Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, în ziua de vineri, 21 iunie 2024, la Parohia „Sfântul Dumitru” din Rădăuți, în prag de mare sărbătoare, tinerii și copiii membri ai Centrului de tineret Ecclesia al acestei parohii au participat la o șezătoare catehetică.

Această șezătoare a fost menită să-i apropie pe copii de Biserică și de tradițiile specifice sărbătorii Rusaliilor. Participanții și-au îmbrăcat straiele de sărbătoare și au venit cu mic, cu mare pentru a participa la atelierele de cusut și de țesut, pregătite de către părintele paroh Ciprian Juravle, ajutat de către profesori, oameni de cultură și voluntari din parohie.

La începutul activității, participanții au rostit o rugăciune împreună cu părintele paroh Ciprian, primind binecuvântarea lui Dumnezeu în drumul lor spre cunoaștere. Într-un colț de natură, împodobit cu țesături tradiționale, copiii au cusut cu migală, cu răbdare și perseverență, semne de carte, iar în timpul acestei activități, domnul Dumitru Parasca, organizatorul Festivalului Sânzienelor, care a răspuns invitației de a participa la această șezătoare, a recitat diverse poezii din ultimul volum pe care domnia sa l-a publicat anul trecut, împărtășindu-le copiilor din bogatele sale experiențe culturale și etnografice.

Mai apoi, în ordinea activităților desfășurate, domnul profesor Cristi-Gabriel Hurjui, Consilier Eparhial a susținut, în biserica parohiei, o cateheză închinată praznicului, având titlul „Frumusețea iei românești, expresia însușirii darurilor Sfântului Duh”. Acest moment, mărturisesc organizatorii, va rămâne în sufletul copiilor. Interacțiunea cu cei tineri și implicarea acestora în discuții i-a captivat pe ascultători, construind, cărămidă cu cărămidă, o experiență de neuitat.

Tânărul Nicolas (18 ani) – voluntar la această activitate, ne-a relatat: „Am avut privilegiul de a face voluntariat la Biserica Sfântul Dumitru din Rădăuți, unde i-am ajutat pe copiii care au participat la atelierul de meșteșuguri tradiționale organizat cu ocazia Sânzienelor. A fost o experiență minunată în cadrul căreia am putut împărtăși abilitățile noastre și ne-am bucurat de procesul creativ al meșteșugăritului. Am văzut cum copiii au învățat să manevreze războaiele de țesut și să aleagă culorile și modelele potrivite pentru covorașe. Am fost impresionat de entuziasmul lor și de dorința de a învăța. Împreună am creat mici opere de artă, iar fiecare covoraș și semn de carte a avut o poveste unică. Această activitate de voluntariat mi-a adus multă bucurie și m-a făcut să mă simt parte a unei comunități unite prin tradiție și creativitate. Sunt recunoscător că am avut oportunitatea de a contribui la păstrarea și promovarea acestor meșteșuguri tradiționale”.

De asemenea, domnul consilier eparhial a oferit copiilor și tinerilor prezenți, din partea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, daruri pentru suflet și trup: acatiste și dulciuri, iar Părintele Paroh Juravle Ciprian ne-a mărturisit „Deși la biserica Sfântul Dumitru din Rădăuți activitățile cu copiii se desfășoară constant de mai bine de 10 ani, fiecare atelier, fiecare activitate, fiecare șezătoare și fiecare întâlnire implică deosebit de multe emoții, mult efort și mult entuziasm în procesul educativ. Educația religioasă îi ajută pe tineri să facă față mai ușor provocărilor lumii contemporane. Astfel, aceștia reușesc să își creioneze norme morale sănătoase, care să le ghideze pașii”.

Doamna Prof. dr. Ariadna Gavra – responsabil de ateliere și organizator al acestei șezători ne-a spus: „Întotdeauna bucuria revederii cu copiii și reîntâlnirii în familia de la biserică – pentru că ne considerăm o mare familie – este motivația care ne dă putere să continuăm cu aceste activități. Între cei prezenți se află și copii care participă de ani de zile la atelierele noastre, sunt voluntari care au crescut cu noi, au venit până la vârta de 14 ani în calitate de participanți, iar acum și-au schimbat rolul. Clădim la temelia vieții și țintim spre un progresul sufletesc veșnic”.

Cristi HURJUI