Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, și prin bunăvoința Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, Mănăstirea Piatra Tăieturii, în contextul împlinirii a 90 de ani de la sfințire, organizează un pelerinaj de suflet în care va fi adusă de la Parohia Săbăreni Ilfov-Nord o părticică din cinstitele moaște ale Sfântului Irodion de la Lainici.

Sâmbătă, 16 septembrie 2023, la ora 14:00, vor fi întâmpinate sfintele moaște cât și delegația ce le va însoți, de către părintele stareț al mănăstirii Piatra Tăieturii, alături de cler și credincioși, dintre care nu vor lipsi tradiționalii trâmbițași ai Bucovinei, care, cu glasurile buciumului lor, cheamă întregul univers la rugăciune.

Sfintele moaște vor fi așezate în biserică spre închinare până duminică seara, când cei care le-au însoțit le vor duce din nou la parohia Săbăreni, din al cărei patrimoniu cultural-duhovnicesc fac parte.

S-a ales ca acest sfânt să împodobească pentru două zile așezământul monahal din mai multe motive. În primul rând, Cuviosul Irodion este un sfânt nou, chiar contemporan am zice, dar asemănându-se celor de demult și care aduce un plus de valoare instituției duhovniciei (preoției) atât de necesară omului zilelor noastre, care este asaltat de atâtea idei și ideologii care promit fericirea și adevărul, dar care nu fac nimic altceva decât să-l bulverseze și mai mult. Or, Sfântul Irodion a fost și este „Chip al duhovnicului” atât pentru poporul de rând, dar și pentru sfinți, cum a fost cazul Sfântului Mare Ierarh Calinic, precum și al mai multor oameni de frunte ai țării.

Apoi, Sfântul Irodion a fost reprezentant al isihasmului, chiar printre ultimii care a readus în Țările Române curentul mistic al isihasmului Sfântului Grigorie Palama și al Sfântul Grigorie Sinaiticul, reprezentat atât de profund de Sfântul Paisie de la Neamț. Ori, acest curent al Isihasmului, practicat prin rugăciune inimii, rugăciunea lui Iisus, a fost adus și pus în rânduiala Mănăstirii Piatra Tăieturii de unul din stareții săi, anume Protosinghelul Matei Bordoș, stareț între anii 1945-1959, venit din leagănul paisianismului, Mănăstirea Dragomirna, care a introdus în tipicul de rugăciune al mănăstirii „Rugăciunea lui Iisus”, rostită atât în biserică cât și la chilii, așa cum s-a găsit menționat în „Cronica Mănăstirii Piatra Tăieturii”, scrisă la 1945.

Nu în ultimul rând, Cuviosul Irodion a fost înnoitor de mănăstiri și biserici, restaurând și rezidind locașurile de cult la care se implica cu toată priceperea, ori și aici, la Piatra Tăieturii, mănăstirea va intra într-un amplu proces de refacere a ansamblului monahal. De aceea vă așteptăm pe toți cei ce iubiți filocalicul, frumosul și sfințenia, de a vă alătura întru totul acestei sărbători atât de importante pentru comunitatea noastră.

Protosinghelul Macarie OLĂREAN