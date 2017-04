Misiune internaţională

Un inspector de poliţie care lucra la Biroul Rutier al Poliţiei municipiului Suceava a ajuns pentru o perioadă de cel puţin un an tocmai în Sudanul de Sud, un stat tânăr din Africa, unde gradul de insecuritate este foarte ridicat, pe fondul unor conflicte interne între două grupuri armate care îşi dispută supremaţia. Inspectorul Alexandru Duţuc, un nume cunoscut în Poliţia Rutieră Suceava, care s-a făcut remarcat prin amenzile mari pe care le-a dat, inclusiv unor firme importante şi unor administratori de drumuri, şi care a avut în ultimii ani în lucru dosare penale importante, a dorit o experienţă nouă, astfel că a participat la un interviu şi a fost selectat în grupul de şapte poliţişti români care au plecat în misiune în Sudanul de Sud.

În mijlocul unui război intern, cu sute de morţi doar anul trecut

Inspectorul de poliţie Duţuc este în misiune în Sudanul de Sud din 12 decembrie 2016. El este detaşat de Poliţia Română în această misiune timp de un an, însă îşi mai poate prelungi contractul, dacă doreşte, pe maximum încă un an. Pe această perioadă el rămâne angajatul Poliţiei Române, având asigurat salariul de bază în România, plus banii cu care este plătit de Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU). Alexandru Duţuc spune că deşi câştigurile sunt bune, nu a plecat pentru bani, ci din dorinţa unei experienţe unice, de a cunoaşte o cu totul altă lume, iar cei care îl cunosc ştiu bine că nu minte când spune asta.

În Sudanul de Sud, stat independent din 2011, există în jur de 40 de triburi rivale, însă două dintre ele sunt cele care îşi dispută supremaţia. Conflictul dintre trupele loiale preşedintelui Salva Kiir şi militarii care îl susţin pe vicepreşedintele Riek Machar a reizbucnit sângeros în vara anului trecut şi s-a soldat cu sute de morţi. Pe acest fond, populaţia civilă, în special cea din zonele rurale, foarte dispersate, a căzut adesea victimă propriilor compatrioţi din cele două trupe. În aceste condiţii, Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) a decis să organizeze tabere pentru refugiaţi (campuri), unde populaţia civilă să poată avea parte de o viaţă cât de cât normală.

Poliţistul Duţuc gestionează infracţionalitatea dintr-un camp de refugiaţi

Într-un astfel de camp pentru refugiaţi lucrează şi inspectorul Alexandru Duţuc. Acesta ne-a povestit că în campul în care lucrează el sunt peste 80.000 de localnici, care au preferat statutul de refugiat în locul vieţii pline de riscuri din casele lor. Această tabără de refugiaţi este foarte mare, comparabilă cu municipiul Suceava ca întindere, fiind strict delimitată şi apărată de militari. În interior, sudanezii au parte de hrană la discreţie, asistenţă medicală, în timp ce copiii lor au posibilitatea să înveţe în şcoli amenajate de personalul ONU.

Dacă paza militară este asigurată de militari ONU, în interior ordinea publică este asigurată de jandarmi. Alte forţe de ordine sunt formate din poliţişti, iar în acest contingent se află şi Alexandru Duţuc.

Munca sa de poliţist constă în gestionarea infracţionalităţii în interiorul campului. Concret, el gestionează cel mai adesea fapte de furt şi violenţă în familie. A avut în lucru şi un caz de viol, iar înainte ca el să ajungă în tabără colegii săi au avut şi un caz de omor între refugiaţi.

Foarte multe arme în Sudanul de Sud. Alcoolul este interzis în campurile de refugiaţi

În principiu, aceste tabere ar trebui să fie sigure, atâta timp cât există acordul conducerii statului sudanez pentru ca ONU să le gestioneze şi să le asigure civililor o viaţă aproape de normal. Totuşi, faptul că există cele două mari grupuri rivale, conduse de oameni aflaţi la conducere, generează riscuri care nu sunt tocmai mici. Tocmai de aceea şi tabăra este păzită de mulţi militari înarmaţi, iar accesul este foarte strict, doar prin puncte în care se fac verificări atente asupra celor care intră sau ies.

Alexandru Duţuc ne-a povestit şi despre impresiile pe care şi le-a făcut cu privire la viaţa în Sudanul de Sud. Cei mai mulţi dintre refugiaţi vin din zone rurale, care însă nu seamănă deloc cu cele de la noi. Practic, oamenii sunt organizaţi în triburi şi nu beneficiază de nici o protecţie sau facilitate din partea statului. Parcurg zeci de kilometri pe jos, iar o simplă fractură este de multe ori fatală într-un astfel de trib.

Aceşti oameni locuiesc în colibe de paie, astfel că nu au prea multe regrete atunci când aleg corturile sigure din campurile de refugiaţi. Cei mai mulţi dintre localnicii care stau în triburi trăiesc din creşterea animalelor. Problema este că după ce conflictul dintre cele două tabere mari a reizbucnit, de multe ori localnicii au fost lăsaţi fără animale de către trupele aflate în războiul intern. Iar despre ripostă nu poate fi vorba în astfel de cazuri, în faţa grupurilor de luptători înarmaţi.

O altă problemă mare de securitate în Sudanul de Sud este că oamenii deţin foarte multe arme, fapt care se trage tot de la conflictul armat dintre trupele loiale preşedintelui şi cele loiale vicepreşedintelui.

În campuri, refugiaţii au parte de destul de puţine restricţii, ne-a relatat suceveanul. Una dintre ele este că aceştia nu au voie să intre în tabără cu băuturi alcoolice.

Doi poliţişti suceveni în misiuni în străinătate, în timp ce alţi şase au plecat pe cont propriu

În afara inspectorului Alexandru Duţuc, încă un poliţist se află în misiune internaţională. Se numeşte Răzvan Pălii şi este detaşat în misiune în Ucraina până în 2020.

Mai există şi alţi poliţişti suceveni care lucrează în domeniul securităţii, însă aceştia şi-au suspendat raporturile de muncă cu Poliţia Română. Costel Vizitiu, Florin Vizitiu, Camelia Vizitiu şi Gabriela Brădăţan lucrează la Haga, la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, Florin Cozmei lucrează la sediul ONU, iar Cătălin Murariu în Suedia.