De la 92 de kilograme, la instructor de fitness

Am văzut-o în urmă cu mai mulți ani într-o sală de fitness din zona Mărășești. Era singura fată (cel puțin așa țin eu minte) care cobora la demisol (sala fiind împărțită pe mai multe niveluri), acolo unde se aflau ganterele și aparatele la care se antrenau de regulă băieții cu mușchi. Eu eram la etajele superioare, dar prietenul meu, Ovidiu, mă mai lua cu el să mă facă de rușine. Și îmi mai și număra repetările cu voce tare, deși îl rugasem, dacă tot o face, să înceapă de la 15-16 în sus…”15, 16, 17, hai încă două!”.

”Ăla a fost momentul când am zis: STOP! TREBUIE SĂ SLĂBESC!”

Anii au trecut și am văzut pe Facebook un colaj foto cu Alina la 25 de ani și la 42 de ani. Diferența nu era nicidecum de ani. Ci de kilograme. Și mușchi.

“Păi am avut și 92 de kilograme. Totul a pornit de la o pereche de pantaloni pe care voiam să o cumpăr pentru o ocazie. Am mers în toate magazinele și toți îmi veneau până la genunchi. Ăla a fost momentul când am zis: STOP! TREBUIE SĂ SLĂBESC! Și m-am ales cu o pereche de pantaloni, mărimea 52, dintru-un magazin de doamne în vârstă”, îmi povestește Alina Istrate.

I-am povestit că începem un nou proiect la Monitorul și că aș vrea să filmăm un interviu cu ea, chiar în sala la care este acum antrenor personal, Bucovina Health Club. Asta mi s-a părut foarte interesant. Nu neapărat să slăbești (deși ușor nu e deloc, și vă spune unul care a avut muult peste 100 de kilograme).

Ci să o duci în cealaltă extremă: să ajungi instructor de fitness / antrenor personal.

“Fac sală de 12 ani. A devenit o pasiune”, completează Alina.

Aparate video și foto, în sala de fitness

Am filmat chiar la sala de fitness de la etajul IV al magazinului Bucovina, locul în care își începe serviciul de la 6 dimineața, când deja apar primii clienți ai Alinei. Și am și vorbit cu o parte dintre ei, ba chiar ne-am și antrenat împreună. Mă rog, fiecare cu aparatele lui. Ai mei, cu alea video și foto.

“Vin la sală de aproape doi ani, iar Alina este antrenorul meu personal. Sunt dependentă de ea”, îmi spune Paula, ușor gâfâind după ce Paul (colegul meu) a pus camera pe ea în timp ce își lucra mușchii fesieri (ea, nu el).

Am văzut faza abia la editarea materialului filmat, pentru că eu eram preocupat să-l întreb pe Ionel, și el antrenor personal, vicecampion național de culturism, cum să fac să am pătrățele în mai, între 2 și 9 mai, mai exact (pentru un mic concediu). Când s-a apucat de sală era “foarte slab”, îmi spune Ionel, și chiar mi-a trimis și o fotografie în care să văd diferența. O găsiți în materialul de pe YouTube. Tot acolo găsiți și toată filmarea de la Bucovina Health Club, cu povestea Alinei, fete frumoase, băieți cu mușchi și un reporter (subsemnatul) visând pătrățele.

