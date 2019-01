Nominalizare

Carmen Uscatu şi Oana Gheorghiu, care prin Asociaţia “Dăruieşte Viaţă” strâng din donaţii şi sponsorizări banii necesari construirii primului spital de oncologie şi radioterapie pediatrică din România, se numără printre cele 10 nominalizări pentru „Omul Anului 2018” în România. Este pentru prima dată când, în România, un ONG construieşte un spital de la zero, exclusiv din donaţii şi sponsorizări. Începând cu iunie 2018, în curtea Spitalului de Urgenţă pentru Copii „Marie Curie“ din Bucureşti se construieşte o clădire cu şase etaje, în şase luni fiind realizate buncărele de radioterapie şi spaţiile de pregătire a pacienţilor, parterul, urmând a fi turnată placa etajului I, iar fălticeneanca Carmen Uscatu speră ca până în luna mai anul acesta partea de structură să fie ridicată până la etajul şase.

Decembrie, luna cea mai importantă pentru strângerea de fonduri

În luna decembrie a anului trecut Carmen Uscatu ar fi trebuit să ajungă la Fălticeni, însă a fost o perioadă importantă pentru strângerea de fonduri, fiind semnate 1.400 de contracte de sponsorizare cu diferite firme.

Carmen Uscatu ne-a precizat: „Toată luna decembrie este una foarte importantă pentru strângerea de fonduri, companiile din România pot să dea 20% din impozitul pe profit, maximum 5 la mie din cifra de afaceri, către un ONG. Pe ele nu le costă nimic, asta se întâmplă nebirocratic, printr-un contract de sponsorizare se direcţionează o parte din impozitul pe profit datorat statului către un proiect al unui ONG. Noi facem un spital, suntem transparenţi şi facem rapoarte anuale în care arătăm cât sunt cheltuielile pentru proiect, cât sunt cheltuielile administrative. De exemplu, pentru anul 2017 cheltuielile administrative au fost de până la 3% din toate veniturile noastre, restul banilor mergând la proiectele pe care le derulăm în spitale. Sponsorii au parte de transparenţă, de trasabilitatea banilor, pentru că avem platforma de strângere de fonduri care se numeşte bursadefericire.ro şi acolo oamenii pot să vadă câţi bani au donat în decursul timpului, sumele se cumulează şi se poate vedea şi cum au fost repartizate pe proiecte. Luna decembrie este luna în care muncim foarte mult pentru că strângem cea mai mare parte a fondurilor pe care le investim cu proiectele la care lucrăm. Am o mătuşă în Fălticeni care este contabilă şi ea a mai reuşit să convingă câteva firme să dea câte ceva în anii trecuţi. În decembrie 2017 a fost pentru prima oară când am fost contactată de două firme din Fălticeni şi mi-au spus că vor să dea 20% din impozitul pe profit”.

Prin fapte şi exemplu propriu se pot schimba multe în comunitate

Carmen Uscatu şi Oana Gheorghiu au renunţat la joburile din multinaţionale şi au fondat, în 2012, Asociaţia “Dăruieşte viaţă”. Până acum, au convins peste 250.000 de persoane fizice şi 1.500 de companii să sprijine ridicarea întâiului Spital de Oncologie şi Radioterapie Pediatrică de stat din România pentru care s-au strâns deja peste 10 milioane de euro.

Pentru Carmen Uscatu, faptul că a fost nominalizată „Omul Anului 2018” în România nu înseamnă o recunoaştere, ci mai degrabă o conştientizare a faptului că fiecare dintre noi poate să facă ceva.

„Noi nu am muncit niciodată pentru recunoaştere, dar cred că este important, şi asta noi le spunem tuturor oamenilor, fie sponsori, fie persoane fizice care ne donează, că sunt importante exemplele pozitive pentru că suntem înconjuraţi de atâta rău, de atâta urâţenie, încât exemplele pozitive aproape că dau o speranţă şi dau putere şi altor oameni să creadă în ei şi să încerce să facă lucruri frumoase.

Până la urmă cine suntem noi? Şi aici mă refer la Asociaţia <Dăruieşte viaţă>, la noi, la mine şi la Oana, cele care am început să visăm la acest spital. Cine suntem noi de am ajuns să facem un asemenea proiect de o asemenea amploare? Suntem nişte oameni care au visat şi au acţionat şi cred că este important exemplul acesta şi pentru alţii care îşi doresc să facă. La noi este această idee că nu putem schimba lucrurile, că nu se poate face ceva astfel încât de faptele noastre să conteze în schimbarea unui lucru în comunitate”, consideră Carmen Uscatu.

Orice lucru cât de mic poate crea schimbarea de care avem nevoie

Carmen şi Oana au început să schimbe lumea împreună în 2009, când mama unui adolescent de 17 ani, care avea nevoie de 150.000 de euro pentru a face un transplant de celule stem în străinătate, le-a cerut ajutorul.

“Am considerat că ea are dreptul de a primi acest tratament cu bani de la stat, să plece în străinătate cu bani de la statul român. Am început să ne informăm, să cerem informaţii şi să cerem detalii. Ni se închideau telefoane în nas, eram luate peste picior, dar eu cred că perseverenţa ne-a adus reuşita de a trimite acest tânăr în străinătate, pe banii statului, foarte târziu, când nu s-a mai putut face nimic pentru el acolo. Aşa am ajuns să facem un spital. De aceea zic că orice lucru cât de mic este important pentru că poate crea schimbarea de care avem nevoie şi de care ne plângem toţi că nu vine. Pentru schimbare, dusul la vot este cel mai important, oamenii trebuie să aibă încredere că mergând la vot se va întâmpla ceva”, ne-a spus Carmen Uscatu.

Toată munca se îndreaptă spre oameni

Pe lângă redirecţionarea a 20% din impozitul pe profit datorat statului de agenţii economici, activitate vizibilă pe site-ul Asociaţiei „Dăruieşte Viaţă” (dăruieşteviaţă.ro), persoanele fizice care doresc să doneze o pot face pe platforma „Bursa de fericire”, lunar sau numai o dată. Pot cumpăra produse din colecţie şi să desfăşoare o campanie de ziua lor ca să strângă fonduri pentru primul Spital de Oncologie şi Radioterapie Pediatrică din România, sau pot participa cu 4 sau 2 euro pe lună prin trimiterea unui SMS cu mesajul SPITAL la 8864, respectiv la 8844.

Carmen Uscatu ne-a mai spus: “Acest proiect a căpătat o latură a unui fenomen social pentru că oamenii au înţeles că se poate şi în România să faci un spital. Ceea ce autorităţile nu pot de 30 de ani noi arătăm că se poate, şi asta le-a dat speranţe oamenilor că ceva se întâmplă. Pentru noi este o mare bucurie pentru că vedem oameni că ni se alătură şi avem în această campanie peste 250.000 de donatori persoane fizice care fie au intrat pe bursadefericire.ro şi au donat online, fie au dat un SMS cu mesajul SPITAL şi donează 2 sau 4 euro. Toţi oamenii aceştia ni s-au alăturat, şi pentru noi este o mare bucurie, dar în acelaşi timp este şi o mare responsabilitate şi o mare presiune pentru că ceea ce ne dorim noi de la acest proiect nu este numai să ridicăm această clădire care este una foarte importantă, care are aceeaşi suprafaţă ca actualul Spital de Urgenţă pentru Copii <Marie Curie> din Bucureşti, în curtea căruia se construieşte. Spitalul are 12.000 mp, şase etaje, 200 de paturi, are secţie de radioterapie cu două buncăre la subsol, plus spaţii de pregătire a pacienţilor, spaţiu pentru RMN şi tomograf, cu spaţii dedicate anestezierii pacientului copil, Oncologie - ambulatoriu şi internare continuă (parter şi etaj 1); Hemato-oncologie, cinci camere sterile (etaj 2); Chirurgie (etaj 3); Neurochirurgie (etaj 4); Terapie intensivă (etaj 5); Bloc operator cu opt săli de operaţie (etaj 6)”.

Proiectul ar putea fi gata în anul 2020

În speranţa că lucrurile vor merge bine, primul spital de oncologie şi radioterapie pediatrică din România ar trebui să fie gata în anul 2020.

„Întotdeauna în astfel de proiecte pot să apară şi întârzieri pe care trebuie să ni le asumăm. Proiectul de construcţie l-am împărţit în trei. La partea de structură, la care suntem la etajul I, am construit buncărele de radioterapie care sunt nişte camere cu pereţi foarte groşi, de peste un metru, pentru că acolo vor fi radiaţii. Este pentru prima oară când vom avea în România o secţie de radioterapie dedicată copiilor. În România copiii fie nu fac radioterapie dacă au sub 10 ani şi nu stau nemişcaţi la această procedură, fie, dacă fac, sunt copii peste 10 ani care pot sta la aparat nemişcaţi şi înţeleg importanţa acestui procedeu şi o fac în spitale de adulţi sau în clinici private. De exemplu, la <Marie Curie> copilul stă la secţia de oncologie şi zi de zi merge cu taxiul într-o altă clinică, unde face radioterapie, în condiţiile în care imunitatea lui este spre zero din cauza tratamentelor agresive pe care le face. În ţară e acelaşi lucru, stau pe la hoteluri unde trebuie să plătească mulţi bani ca să facă radioterapie.

A doua parte a proiectului, extrem de importantă, şi cea mai costisitoare este cea de instalaţii. Am fost în Danemarca, am văzut spitale, şi sunt etaje dedicate tehnicului, sunt exact nişte uzine. După ce avem finalizat proiectul vom lansa cererile de ofertă.

Ultima parte este cea de amenajări interioare, mobilier şi dotări cu echipamente. Am sperat până nu demult într-un sprijin al Ministerului Sănătăţii, care nu s-a concretizat. Am sperat că va da cel puţin un aparat de radioterapie prin programul pe care Ministerul îl are cu Banca Mondială de dotare a spitalelor cu aparte de radioterapie, noi având două buncăre de radioterapie. Nu suntem incluşi în acest program, aşa că ne gândim cum să mai facem rost de fonduri să cumpărăm tot noi aceste aparate de radioterapie”, ne-a spus Carmen Uscatu.

Singurul spital din România la standarde europene

Foarte mulţi români nu ştiu ce înseamnă a fi tratat la standarde europene. Singurii care ştiu sunt doar cei care au avut o problemă medicală, au avut bani şi s-au tratat la Viena – Austria, în Turcia, Belgia sau în alte ţări.

„Cel mai important pentru noi în acest moment este să vedem acest spital funcţional într-un sistem de sănătate care este total disfuncţional. Dacă te uiţi la pacientul român, când se duce într-un spital de stat habar nu are ce se va întâmpla cu el nici azi, nici în ora următoare, nici peste două ore cât stă la rând, nici mâine, nici poimâine, niciodată. Este o debusolare totală, este o umilinţă foarte mare, nu are acces la tratamente, care sunt gratuite doar pe hârtie. Practic boala vine la pachet cu multă umilinţă şi cu o luptă pentru supravieţuire când ai o boală gravă. Din această luptă câştigă doar cel care are bani, s-a făcut cunoscut, a intervenit prin diverşi. Foarte mulţi oameni ne întreabă cum să ajung şi eu la cutare medic sau spital? Este un sistem total disfuncţional.

Un sistem funcţional este cel în care omul se duce în spital, este preluat şi este tratat prin proceduri, i se explică ce se face şi trece dintr-o etapă în alta ştiind la ce să se aştepte, chiar la moarte. Într-un spital din afară omului i se spune ai 50% şanse să trăieşti, riscurile provin din următoarele situaţii şi aşa mai departe. Asta vrem să facem din acest spital, locul în care să existe proceduri, un loc în care să existe circuite medicale, un loc în care pacientul, când vine, ştie ce i se întâmplă, ştie ce reprezintă fiecare spaţiu, ştie de ce tratament va avea parte, ştie care îi sunt şansele de vindecare, ştie care sunt rezultatele acelui spital. Pentru asta avem nevoie de oameni, oameni care ştiu cum se face acest lucru în străinătate, şi pentru asta ne-am gândit să angajăm un director medical al asociaţiei care să ştie cum să aducă acest spital la standarde europene. În România nu există nici un spital care să permită firmelor de medicamente să aducă cele mai noi, cele mai inovative medicamente. Pentru acest spital asta ne dorim, să aducem directori medicali care să facă aceste protocoale, să verifice implementarea lor, să aducem medici şi asistente medicale care să aibă parte de un training adevărat. Sigur, lucrul acesta nu se va petrece peste noapte şi nici în 2020, când noi sperăm să dăm drumul la spital, spitalul acesta va fi ca un organism viu care va trebui mereu ajutat să crească, să se dezvolte”, este de părere Carmen Uscatu.

Peste 10 milioane de euro din donaţii şi sponsorizări investiţi în spitalele din România

Sunt zece ani de când Carmen Uscatu şi Oana Gheorghiu realizează campanii de strângere de fonduri şi au investit peste 10 milioane de euro în spitalele din România, modernizând şi dotând în special secţii de oncologie. Printre proiectele lor din aceşti ani de activitate se numără: modernizarea secţiei de Neonatologie de la Polizu, construirea Centrului de transplant medular de la Spitalul Universitar Bucureşti, renovarea Secţiei de Oncologie a Spitalului Universitar Elias şi modernizarea secţiei de hemato-oncologie de la Spitalul Clinic de Copii „Louis Ţurcanu“ din Timişoara. UNTOLD și „Bursa de Fericire” au construit primele camere sterile din Cluj-Napoca, la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii.

„Primul spital de oncologie şi radioterapie pediatrică din România este un proiect pe care noi sperăm să îl ducem la bun sfârşit, este un proiect de o viaţă pe care trebuie să-l facem funcţional şi permanent trebuie menţinută această funcţionalitate. În sistemul acesta haotic nu va fi foarte uşor, nu există medicamente, nu există medici suficienţi. Aici vor trebui să existe pentru că vrem să dăm acestor copii din România, care au avut neşansa să se nască şi mai ales să se îmbolnăvească în România, aceleaşi şanse ca celor care se nasc într-o ţară din Uniunea Europeană. În România un copil din doi, bolnavi de cancer, moare, în timp ce în Europa şansa lui să supravieţuiască este de 80-90%.

Proiecte sunt foarte multe, România a renunţat la cele trei spitale regionale, nu le mai facem acum pentru că primim foarte puţini bani de la Uniunea Europeană. Le facem după 2021, când probabil vom primi mai mulţi bani. Fals. Nu le facem pentru că suntem incompetenţi şi nepăsători şi nu suntem acolo la Ministerul Sănătăţii ca să ne pese de pacient”, consideră Carmen Uscatu.