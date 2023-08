Valoarea misionară a monumentelor eroilor creștinătății. Această lucrare misionară reiese fără de îndoială din însăși faptul jertfei, din eroismul cruciat, în fața cărora este chemată să se prosterneze Țara întreagă, îmbrăcată întotdeauna, cu venerație, iubire, pietate, reculegere, demnitate și venerație, purtând în suflet amintirea și imaginea eroilor dragi. Eroii, mobilizați de chemarea Patriei și a Bisericii, au apărat glia străbunilor lor, înfruntând cu dârzenie aspră și tenace, neclintită și hotărâtă focul ucigător al dușmanului nedrept și hrăpăreț. Ei au căzut nobil, cu fața la dușman, apărându-și pământul și frații, dându-și supremul obol al sângelui, cu neprecupețită dăruire de sine, în numele Crucii biruitoare și vestitoare a Învierii neamurilor la Judecata cea înfricoșată.

Proslăvirea jertfei eroilor noștri, an de an, de către fiecare generație, înaintea monumentelor înălțate lor este și prinos de recunoștință îngenunchiat spre reală chemare a prezenței ”umbrelor lor”, spre comuniune spirituală și sfințitoare. Astfel monumentele eroilor fac misiune tainică în istorie. Ele îndeamnă sufletele nobile și pioase la eforturi și nevoințe demne de originea divină a omului, dar și spre o mai deplină ecumenicitate națională nutrită din izvoarele eroismului făuritor de pace. ”Îngenunchiați la mormintele lor, să luăm învățăminte cum trebuie să luptăm pentru a zdrobi pe dușman, căci mormintele și memorialele lor ne sunt izvor de viață vie, din care pururea trebuie să ne adăpăm”(profesorul Alexandru-Leca Morariu).

MĂNĂSTIRIŞTE

Troiţa Eroilor.Căminul Cultural Mihail Eminescu din suburbia Mănăstirişte, municipiul Cernăuţi, şi-a stabilit ca obiectiv pentru anul 1942 ridicarea unei troiţe şi a unei fântâni în cinstea eroilor căzuţi pentru eliberarea oraşului Cernăuţi de sub ocupaţia bolşevică. În acest scop, conducerea Căminului alocase 10.000 lei în vederea edificării monumentului şi a îngrijirii cimitirelor de eroi din localitate. Din secţia edilitară a Căminului făceau parte Oloieru Ilie, învăţătorul Baranai Gavril, Isopencu Vasile, Sofroniuc Vasile şi învăţătorul Chelbea Constantin – preşedintele Căminului. Dintr-un raport al Căminului din 23 noiembrie 1943, aflăm că membrii acestei organizaţii edificaseră deja o troiţă în memoria Eroilor în valoare de 250.000 lei, însă ei au reuşit să o edifice cu suma de 78.079 lei datorită faptului că materialul pentru acest monument a fost în mare parte donat de oameni de bună credinţă.

MIHORENI

Troiţa Eroilor. În ianuarie 1944, membrii Căminului Cultural din localitate şi-ai propus să edifice în mod prioritar o troiţă închinată eroilor căzuţi pentru patrie şi cruce. Iniţiativa a fost susţinută de membrii Gheorghe Gh. Lupu, Toader Lupu, preotul Gheorghe Tincu, Gheorghe Burlă, Neculai Ionaşcu, învăţătorul Constantin Creţu, Vasile Muraru, Neculai Airinei ş.a.

MOLNIŢA

Troiţa Eroilor. Pentru cei 5 eroi căzuţi pe câmpiile Molniţei, Căminul Cultural Pictor Artur Verona a edificat în 1942 o troiţă sculptată în lemn. Pentru realizarea acestei opere s-au cheltuit 25.000 lei, sumă acordată de secretarul general V. Florescu din subvenţia Guvernământului Bucovinei. Monumentul a fost amplasat în curtea Bisericii Sfântul Nicolae din localitate, prin efortul fizic depus de 8 membri ai Căminului, iar două căruţe au cărat pământul necesar nivelării efectuate în jurul mormântului.

Înmormântarea eroilor a avut loc cu un fast deosebit, iar costurile pentru reînhumare s-au ridicat la 21.000 lei, bani cheltuiţi din fondurile Căminului. Aceste lucrări au fost realizate sub conducerea preşedintelui Radu Giurgiuveanu, a directorului Dumitru Alexa, secretarul Z. Alexa şi casierul M. Dumitru.

Troiţa Eroului Gh. Aluchi.Acest monument a fost edificat tot de Căminul Cultural Pictor Artur Verona în 1942. Pentru construcţia troiţei Căminul a cheltuit 16.000 lei. Troiţa a fost instalată în curtea Căminului iar în incinta clădirii Căminului, a fost amenajat un colţ al eroilor, alcătuit dintr-un crucifix de 3 metri şi inscripţii lucrate cu argint. Amintim faptul că, Gheorghe Aluchi a fost învăţător de profesie şi a căzut în războiul sfânt, în 1941 alături de camaradul său Selvestru Vântu.

MOLODIA

Monumentul Eroilor. La marginea comunei este amplasată o groapă comună cu osemintele ostaşilor din armata austro-ungară, căzuţi în Primul Război Mondial. Deasupra acestei gropi, comunitatea germană a edificat între 1923-1924 un monument din piatră. După cel de-al Doilea Război Mondial, tăbliţa comemorativă fixată în partea de jos a monumentului a fost distrusă, iar peste mormintele soldaţilor a fost construit un drum de acces spre câmpul colhozului. Pe 10 iunie 1994 comunitatea Crucea Neagră din Bucovina a reinstalat pe monument o plăcuţă comemorativă în limba ucraineană, germană şi română: 1914-1918. AICI ŞI-AU GĂSIT ODIHNA DE VECI APROAPE 100 OSTAŞI AUSTRO-UNGARI. CRUCEA NEAGRĂ.

OCNA

Troiţele Eroilor. În sectorul Marteniuca al comunei a fost înălţată o cruce de lemn spre amintirea eroilor căzuţi în război. Troiţa era înaltă de 2m şi lată de un metru. Aceasta a fost ridicată în 1923 deasupra unei gropi comune cu 455 de cadavre. Toate cheltuielile au fost suportate benevol de locuitorii comunei.

În aceeaşi comună a mai fost edificată o cruce din piatră, instalată în cimitirul ortodox român Dena. Crucea a fost ridicată în 1923 peste o groapă comună cu 578 de eroi români căzuţi în Primul Război Mondial. Aceasta era înaltă de 3m şi braţele late de un metru, purtând următoarea inscripţie: CHELTUIELI FĂCUTE DE NASTASIA OSA... VĂDUVA LUI NICOLAI.

OPRIŞENI

Troiţa Străjerilor.Această troiţă din lemn a fost ridicată din iniţiativa directorului şcolar Vasile Călinescu, cu sprijinul moral al părintelui paroh Leon Roşca. Sfinţirea troiţei a avut loc la 29 mai 1939. La evenimentul în cauză au vorbit maiorul Ulmanu, preotul Leon Roşca, Filimon Rusu, care era şi preşedintele Asociaţiei învăţătorilor din judeţ, revizorul şcolar Orest Lungu şi directorul Vasile Călinescu.

După sfinţirea troiţei, a urmat defilarea formaţiilor străjereşti, arcăşeşti şi premilitare din comună şi împrejurimi. În partea a doua a programului, corul arcăşesc a executat câteva cântece populare. Icoanele de pe troiţă (două la număr) au fost realizate în ulei de către doamna Şerbanovici.

ORĂŞENI

Troiţa Eroilor.Căminul Cultural Neculae Vlad din satul Nepălăuţi şi-a propus ca pe parcursul anului 1942 să ridice o troiţă în amintirea eroilor români dezrobitori. Aceasta avea să fie amplasată în faţa gării Orăşeni, comuna Nepălăuţi. Căminul purta numele preotului Neculae Vlad, care a fost martirizat prin condamnare la moarte de către bolşevici în vara anului 1940.

PIEDICĂUŢI

Monumentul Eroilor. În cimitirul comunal este situat mormântul ostaşilor armatei austro-ungare căzuţi în Primul Război Mondial. Numărul celor căzuţi nu se cunoaşte. Deasupra acestui mormânt, în vara anului 1915 Cartierul General al raionului Snyatynsk, a edificat un monument, inscripţiile căruia au fost vandalizate în anii ocupaţiei sovietice. S-a păstrat doar inscripţia gravată: PRO PATRIA. În 1999 comunitatea Crucea Neagră din Bucovina a restaurat plăcuţa comemorativă cu inscripţia în limba germană şi ucraineană: AICI ODIHNESC SOLDAŢII AUSTRO-UNGARI. 1915.

POHORĂUŢI

Monumentul Eroilor. Acesta a fost ridicat în Cimitirul eroului necunoscut din comuna Pohorăuţi în 1934 de către localnici. Monumentul avea un diametru de 4m şi înălţimea de 3m, iar pentru edificarea sa au fost cheltuiţi 5000 lei. Tot în Pohorăuţi, se mai putea observa în 1937 urmele unei statui din 1908 şi anume postamentul şi împrejmuirea, statuia fiind deteriorată în Primul Război Mondial.

POIENI

Troiţa Eroilor. Căminul Cultural Profesor Gusti din satul Poieni (azi sub ocupaţie ucraineană), sub conducerea directorului D. Ungureanu, şi-a propus să ridice între 1 iunie şi 1 octombrie 1939 o troiţă închinată eroilor căzuţi în Primul Război Mondial. Totuşi, troiţa nu a fost edificată în perioada propusă, deoarece în planul de activitate pe anul 1940, întocmit la 2 iunie acelaşi an, conţinea ca obiectiv edificarea troiţei eroilor. Considerăm că această troiţă nu a mai fost edificată în pofida faptului că în iunie 1940 avea să fie ocupată Bucovina de Nord.

PROBOTEȘTI

Crucea eroului Gherman Constantin.În localitatea Probotești, fostul județ Dorohoi (regiunea Herța) s-a păstrat mormântul eroului Gherman Constantin căzut în luptele celui de-al Doilea Război Mondial în luptele de eliberare a nordului Bucovinei. Pe crucea de piatră poate fi citit următorul text:

EROUL MORT PE CÂMPUL DE LUPTĂ

22-6.1941 GHERMAN CONSTANTIN

PODU ILOAE

Undeva în apropiere, la marginea pădurii din Probotești, se află un alt crucifix, care cel mai probabil este instalat pe o groapă comună, și are următorul text:

VEȘNICĂ AMINTIRE EROULUI NECUNOSCUT

22 IUNIE 1941

Va urma.

Preot profesor Mircea BEJENAR