Evanghelia zilei

Iisus a spus: „Împărăţia cerurilor este asemenea unui om stăpân de casă, care a ieşit dis-de-dimineaţă să tocmească lucrători pentru via sa. Şi învoindu-se cu lucrătorii cu un dinar pe zi, i-a trimis în via sa. Şi ieşind pe la ceasul al treilea, a văzut pe alţii stând în piaţă fără lucru. Şi le-a zis acelora: «Mergeţi şi voi în vie, şi ce va fi cu dreptul, vă voi da». Iar ei s-au dus. Ieşind iarăşi pe la ceasul al şaselea şi al nouălea, a făcut tot aşa. Ieşind pe la ceasul al unsprezecelea, a găsit pe alţii, stând fără lucru, şi le-a zis: «De ce aţi stat aici toată ziua fără lucru?». Zis-au lui: «Fiindcă nimeni nu ne-a tocmit». Zis-a lor: «Duceţi-vă şi voi în vie şi ce va fi cu dreptul veţi lua». Făcându-se seară, stăpânul viei a zis către îngrijitorul său: «Cheamă pe lucrători şi dă-le plata, începând de cei din urmă până la cei dintâi». Venind cei din ceasul al unsprezecelea, au luat câte un dinar. Şi venind cei dintâi, au socotit că vor lua mai mult, dar au luat şi ei tot câte un dinar. Şi după ce au luat, cârteau împotriva stăpânului casei, zicând: «Aceştia de pe urmă au lucrat un ceas şi i-ai pus deopotrivă cu noi, care am dus greutatea zilei şi arşiţa». Iar el, răspunzând, a zis unuia dintre ei: «Prietene, nu-ţi fac nedreptate. Oare nu te-ai învoit cu mine un dinar? Ia ce este al tău şi pleacă. Voiesc să dau acestuia de pe urmă ca şi ţie. Au nu mi se cuvine mie să fac ce voiesc cu ale mele? Sau ochiul tău este rău, pentru că eu sunt bun?». Astfel vor fi cei de pe urmă întâi şi cei dintâi pe urmă, că mulţi sunt chemaţi, dar puţini aleşi.”

Parabola rostită de către Domnul Iisus Hristos o numim în mod curent a „lucrătorilor tocmiţi la vie”. Via are o anumită nobleţe; se distinge prin felul de a fi, dar şi prin roadele sale. Deşi este o plantă nobilă, are nevoie să se sprijine de ceva. Munca la vie este desul de grea şi trebuie făcută de oameni pricepuţi şi reponsabili. Via trebuie prăşită cu atenţie, stropită în mai multe rânduri, legată, curăţată şi rărită. Cei ce lucrează la vie uită tot efortul atunci când vine toamna, la vremea culesului. Pe strugurii aurii, prin sfinţirea vinului, se aşază aura veşniciei pe binecuvântatul rod al pământului. Din rodul viţei-de-vie, gustă şi trupul, dar şi sufletul. În fragmentul evanghelic de astăzi vedem că toţi lucrătorii au fost plătiţi la sfârşitul zilei; nu în avans şi nici la vremea recoltei. Dumnezeu - ca stăpân al viei - răsplăteşte munca de peste zi, dar mai oferă ceva: daruri. El nu este doar drept, ci şi milostiv. Juridic vorbind, lucrătorii tocmiţi de dimineaţă pe dreptate s-au simţit nemulţumiţi. Însă Dumnezeu în milostivirea răsplăteşte şi pe cei ce au lucrat mai puţin, dar cu tragere de inimă.

Să nu uităm, Tatăl ceresc nu rămâne niciodată dator, totdeauna răsplăteşte fiecăruia în parte.

Sfântul Marcu Ascetul aşa mărturiseşte: cel ce crede în răsplata Domnului Hristos pe măsura credinţei sale rabdă bucuros toată nedreptatea.

Pr. Dumitru PĂDURARU