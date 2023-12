Sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României, a adus lumină și bucurie pe chipurile celor 15 membri, dintre care 12 copii, ai familiei Herghiligiu din cătunul Verbia al Parohiei Bălinești, Protopopiatul Rădăuți.

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-Vicar, a săvârșit recent slujba de sfințire a casei construite cu sprijinul Bisericii și al unor creștini inimoși, binecuvântând-o cu untdelemn sfințit și cu agheasmă, alături de un sobor de slujitori implicați în jertfa ridicării acestui cămin, între care pr. Ionel Constantin Maloș, protoiereu al Protopopiatului Rădăuți.

Această locuință a fost zidită începând din toamna anului 2021 cu ajutorul a numeroși oameni cu suflet mare, al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, al Protopopiatului Rădăuți, al Asociației „Valoarea Familiei” Rădăuți, al Parohiei „Duminica Tuturor Sfinților” Voitinel II și al Capelei „Sfinții Doctori Cosma și Damian” a Spitalului Municipal Rădăuți.

La finalul slujbei de binecuvântare, Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul i-a felicitat pe toți cei care s-au implicat în făurirea unui acasă pentru această familie atât de frumoasă și i-a îndemnat pe cei prezenți ca de fiecare dată când vor avea ocazia să înmulțească binele, dăruind și sprijinind pe cel aflat în nevoie, fiind astfel încredințați că Preamilostivul Dumnezeu nu rămâne niciodată dator, cu atât mai puțin în veșnicie.

„Nu-i așa că se bucură sufletul atunci când, de pildă, după un drum lung, găsește un loc unde poate să poposească? Sau după o zi de arșiță, dacă se văd pe cer câțiva nori care anunță ploaie? Sau după un timp în care poate am fost bolnavi, ne simțim mai bine și vedem cu alți ochi și cu o altă inimă cele din jur? Cred că gesturi de felul acesta la care am fost astăzi părtași se înscriu în aceeași linie. (…) Atunci când vedem că se întâmplă, da, se întâmplă și lucruri frumoase, cum să nu-ți salte inima de bucurie și cum să nu mulțumești lui Dumnezeu? Și eu cred că e mult bine în lumea aceasta, nu atât cât poate ar trebui să fie, dar mult mai mult oricum decât se vede. (…) Noi felicităm, împreună cu toată lumea, pe toți aceia care s-au implicat în ridicarea acestei case pentru o familie care avea nevoie. Și ne rugăm lui Dumnezeu să le răsplătească așa cum știe Domnul. Dar dincolo de toate acestea, meritele, laudele, aprecierile nu rămân doar la nivelul pământesc. Dumnezeu se preaslăvește prin toate acestea. Dumnezeu arată prin oamenii pe care i-a rânduit ici și colo și care fac binele că numai așa mai avem vreo șansă în lumea aceasta. Când se înmulțește binele, răul se dă la o parte, că n-are ce face. (…) Dumnezeu să fie preaslăvit pentru toate, să binecuvânteze Dumnezeu pe cei care beneficiază de această căsuță frumoasă și să răsplătească Dumnezeu tuturor acelora care s-au implicat pentru a se ajunge în acest moment. Și să ne dea Dumnezeu gândul ca fiecare, în dreptul nostru, să înmulțim binele. Și chiar dacă nu știu toți de binele pe care l-am făcut, și nu trebuie să știe, cu siguranță va ști Dumnezeu. Și El niciodată nu rămâne dator nici aici, pe pământ, și cu atât mai mult în Împărăția lui cea Veșnică.”

Inițiator al acestui proiect social a fost doamna Simona Mihalescu, coordonatoarea Centrului Elena din Rădăuți și președintă a Asociației Valoarea familiei. Aceasta ne-a împărtășit o parte dintre provocările, dar mai ales binecuvântările acestui demers. „Pe familia Herghiligiu, pe Camelia și pe Ion, îi cunoaștem de mulți ani de zile, timp în care am ajutat cu ce am putut și cu au avut nevoie, dar dorința lor cea mai mare era de a avea o casă. Părintele Gherasim, starețul Mănăstirii Pădureni, i-a ajutat cu achiziția unui teren. (…) Ei stăteau într-o căsuță care avea doar două camere, fără baie, fără bucătărie. Căsuța nu era a lor, terenul nu era al lor, iar proprietarul a vândut căsuța și urmau să rămână în stradă în curând. (…) Obiectul asociației noastre este de a preveni avortul și de a sprijini femeile însărcinate, deci în niciun caz construcția de case. Nu știam nimic despre lucrurile acestea, dar am hotărât, la insistențele mamei, să pornim și am dat drumul la proiectul tehnic, deci primul pas. Marea noastră șansă a fost pr. Ionuț Ciobanu, care s-a implicat de la început și a ajutat cu ce a putut familia aceasta. (…) Lucrarea lui Dumnezeu a fost minunată și toți cei implicați au rămas impresionați de cum au decurs lucrurile și cum s-a ajuns până în acest moment în care intrăm într-o casă complet mobilată, utilată cu absolut tot ce este nevoie. Mai sunt încă mici lucrări de făcut, deci nu este 100%, să spunem că este 95 %, dar pentru că ei deja s-au mutat, astăzi s-a făcut sfințirea. După implicarea părintelui Ionuț Ciobanu, care a fost definitorie, el s-a ocupat de toată construcția, a mai apărut un părinte, părintele Bogdan Negrea, de la Capela Spitalului din Rădăuți. (…) Cu toată comunitatea de la spital, mai ales acum, la dotarea casei, a ajutat foarte, foarte mult. (…) Toată casa aceasta este o minune a lui Dumnezeu și este o bucurie să vedem câți oameni s-au implicat. Chiar și acum, pe ultima sută de metri, și este minunat să vedem bucuria copiilor și a părinților care practic au început așa o viață nouă.”

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, Centrul Eparhial Suceava și Protopopiatul Rădăuți au contribuit la împlinirea visului familiei Herghiligiu. „Ziua de pomenire a Sfântului Apostol Andrei ne-a oferit prilejul unei mari binecuvântări și a unei bucurii aici, în cătunul Verbia din Parohia Bălinești a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, întrucât am avut bucuria încununării unei jertfe făcute de o mână de oameni binevoitori, cu suflete frumoase, prin construcția unei locuințe pentru familia Herghiligiu, o familie numeroasă, cu mulți copii. A fost un gând încolțit din dragoste față de aproapele, care a dus la faptă, a dus la o frumoasă conlucrare și o frumoasă colaborare și, iată că după aproape 2 ani de zile, prin implicarea mai multor binefăcători, s-a reușit ca această familie numeroasă să pășească în casă cu puțin timp înaintea sărbătorilor de iarnă. (…) Înaltpreasfințitul Arhiepiscop Calinic și-a arătat încă o dată dragostea sa față de cei nevoiași tocmai prin binecuvântarea prezenței Preasfințitului Părinte Damaschin, pentru că la construirea acestei case a participat și Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, în mod direct și prin Protopopiatul Rădăuți și prin parohiile dimprejur, întrucât o parte din materialele care au fost necesare acestei construcții au fost puse la dispoziție prin purtarea de grijă a Înaltpreasfințitului, prin jertfa mănăstirilor din zonă și, totodată, cu sprijinul unor preoți din parohiile învecinate.” – a transmis pr. Ionel Constantin Maloș, protoiereu.

Aflând povestea copiilor aflați în nevoie, s-au alăturat campaniei filantropice mai multe mănăstiri și parohii sucevene, școli și instituții, dar mai ales oameni simpli care s-au implicat voluntar în lucrările de ridicare și amenajare ale acestui cămin, al cărui cost a depășit suma de 150.000 de euro.

Din partea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic, Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul și pr. Ionel Constantin Maloș au oferit familiei un exemplar al Sfintei Scripturi, spre a le fi tuturor călăuză în drumul spre mântuire.

Astfel, în Postul Bucuriei, în perioada premergătoare a sărbătorii Nașterii Domnului, familia binecuvântată de Dumnezeu cu 12 copilași a pășit în casa primitoare care îi va adăposti de acum înainte, fiind înconjurați de numeroși oameni minunați care, dăruind din puținul sau mai multul lor, au contribuit la împlinirea acestui vis extraordinar.

