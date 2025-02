În ambianța superbă a codrilor de fag ruginiți de toamnă, la îndemnul Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, ostenitori de la Centrul Eparhial și de la Protopopiatul Câmpulung Moldovenesc căutau cu sârguință un loc potrivit pentru ridicarea unei mănăstiri la Vadu Negrilesei spre cinstirea evlavioasă a Cuviosului Cleopa, care a sihăstrit în aceste locuri. Am luat la rând poienile tihnite și culmile abrupte, cercetând cu de-amănuntul locurile, pentru a găsi pământul hărăzit, spre a fi Casă Dumnezeului celui Preaînalt și casnicilor Săi. Căutarea a durat vreo trei luni. Apropiindu-ne de sfârșitul anului 2022 năzuințele noastre aveau să se apropie de împlinire.

Umblând și întrebând din loc în loc am observat o poiană umbroasă și o construcție amplasată pe aceasta. Am făcut demersurile necesare, am vorbit cu proprietarii și s-a rânduit o deplasare a Înaltpreasfințitului Calinic pentru a o vedea. Numai că în ziua respectivă, în mod inexplicabil, convoiul nu s-a oprit în poiana amintită, ci puțin mai departe de acel loc sau mai aproape de chilia părintelui Cleopa. Aici era locul hărăzit. O poiană luminoasă, pregătită parcă din veșnicie să fie loc pentru zidirea unei mănăstiri. Îmi amintesc bine bucuria Chiriarhului și a celor din delegație în momentul în care au pășit în acel loc. Arhitectul Olaș Ghiocel deja primea indicațiile punctuale de la Înaltpreasfințitul Părinte Calinic: Aici nu facem tip cetate. Să fie biserica în mijloc iar pe cele două laturi și spre apus să fie chiliile și stăreția! Zis și făcut!

Cu implicarea sectoarelor Centrului Eparhial Suceava și cu receptivitatea deosebită a instituțiilor centrale sau locale s-a obținut proprietatea pentru terenul râvnit. S-a purces apoi la finalizarea documentației pentru obținerea autorizației de construire, emisă la data de 1 februarie 2023 de către Consiliul Local Stulpicani, condus de către dl. primar Vasile Zamcu.

Cu implicarea jertfelnică a părintelui stareț Ștefan Gușă, cu susținerea nemijlocită a Centrului Eparhial Suceava, sub atenta îndrumare și supraveghere a Înaltpreasfințitului Părinte Calinic în primăvara anului 2023 s-au început lucrările de construire. An de an s-au adăugat noi realizări, primind certitudinea că este un lucru dorit și binecuvântat de Dumnezeu și de sfinții Lui.

În aceste clipe, la împlinirea a doi ani de la începutul zidirii Mănăstirii, gândurile și sentimentele noastre sunt legate temeinic de momentul solemn al canonizării cuvioșilor Paisie și Cleopa de la Sihăstria, ocrotitori ai acestui așezământ monahal. Mai este mult de lucru, iar puterile noastre limitate și uneori slăbite. Dar tăria lui Dumnezeu se desăvârșește în slăbiciune (II Corinteni 12, 9).

Potrivit anunțului Patriarhiei, canonizarea sfinților mărturisitori se va face îndeobște în data de 4 februarie 2025, iar, în parte, la pomenirea acestora în fiecare Eparhie. În acest sens, pentru mănăstirea Vadu Negrilesei emoțiile cresc în intensitate. Scopul declarat dintru început a fost de a sfinți mănăstirea în acest an centenar în care vor fi preaslăviți unii dintre mărturisitorii veacului trecut, între ei numărându-se și Cuvioșii Paisie și Cleopa de la Sihăstria.

În încheiere, reiterăm același îndemn de a vă înveșnici numele prin faptele iubirii milostive, așezând în acest scop o cărămidă la această prețioasă mănăstire. Ea nu este doar o zidire adăugată altor zidiri, ci este simbol al identității noastre spirituale și naționale. Părinții Paisie și Cleopa, așezați în rândul sfinților, pot fi considerați părinții spirituali ai clerului și poporului român. Ei au ținut aprinsă flacăra Ortodoxiei în vremuri tulburi, au întărit duhovnicește pe cei care le-au călcat pragul pentru cuvânt de folos, și-au plecat capul sub patrafir pentru dezlegare sau le-au ascultat ori citit nestematele cuvinte pentru zidire sufletească.

Poporul bucovinean evlavios și drept credincios așteaptă cu nerăbdare momentul în care se vor închina moaștelor acestor sfinți sau vor pleca genunchii la rugăciune în biserica de la Mănăstirea Vadu Negrilesei sau se vor liniști sufletește în bordeiul părintelui din apropierea Mănăstirii. Acestea presupun însă jertfă și ajutor, fără de care nicio zidire bine alcătuită, nu poate dăinui în timp.

Să ajutăm după putere această mănăstire pentru a ne bucura împreună în ziua sfințirii ei!

Pr. Filaret RUSCAN