Un anunț distribuit de o prietenă pe contul ei pe Facebook mi-a atras atenția: “Angajăm ajutor de bucătar”, anunț făcut de către cei de la Bistro LOVEGAN. “Minime cunoștințe de bucătărie, rapiditate”. Cu rapiditatea, hm, nu știu ce să zic, dar la cunoștințe minime hai că te încadrezi!, m-am încurajat singur. Cu greu găsești un altul să aibă cunoștințe “mai minime”.

De restaurantul vegan din Suceava, singurul de altfel, auzisem de ceva vreme, în special că prăjiturile de acolo sunt foarte bune, dar nu le călcasem niciodată până atunci pragul. Nici măcar nu știam că s-a mutat, că nu mai era lângă poșta din Centru, ci câteva sute de metri mai încolo, în capătul esplanadei.

De fiecare dată când ajungeam pe pagina lor de Facebook, printre fotografiile cu fel de fel de preparate, fără proteină animală, vegane și raw -vegane (și eu tot pe Google am căutat diferența :) ) tot cochetam cu ideea: “Mă duc măcar o dată să văd cum e!”. Dar n-am mai ajuns. Până am dat de anunțul cu ajutorul de bucătar. Asta e! Unde să aflu mai multe despre meniul vegan, decât din bucătăria restaurantului?

Ajutorul de bucătar și ajutoarele lui

Lui Alin Opincaru, unul dintre cei doi asociați în această afacere inedită pe plan local, i-a plăcut ideea, neștiind (nici eu nu am dat prea mult din casă) că “ajutorul de bucătar” mai are trei colegi și că-i umplem bucătăria de camere video, aparate foto și microfoane (ps: sper că le-am luat pe toate la plecare).

Am primit șorț, mi-am cunoscut colegele de bucătărie, Corina și Sânziana, și am intrat direct în pâine. Mă rog, în banane. Că asta a fost prima sarcină: să pasez banane într-un blender, pentru un tort de ciocolată. De tort s-a ocupat Alin, eu am fost trimis la următoarea probă (că doar eram în probe, nu?). La spălat vase! Apoi, la dat morcovi prin răzătoare. Am scăpat repede de sarcină, trasând-o mai departe colegului Ștefan (Artistul), în timp ce, deja cu experiență acumulată, am trecut la primul preparat. Cu foaie de orez, rucola, maioneză vegetală și ceva germeni. Am făcut, am gustat. TOT. Am tras și duble să ne asigurăm că nu am muncit degeaba. ;)

Nici o șansă să ajungă pe masa vreunui client nu a avut nici burgerul vegan pe care l-am făcut, sub îndrumarea atentă a Sânzianei și Corinei. El, burgerul, a apucat să iasă din bucătărie, într-un moment de neatenție (de fapt, concentrare maximă la filmare), dar l-am “interceptat”.

De tort nici nu mai zic, că ne chinuim. Și pe mine, și pe voi (e destul că apare pe video!)

“E 100% pasiune”

“E 100% pasiune”, îmi spune Alin. El și Oana, asociata lui, sunt cei care au pus în practică ideea unui restaurant vegan în urmă aproximativ trei ani.

Pasionat de bucătăria vegană și raw-vegană, Alin a început să se specializeze în acest domeniu: “Am început cu sucuri presate la rece, pentru detoxifiere. Azi, un client, mâine doi și tot așa. M-am trezit la un moment dat că umblam prin oraș cu fel de fel de pungi, cutii...”

Reîntâlnirea cu Oana Chirilă, o fostă colegă de liceu, stabilită la vremea respectivă înCluj, pasionată și ea de bucătăria vegan, a fost ingredientul care a făcut ca ideea lui Alin să prindă formă: “Iată că avem peste trei ani pe piață și rezistăm”.

I-am dat de grijă lui Alin să mă anunțe când organizează următorul atelier de gătit, în care poți învăța, prin practică, fel de fel de rețete vegan. Voi fi prezent.

Urmăresc și pagina lor de facebook. Ia să văd ce au postat azi (n.r. ieri). Meniul zilei: supă de mazăre cu smântână caju și salată “de boef” vegană (cu poză atașată).

Hm, dacă închei aici, prind și masa de după-amiază!

Oare, ce am ales?! Să-mi fie de bine!

PS: pe YouTube v-am lăsat un video de 16 minute. Vizionare plăcută!

#cevaltceva by Monitorul de Suceava

E un proiect nou pe piața media din Suceava, rea-lizat de Monitorul de Suceava, împreună cu Buco-vina Media Production și cu sprijinul suceava.online.

Un mixt între vlogging și emisiune tv. E ceva… altceva. Și așa i-am și zis: #cevaltceva.