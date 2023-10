Cu bucurie și senin în suflet, echipa de voluntari a Sectorului Catehizare, tineret și educație pentru viață, Sector coordonat de către dl. prof. Cristi-Gabriel Hurjui, Consilier Eparhial, și-a dus la bun sfârșit menirea și-n vara ce tocmai s-a încheiat, fiindu-le, celor 1300 de copii pe care i-au întâlnit, călăuze către Hristos și punte de legăturăcătre valorile adevărate și fundamentale deopotrivă.

Totodată, tinerii voluntari, sprijiniți și îndrumați îndeaproape de părintele Arhid. Paul-Vlad Lungu, și-au dorit să-și continue misiunea înălțătoare și nobilăînceputăacum o varăla poalele cerului de la Dorna Arini și-n cele trei luni pline ale acestei veri.

Așa se face că, plini de nădejde și de emoție, au continuat sădescopere neprețuitele daruri ascunse în inimile satelor și ale parohiilor în care au poposit, apoi în sufletele copiilor și tinerilor pe care i-au întâlnit.

Cu grijă pentru nevoile fiecărui copil, cu sufletele pline de dragoste, de empatie, de emoție, de lumină, de speranță, de nădejde și de credința că încă mai avem șansa de a fi mai buni, voluntarii au pășit pe drumul cunoașterii sinelui, al frumosului, firescului și dragostei de aproape, ajungând în 9 parohii în care au reușit să scrie povestea acestei veri.

Astfel, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, pe tot parcursul lunilor august și septembrie ale anului 2023, în parohiile Sf. Cuvioasă Parascheva – Antoceni , Adormirea Maicii Domnului – Boroaia Vale, Adormirea Maicii Domnului - Straja I și Sfinții Împărați Constantin și Elena– Straja II, Sfântul Vasile cel Mare - Șerbăuți, Nașterea Maicii Domnului– Țibeni, Sf. CuvioasăParascheva– Solca, Sf. Mare Mucenic Gheorghe - Bosanci, Sf. Mare Mucenic Dimitrie – Ciprian Porumbescu și Adormirea Maicii Domnului – Moldovița din județul Suceava, a poposit Tabăra Comorile satului.

Gazde primitoare și sprijin în zilele petrecute în locurile unde s-au scris file de poveste despre prietenie și dragoste, le-au fost copiilor și tinerilor prezenți preoții parohi. Aceștia, cu inimile și brațele larg deschise, le-au făcut loc sub streașina bisericii și voluntarilor noștri, făcându-i să se simtă acasă.

Acasăau devenit, pentru toți cei 1300 de copii și tineri ce au fost parte a proiectului Comorile satului, curtea și tinda bisericii. Pentru căle-au fost zile și clipe de bucurie, de dăruire, de învățare și de joacă, tuturor celor prezenți: copii și tineri, preoți și profesori.

Fiecare dintre cele 9 povești a început la fel: cu sfială, cu nerăbdare și cu lacrimi de emoție vărsate pe furiș, care s-au risipit, însă, în câteva clipe, lăsând loc zâmbetelor și râsetelor, îmbrățișărilor și mai ales nemărginitei bucurii.

Bagajele cu care Comorile satului au poposit în colțurile de rai ale Bucovinei au fost ticsite cu activități bogate și pline de sens, de firesc, cu valori, virtuți, învățături, credințăși frumos.

Amintim cu drag de toate atelierele de cunoaștere/autocunoaștere, teambuilding, comunicare, cateheză, atelierele de handmade, dans, muzică, jocurile olimpice, tirul cu arcul, atelierele de airsoft și atelierele de prim ajutor, Spovedania și Sfânta Liturghie, vânatoarea de comori și focul de tabărăcare sunt doar o parte dintre activitățile ce au fost menite săfie punți de legăturăcătre sufletele copiilor.

Cu drag și emoție amintim și de fiecare început și sfârșit de zi care avea loc într-un mod tainic, aducând slavălui Dumnezeu pentru toate. Pentru învățăturile și prieteniile dobândite din orele petrecute împreună, pentru emoție, zâmbete și dragoste, pentru speranța, iubirea și tot curajul dobândit.

Cu ce au plecat acasă toți copiii și tinerii ce au scris poveștile frumoase ale Comorilor satului? Cu fărâme de frumos ce vor dăinui veșnic în inimile lor, cu învățături de mare preț culese din zilele de tabără petrecute sub streașina bisericii. Apoi, cu valori fundamentale și bine înrădăcinate-n suflete - speranță, bucurie, dragoste, liniște, credință, sprijin, prietenie, ascultare, respect, armonie, empatie, bunătate.

Se spune că toamna se culeg roadele. Astfel, numărăm și noi zâmbetele, clipele de bucurie, emoțiile, sutele de îmbrățisări, toatădragostea pe care am simțit-o în fiecare parohie în care am pășit și lumina pe care am adunat-o în suflete. Apoi le adăugăm cu bucurie și simțită emoție la cele adunate acum un an.

Așadar, Comorile satului și-au îndeplinit și în această vară misiunea. Au descoperit neprețuitele daruri ascunse în inimile satelor și ale parohiilor în care au poposit, în sufletele copiilor și ale tinerilor pe care i-au întâlnit și-n locurile de poveste din raiul Bucovinei.

Voluntarii au dovedit și de această dată că sunt - într-adevăr - lumină, speranță, nădejde și dăruire. Le-au fost micilor suflete adevărate modele și călăuze către Hristos. În fiecare tabărăîn care au pășit, au reușit săfacăceea ce si-au dorit atat de mult la începutul verii - săli se cuibărească-n inimi copiilor pe care-i vor întâlni, devenindu-le povești de purtat prin lume, și gânduri asupra cărora sărevină, cu drag, iar și iar.

Bianca-Gabriela Roman,

referent Sectorul Catehizare, tineret și educație pentru viață