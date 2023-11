Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, în seara zilei de 2 noiembrie 2023, la centrul Multifuncțional „Arta” din Municipiul Suceava, Biroul de catehizare parohială al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților a organizat un eveniment inedit, intitulat „Gala Școlilor catehetice de vară”. Acest eveniment și-a propus să evidențieze și să răsplătească nenumăratele proiecte desfășurate la nivel eparhial, în parohii, așezăminte sociale și mănăstiri, cu scopul catehizării copiilor, tinerilor și credincioșilor adulți.

Efortul susținut al tuturor părinților slujitori și al profesorilor care s-au implicat, a fost lumină pentru tinerele generații, cu timp și fără timp, de multe ori întâmpinând piedici și greutăți, dar răsplătit pe măsură. De la începutul anului, activitățile implementate de preoții și profesorii din eparhia Sucevei și Rădăuților au împărtășit lumină pentru mai bine de 10.000 de tineri și copii din parohiile și așezămintele eparhiale.

Astfel, catehizarea celor tineri a fost realizată în cadrul proiectelor: „Școala catehetică de Duminică”, „Școala catehetică de vară”, Seria catehetică „Tinerii Bucovinei, păstrători ai tezaurului strămoșesc și mănăstiresc”, nenumăratele activități cu caracter ProViață, evenimentele cultural-catehetice de la Muzeul Satului Bucovinean, sau de la Teatrul Municipal „Matei Vișniec” din Suceava, dar și prin Taberele de vară „Comorile Satului” și „Temerari pe drumul cunoașterii”.

Întâlnirea a avut un caracter multiplu, atât catehetic și cultural, cât și artistic și festiv. Motivul întâlnirii nu a fost acela al laudei sau al mândriei, ci mai mult, al împlinirii cuvintelor Mântuitorului, într-o atmosferă festivă, care mărturisește: „Voi sunteți lumina lumii; nu poate o cetate aflată pe vârf de munte să se ascundă. Nici nu aprind făclie și o pun sub obroc, ci în sfeșnic, și luminează tuturor celor din casă”(Matei 5,14-15). Așadar, tinerii voluntari, profesorii și preoții au fost chemați să mulțumească, să fie recunoscători și să arate lumii întregi că „lumina luminează în întuneric, iar întunericul nu a cuprins-o”(Ioan 1,5).

Despre modul în care au fost primiți invitații, eleva Hrișcă Codruța-Constantina, din clasa a XI-a, de la Colegiul Tehnic Rădăuți a spus: „La această activitate am fost primiți cu multă căldură sufletească și recunoștință. Ne-am putut bucura de toate reușitele și implicarea în activitățile catehetice desfășurate în acest an din care am învățat că de unul singur nu poți să obții chiar tot ce îți propui. Nu există bucurie și veselie mai sfântă ca aceea când suntem toți împreună pentru Hristos”.

De asemenea, tânăra Lungu Andreea, membră a Centrului Ecclesia de la Colegiul Tehnic Rădăuți a mărturisit următoarele:„Evenimentul a fost foarte bine organizat, niște momente în care toți ne-am adunat pentru a revedea cele mai frumoase activități făcute de tineri. Acest eveniment a venit la pachet cu premierea unor oameni simpli, dar care au meritat toate felicitările pentru truda lor. Aceste activități sunt binevenite pentru tineri, deoarece este mediul perfect de interacțiune, de comunicare, de dezvoltare și de a ieși din zona de confort. Aceste activități sunt organizate pentru a-i aduce pe tineri mai aproape de Dumnezeu, prin diferite metode interactive. Aș putea numi aceste activități „Brațul lui Dumnezeu” pentru că prin acestea ne unim mai mult cu Dumnezeu”.

Aseară, în cadrul galei de premiere a parohiilor ce s-au înscris în perioada estivală a anului curent în proiectul „Școala catehetică de vară” au participat reprezentanți din aproximativ 55 de parohii. Echipa catehetică a Biroului de catehizare parohială a desfășurat în acest an activități cu prezență fizică în cadrul sesiunilor de catehizare și a activităților interactive și de dezvoltare personală în 74 de comunități, numărul parohiilor înscrise în acest proiect fiind de aproape 100 de unități.

Acestea au inclus ateliere de lucru manual și lucru în echipă, ateliere de comunicare și prim-ajutor dar și sesiuni de catehizare, desfășurate sub coordonarea domnului Consilier Eparhial Cristi-Gabriel Hurjui, responsabil de SectorulCatehizare, tineret și educație pentru viață al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, care a vizitat și a susținut atât activități creative și cultural-educative cât și cateheze tematice, împreună cu echipa sectorului de resort.

De asemenea, în cadrul evenimentului a fost promovată întrajutorarea unui caz special. Cei prezenți au avut posibilitatea de a săvârși o faptă bună, întinzând o mână de ajutor familiei Holca din Parohia Pătrăuți, mai cu seamă mezinului acestei familii, micuțului Emanuel, un băiețel care nu a împlinit încă vârsta de doi ani, dar a cărui poveste a sensibilizat auditoriul.

Despre faptele bune și mărturisirea lui Hristos în societatea actuală, tânărul Chifan Cătălin, din clasa a XII-a A, a Colegiului Tehnic Rădăuți a subliniat: „Când un act creștinesc îl faci, nimic nu aștepți în schimb. Totuși, neașteptând nimic și primind un dar, inima ți se mărește. Se înalță peste cele mai înalte culmi. Arde de bucurie. Așa s-a simțit seara de 2 noiembrie, o seară plină de bucurii și binecuvântări. Sub muzica de vioară a lui Ciprian Porumbescu, am luat parte, cu mic cu mare, la un scurt rezumat al frumoasei acțiuni de catehizare ce s-a petrecut în bisericile și casele noastre, cu câteva luni în urmă. Un strop de veșnicie s-a așternut în fața ochilor, și pentru câteva clipe am retrăit cea mai frumoasa vară din viața mea. Pașnică, liniștită, înălțătoare, pot fi trei stări care să exprime momentele trăite aseară, toate unindu-se într-un singur Cuvânt-Dragoste”.

Prima parte a evenimentului a fost dedicată prezentării și analizei tuturor activităților catehetice care au fost organizate în acest an, momentul fiind susținut de domnul Consilier Eparhial Cristi-Gabriel Hurjui, care a vorbit despre munca și efortul depus în coordonarea și implementarea proiectelor catehetice în eparhia Bucovinei. Mai apoi, la inițiativa și cu sprijinul Consiliului Județean Suceava, a fost vizionat un scurt fragment din pelicula cinematografică închinată maestrului Ciprian Porumbescu, întrucât țara noastră se află încă sub auspiciile Anului Omagial „Ciprian Porumbescu”.

Cea de-a doua parte a evenimentului a fost dedicată recunoștinței față de cei prezenți, care și-au rupt din prețiosul timp pentru a fi împreună, împărtășind din bucuria recunoștinței și elogiind efortul, pentru că truda lucrătorului nu rămâne niciodată nerăsplătită.

Toți cei prezenți au fost premiați, din partea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic, cu diplome și cărți cu caracter catehetic, pentru fiecare parohie și grup catehetic prezent. În final, evenimentul a fost încununat de un scurt moment artistic, susținut de grupul folcloric „Dor” de la Moara.

Prof. Cristi HURJUI