiștilor prin intermediul unor competiții specifice. Și ar mai fi o deosebire importantă: modalitatea de prăjire a cafelei.

Și ca să fie siguri că am băgat la cap, băieții au adus și două farfurioare. Pe una, boabe din cafeaua lor, pe a doua, boabe dintr-un sortiment de cafea (și nu cel mai ieftin) care se găsește în comerț. Iar diferența se vede. Se și simte! :)

Barista. “Nu doar să apăsăm un buton și să curgă 20-40 de mililitri de cafea”

Ionuț, Adrian și Alex sunt barmani de mulți ani, însă de ceva vreme au calificări și de barista. În italiană e cam același lucru, însă termenul presupune o specializare de a prepara cafeaua la un alt nivel, “nu doar să apăsăm un buton și să curgă 20-40 de mililitri de cafea”.

Evident că pe lângă cafeaua de dimineață, băută în timp ce ne instalam stativele, lămpile și camerele, am degustat și alte sortimente de cafea și chiar am preparat un Iced Cofee, secondat de Adrian. Am încercat și un latte art (acel desen cu lapte în cafea), însă, în ciuda instrucțiunilor primite de la Alex, lebăda mea din cappuccino a avut mai mult o formă metaforică (am rezolvat-o însă la editare). ;)

În curând, Camera cu Cafea nu va mai aduce cafeaua de la o prăjitorie din Cluj, ci doar de la câteva sute de metri distanță, Ionuț, Alex și Adrian pregătind deja propria lor prăjitorie, prima din Suceava.

Până atunci, ce spuneți de o cafea? Cu lapte, fără lapte?

