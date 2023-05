Cea de-a doua parte a zilei de 21 mai 2023 a fost dedicată, de către Sectorul Catehizare, tineret și educație pentru viață, proiectului catehetic Școala de duminică, activitate ce se desfășoară cu binecuvântarea și sub îndrumarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic în toate parohiile din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților. De aceea, echipa catehetică, coordonată de domnul consilier eparhial Cristi-Gabriel Hurjui, a fost prezentă în Duminica a VI-a după Paști în mijlocul tinerilor Ecclesia de la Parohia Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil. Acest centru Ecclesia a fost înființat sub streașina bisericii Sfinții Arhangheli, din Gura Humorului, care colaborează constant cu Școala Gimnazială Numărul 2 Petru Comarnescu, prin doamna Iulia Daniela Moțoc, profesor la disciplina religie.

Înaintea catapetesmei zugrăvită de renumitul pictor Epamonida Bucevschi, domnul profesor Cristi-Gabriel Hurjui le-a vorbit tinerilor humoreni despre Sfinții Împărați Constantin și Elena și despre rolul Sfintei Cruci în opera de mântuire prin care Hristos Mântuitorul a răscumpărat neamul omenesc. Istoria lemnului Sfintei Cruci este una îndelungată, avându-și rădăcinile adânc înfipte în țărâna Raiului, din care a fost plămădit primul om. Adam cel Nou, spălând cu sânge rodul țărânei, l-a sfințit, făcându-l armă de temut puterilor potrivnice.

Mai apoi, în curtea bisericii, copiii au participat la mai multe jocuri și activități recreative coordonate de domnișoara Bianca Gabriela Roman, referent la Sectorul Catehizare, tineret și educație pentru viață, fiind ajutată de tânăra Veronica Matsola și elevul seminarist Daniel Cârstean, ambii voluntari în cadrul activităților de tineret organizate de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților.

La finalul zilei, din partea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, tinerii au primit iconițe, cărți de rugăciuni, suc și o mică gustare dulce. De asemenea, părintele paroh Viorel Ilișoi, consilier eparhial în cadrul Sectorului Economic-Financiar, le-a făcut tinerilor o mare bucurie, anunțând faptul că toți copiii care vor participa cu regularitate la catehezele programului Școala de duminică, vor beneficia de o excursie gratuită, iar doi dintre cei mai activi membri Ecclesia vor primi din partea parohiei câte un loc în tabăra de vară Temerari pe drumul cunoașterii, din luna iulie, de la Dorna Arini.

Dorim ca astfel de activități să fie organizate săptămânal în parohiile eparhiei noastre, adresându-le tuturor preoților și profesorilor făgăduința Mântuitorului, care spune: Nu voi M-ați ales pe Mine, ci Eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și roadă să aduceți, și roada voastră să rămână (Ioan 15,16).

Gabriel Ilișoi

referent la Sectorul Catehizare, tineret și educație pentru viață