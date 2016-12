Gala „Top 10 Suceveni”

Munca depusă ani de zile s-a materializat în luna august a acestui an cu o performanţă extraordinară pentru Sabina Calisevici, elevă a Colegiului Naţional Militar „Ştefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc. La Beijing, în China, Sabina a obţinut medalia de aur la Olimpiada Internaţională de Geografie după o competiţie extrem de dură cu ceilalţi contracandidaţi veniţi din toate colţurile lumii. Pentru Sabina Calisevici a fost încununarea efortului şi a miilor de ore de studiu, o performanţă la care a contribuit din plin şi profesorul de geografie Radu Ciumaşu.

Până să ajungă în acest punct, Sabina şi-a amintit cum a descoperit pasiunea pentru natură şi pentru mediul înconjurător.

„Geografia este întâi de toate o pasiune şi apoi a fost planul în care am reuşit să fac performanţă. Pasiunea pentru geografie am descoperit-o abia în clasa a VIII-a, dar este mult mai veche, încă din copilărie. Dintotdeauna am fost curioasă să descopăr cum funcţionează lucrurile în natură şi cum se produc fenomenele”, a mărturisit Sabina Calisevici.

Iar ceea ce a urmat a venit aproape firesc. În clasa a IX-a a participat la olimpiada naţională de geografie, pe care a câştigat-o detaşat, la mare distanţă de locul doi.

Din păcate, ceva a încurcat-o atunci să fie cooptată în lotul de geografie al României: nu stăpânea prea bine limba engleză. Şi-a propus să treacă şi peste acest mic obstacol şi a reuşit cu brio. Drumul spre marea performanţă era deschis.

Şi-a depăşit propriile aşteptări

Olimpiada internaţională presupune o muncă intensă, iar să te întorci acasă şi cu cea mai strălucitoare medalie este cu atât mai impresionant. De aceea, extrem de importantă a fost pregătirea de dinaintea competiţiei, dar mai ales pregătirea din anii anteriori, în care informaţiile au avut timp să se sedimenteze.

„Când am ajuns în luna august la Beijing ştiam foarte bine ce am de făcut, e drept la alt nivel şi în limba engleză. Trebuie să recunosc că mă aşteptam ca cel mai bun rezultat al meu să fie medalie de argint, mai ales că nu ştiam ce pot concurenţii mei, ştiam ce pot eu, de ce sunt în stare eu, dar nu ştiam cu cine voi concura, şi atunci am sperat la medalie de argint, astea erau aşteptările, dar a fost mult mai bine”, a povestit Sabina Calisevici.

În ziua concursului a dat tot ceea ce avea mai bun, iar apoi nu i-a rămas altceva de făcut decât să aştepte anunţarea rezultatelor. Între timp, organizatorii Olimpiadei Internaţionale de Geografie le-au oferit participanţilor momente de destindere, printre care şi o vizită la Marele Zid Chinezesc.

În timpul acestei vizite, Sabina a avut o revelaţie: că se va întoarce acasă cu medalia de aur. Şi aşa a fost, iar ziua respectivă a fost cea mai fericită din viaţa fetei născute acum 18 ani, undeva pe malul Siretului, în apropierea graniţei cu Ucraina.

„Cred că a fost pentru prima dată când mi-a venit să plâng imediat ce am aflat rezultatul, mai ales că la Olimpiada Internaţională de Geografie nu se cunosc rezultate preliminare, afli că eşti medaliat sau nu în momentul decernării medaliilor. Atunci a fost un moment într-adevăr emoţionant pe care nu-l voi uita niciodată”, a rememorat Sabina momentul de glorie de la Beijing.

Sabina Calisevici, un fel de Usain Bolt pentru liceul din Câmpulung Moldovenesc

Vestea că Sabina a câştigat medalia de aur a ajuns imediat şi în România, mai exact pe grupul de socializare creat de colegii de clasă. La scurt timp după ce s-a aflat de performanţa de pe tărâm asiatic au început să curgă primele felicitări. Printre primii care au felicitat-o a fost colega de bancă şi prietena ei cea mai bună, Lidia Dunca. „I-am spus că sunt mândră de ea şi îi urez succes în continuare. Iar când a venit acasă, conform obiceiului de la noi din liceu, am aruncat-o de trei ori în sus”, a spus Lidia Dunca.

Performanţa Sabinei Calisevici a devenit motiv de mândrie nu doar pentru conducerea Colegiului Naţional Militar „Ştefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc, ci şi pentru ceilalţi elevi care o privesc ca pe un adevărat model.

„Este primul elev din istoria liceului care obţine o astfel de performanţă. Să ai un astfel de elev e ca şi cum ai avea un campion olimpic, iar dacă e să fac o comparaţie cu lumea sportului, aş compara-o pe Sabina cu Usain Bolt. Mai sunt şi alte premii obţinute de elevi, dar evident performanţa Sabinei este cea mai importantă, şi este cu atât mai meritorie cu cât ea este la un liceu militar şi are şi alte atribuţii faţă de elevii unui liceu normal”, a arătat Vladimir Cerbu, directorul Colegiului Naţional Militar „Ştefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc.

„Sabina este un adevărat simbol”

Cercul de geografie din liceu, acolo unde se vine de plăcere, are acum în Sabina un model. Elevii din clasele mai mici o privesc cu admiraţie şi speră să-i calce pe urme într-o bună zi.

„Îmi aduc şi acum aminte când am păşit pentru prima oară în laboratorul de geografie şi Sabina mi-a spus <Cu curaj>. Este cel mai deştept copil de pe glob la o disciplină, iar pentru a egala o asemenea performanţă e nevoie de multă muncă, ambiţie, dar şi prieteni care să te ajute, pentru că acesta este secretul orelor de geografie de la cerc şi de la curs. Performanţa ei este unică şi nu poate fi depăşită, pentru că totuşi este aur mondial”, a spus elevul-fruntaş Laurenţiu Hamza, de la Cercul de geografie de la Colegiul Naţional Militar „Ştefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc.

Punctul său de vedere este susţinut şi de un alt coleg care frecventează cercul de geografie, elev-caporal Bogdan Daneliuc.

„O consider o adevărată motivaţie pentru fiecare dintre noi din acest colegiu şi sunt curios cum a reuşit să continue când i-a fost cel mai greu. Sabina este un adevărat simbol pentru colegiu la momentul actual”, a menţionat Bogdan Daneliuc.

Radu Ciumaşu, dascălul cu care Sabina a reuşit marea performanţă

Un mare merit pentru medalia de aur pe care Sabina a adus-o din China îi revine şi celui care i-a călăuzit paşii spre acest obiectiv la care unii nici măcar nu îndrăznesc să viseze. Este vorba de Radu Ciumaşu, profesorul de geografie de la Colegiul Naţional Militar „Ştefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc.

Între cei doi s-a creat „binomul perfect”, iar orele de pregătire au dovedit că munca în echipă nu a fost zadarnică.

„Dacă ar asista cineva la un moment când îi explici Sabinei s-ar mira că spune că nu a înţeles şi îi explici ca unui copil de clasa a II-a, dar cred că asta este cheia. Ne gândeam că aici, la poalele Rarăului, Sabina a învăţat să-şi ridice privirea, prima treaptă, a doua treaptă, Rarăul, iar vara asta a ajuns pe Everest”, a concluzionat Radu Ciumaşu drumul parcurs de eleva sa.

Şi chiar dacă nu s-a aflat în China alături de Sabina, dascălul alături de care s-a pregătit a avut toată încrederea în capacităţile ei, iar finalul s-a dovedit unul extrem de fericit.

Premiile şi recunoştinţa au curs pentru Sabina

Cum era şi firesc, performanţa Sabinei Calisevici nu putea trece neobservată. Premiile şi dovezile de recunoştinţă au curs unele după altele.

Statul Major al Forţelor Terestre i-a oferit un premiu binemeritat, la fel cum au procedat şi reprezentanţii Ministerului Educaţiei. Şi la nivel local Sabina a fost răsplătită şi a devenit cetăţean de onoare al oraşului Siret, iar mai recent, al municipiului Câmpulung Moldovenesc.

În ciuda acestei avalanşe de recompense, Sabina îşi păstrează modestia şi ştie că drumul cunoaşterii îi va oferi multe alte surprize.