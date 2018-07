Inițiativă lăudabilă

Spiritul artistic a ieșit triumfător din confruntarea cu vicisitudinile vremii, la cea de-a cincea ediție a Taberei de Artă Plastică din Poiana Dacilor (Păltinoasa), de pe malul pârâului Bucovăț, la care au participat numeroși artiști invitați din țară, din regiunile istorice ale României. Din păcate, invitații din Basarabia, cu care ar fi fost o ediție dedicată Centenarului Unirii, nu au putut ajunge acum, dar și-au anunțat prezența la următoarele tabere de creație de anul acesta, al cărui sezon abia a început.

După mai bine de o săptămână în care artiști cu stiluri și viziuni diferite, dintre care unii nu s-au cunoscut deloc până acum, au fost aduși laolaltă în mirificul peisaj din Poiana Dacilor, în mijlocul naturii cea mereu surprinzătoare, chiar și pe vreme urâtă, din efortul lor creator au rezultat numeroase opere, valoroase atât ca tehnică de realizare, trăire, cât și ca album turistic al Bucovinei.

Asta deoarece creațiile lor, în care se regăsesc atât peisaje încântătoare, impresionante edificii – biserici vechi, case tradiționale sau Cetatea de Scaun Suceava, sau expresive portrete ale unor bucovineni, vor fi admirate de o mulțime de oameni din alte zone ale țării, sau poate chiar și peste hotare, oriunde le vor lua cu ei artiștii sau cei care la care vor ajunge tablourile lor.

„Am descoperit aici peisaje extraordinare și situri deosebite. Aici s-a creat o comunitate valoroasă, cu artiști care au multe de spus în pictura românească”, consideră profesorul Antonio Romeo Pălie, din Bârlad, prezent pentru prima dată la tabăra inițiată și susținută în mare parte cu forțe proprii de sculptorul Toader Ignătescu, care și-a pus la dispoziție casa, terenul și efortul fizic și financiar al familiei, pentru susținerea artelor frumoase.

„În fiecare an îmi propun să mă opresc din a organiza tabere de creație, dar având în total 19 ediții de tabere, nu doar de pictură, ci și de sculptură, meșteșugari și artă naivă, am zis că trebuie să o fac și pe 20-a! Ploaia îmi place, dar pe perioadă lungă mă deprimă. Chiar și în aceste condiții, s-a lucrat foarte bine și foarte mult. Am fost la Târpești, la Muzeul Nicolae Popa, unde au fost impresionați de ceea ce a reușit să facă un om simplu, au văzut colecția Irimescu, pe la Cetatea de Scaun, cu cei care nu o văzuseră, prin zonă – să vadă locuri și peisaje, dar și la biserici precum cea de la Pârteștii de Jos, dar și case tradiționale. Cu toate vicisitudinile vremii, oamenii s-au simțit bine și au creat frumos”, consideră Toader Ignătescu, cunoscut multora drept „Meșterul Strâmbă-lemne” pentru creațiile sale fantasmagorice din cioate și ramuri de arbori, luate ca model inclusiv pentru o parte din picturi.

Îndrăzneala i-a fost răsplătită prin creațiile artistice care au împodobit pereții cabanei din Poiana Dacilor, la interior și la exterior.

„La mine contează atmosfera, impresia. Poiana Dacilor este plină de inspirație artistică și un bun prilej de regăsire între prieteni dragi. De exemplu, eu cu Mihai Olteanu suntem prieteni vechi, dar e prima dată când suntem într-o tabără împreună și am avut șansa să fim alături de acest grup de artiști”, mărturisește Ioan Victor Cacovean, din Aiud – orașul artelor, prezent pentru prima oară în tabără, în Bucovina.

Impresiile pe care i le-a transmis se văd în tablourile sale, peisaje superbe, realizate într-o tehnică aparte, „în cuțit”, adică cu un fel de mistrie mică, cu care se prepară vopseaua pictorilor.

Tot la prima participare la tabără a fost și Mihai Olteanu, un renumit pictor din Roman, care consideră că „mediul este propice, stimulativ pentru fiecare din noi, indiferent de preocupări și modul de abordare. Același peisaj poate fi privit și ilustrat diferit. O adunare de genul asta este un factor stimulativ, face bine fiecăruia dintre noi”.

Devenită un „veteran” al taberei de creație, la care participă de la primele ediții,

Monica Goșoiu, din Constanța, se declară „fascinată tare de tărâmul bucovinean, cu locuri deosebite și oameni minunați. Vremea capricioasă am biruit-o prin perseverență. Când ai un subiect frumos și vrei să lucrezi, treci peste orice impediment, mai ales că am avut parte de atmosfera călduroasă a taberei, ceea ce a contat foarte mult. E de admirat cutezanța lui Toader Ignătescu, pentru că nu oricine se înhamă la o astfel de misiune”.

Tot „veteran” este și George Leteanu (Vaslui), a cărui barbă fenomenală îi conferă aspectul unui patriarh al credinței, atras peste măsură de artă, pentru că pe lângă pictură, demonstrează puternice valențe de poet și actor.

O nou-venită este și Gabriela Tatiana Popa (Sebeș), care spune că așa le-a fost scris:

„Oamenii nu ajung într-un loc întâmplător, dacă ne-am adunat aici, în această vacanță minunată, înseamnă că avem ceva în comun. A fost ca și cum i-aș fi cunoscut dintotdeauna, deși pe o parte din ei acum i-am întâlnit prima dată. Este un spațiu de vis, anul acesta vremea a vrut să ne arate cum este fără soare, a plouat mult prea mult, dar verdele de aici, în atâtea nuanțe, este vitalizant. Este o vegetație luxuriantă, plină de viață”.

La realizarea taberei de creație, Toader Ignătescu a avut sprijin din partea Asociației Eudemos, a cărui membru fondator este, precum și din partea societății Superstar, care le-au pus la dispoziție produsele din carne necesare pe perioada taberei.

Anul acesta au fost prezenți în tabăra de la Păltinoasa artiștii plastici Mihai Olteanu (Roman), Maria Monica Goșoiu și Oana Călinescu (Constanța), Gheorghe Caraiman (Constanța), Ion Cacoveanu (Aiud), George Leteanu (Vaslui), Marius Lupu și Romeo Antonio Pălie (Bârlad), Nicolae Găgeanu (Mangalia), Gabriela Tatiana Popa (Sebeș), Carla Olaru (Suceava).

În scurt timp, în luna iulie, Poiana Dacilor va găzdui și cea de-a XIV-a ediție a Taberei Internaționale a Meșterilor Populari.