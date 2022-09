Cea mai dorită carte din Salonul de carte al Editurii Crimca a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, organizat cu doar câteva zile în urmă în programul Universității de Vară Merito, a fost, fără putință de tăgadă, Cartea de rugăciuni – Jubileu 500, tipărită, așa cum aflăm din nota finală de prezentare, „la inițiativa, cu osteneala și binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților”. O ediție de colecție, jubiliară, ofrandă a Părintelui Arhiepiscop, prilejuită de împlinirea a 500 de ani de la sfințirea Bisericii „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” a Mănăstirii „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava”, a 500 de ani de la sfințirea Bisericii Mănăstirii „Duminica Tuturor Sfinților” – Părhăuți și a 400 de ani de la sfințirea Mănăstirii Solca.

O carte-giuvaer, de format mediu, cu coperțile legate în piele de culoarea fildeșului, cu înscrisuri și mici inserții filigranate aurii pe copertele I și IV. Treci cu podul palmei sfios peste ea și parcă și simți mângâierea catifelată și blândă a mâinilor Maicii Domnului. O duioșie izvorând ca din mâinile mamei, ale Maicii, atunci când îți culeg frământările fir cu fir de prin suflet și de sub frunte.

Iar când degetele abia murmurând îndrăznirea încep să răsfire filă cu filă și gândurile-ncep – unul câte unul – să se cuibărească în sine, să se adune acasă. 258 de file, de două ori pe atâtea pagini și mii de gânduri înveșmântate în lumina cuminte a încrederii și a încredințării, străluminate de rugăciune, de fuioare lungi de stăruitoare ectenii. Și sufletul începe a se primeni și-a se preface în biserică. C-așa ne spune în Cuvânt înainte Vlădica: „Sufletul, prin rugăciune, devine o adevărată biserică, biserica lui Dumnezeu Cel adevărat. Pentru că în suflet se oglindește Biserica cea una și sfântă.”

De le-am lua la înnumărat, sunt rugăciuni tăinuite aici cu sutele, dar m-aș opri mai cu seamă la cele 112 rugăciuni izvodite din grija părintească a ierarhului nostru, și din harul a-toate-desăvârșitor și din condeiul înmuiat în cerul inefabil al darului imnografic al Înaltpreasfnției Sale. Un dar ce daurește toate și face zvon de bucurie smerită în lume, amintind că, din timp în timp, și îngerii chicotesc prin unghere de cer, vestind eudemonie.

Rugăciuni! Repetate și rostite-n graiul sufletului încercat ectenii. Pentru cei mulți și pentru fiecare, pentru fiecare zi din săptămână și pentru ceasurile când plânsul neostoit nu-și află aleanul și răsuflarea însăși te doare, pentru iertare și pentru izbăvire și binecuvântare, pentru urcuș duhovnicesc și neîntristare, pentru familia pe care-o porți la piept și pentru cea de sub zare, pentru pace, pentru iubire și pentru iertare, pentru binefăcători și pentru călători și pentru cei risipiți în lumea asta mare, pentru sănătate, pentru a holdelor îmbelșugare și pentru cei care pământului îi sunt pâine și sare.

Rugăciuni! Așezate la îndemâna gândului, atunci când simte că nu-și mai află cuvintele cu care simte c-ar vrea să strige către Înaltul Cer. Sau pentru ceasurile în care știm că se uită îngerii-napoi pentru că nu ne mai aud, pentru că nu mai știu nimic-nimic de noi. Și-aș înșira doar câteva: Rugăciunea soților unul pentru altul, Rugăciunea părinților pentru copii, Rugăciunea copiilor pentru părinți, Rugăciune pentru părintele duhovnic, Rugăciunea tatălui, Rugăciunea mamei, Rugăciunea copilului, Rugăciune pentru sporul casei, Rugăciune la ziua de naștere, Rugăciune la ziua numelui, Rugăciune la împlinirea a 25 de ani de căsătorie, Rugăciune la împlinirea a 50 și a 75 de ani de căsătorie, Rugăciune pentru luminarea minții, Rugăciune pentru sporirea râvnei la învățătură, Rugăciune pentru reușită la examene, Rugăciune la plecare în călătorie, Rugăciunea celui care pleacă la lucru în străinătate, Rugăciune pentru aflarea adevărului, Rugăciune pentru recuperarea pagubei, Rugăciune pentru obținerea unui loc de muncă, Rugăciune pentru petrecerea postului cu folos, Rugăciunea celui robit de patima mâniei/a răzbunării, Rugăciune pentru izbăvirea de necazuri, Rugăciune pentru cel cuprins de îngrijorare, Rugăciune înaintea unui proces, Rugăciune pentru întoarcerea la credință, Rugăciunea celui din închisoare, Rugăciune în vreme de epidemie, Rugăciunea bolnavului incurabil, Rugăciunea celui ce merge la operație, Rugăciune pentru izbăvirea de depresie, Rugăciunea pentru izbăvirea de frică/atac de panică, Rugăciunea pentru izbăvirea de deznădejde, Rugăciune pentru izbăvirea de vise urâte și de năluciri, Rugăciune pentru pacea lumii, Rugăciune pentru încetarea certurilor, Rugăciune pentru vrăjmași, Rugăciune pentru armonia naturii, Rugăciune la semănatul ogorului, Rugăciune la strânsul radelor, Rugăciune la frământatul pâinii/prescurilor.

Rugăciuni! Dintre cele ce ortografiază și îndreaptă gândurile. Și-o fac pentru fiecare dintre „cei ce se ostenesc și slujesc” cu cuvintele pe care ei le știu pe de rost, pentru că le trăiesc zi de zi și le-au ales deloc la întâmplare: Rugăciunea actorului, Rugăciunea agentului de poliție, Rugăciunea agentului publicitar, Rugăciunea apicultorului, Rugăciunea arhitectului, Rugăciunea aviatorului, Rugăciunea bibliotecarului, Rugăciunea brutarului, Rugăciunea cântărețului, Rugăciunea consilierului, Rugăciunea croitorului, Rugăciunea curierului, Rugăciunea economistului, Rugăciunea educatorului, Rugăciunea electricianului, Rugăciunea farmacistului, Rugăciunea fermierului, Rugăciunea fotografului, Rugăciunea informaticianului, Rugăciunea inginerului, Rugăciunea judecătorului, Rugăciunea jurnalistului, Rugăciunea medicului, Rugăciunea medicului veterinar, Rugăciunea meseriașului, Rugăciunea militarului, Rugăciunea omului de afaceri, Rugăciunea omului de știință, Rugăciunea personalului hotelier, Rugăciunea pictorului, Rugăciunea politicianului, Rugăciunea pompierului, Rugăciunea profesorului, Rugăciunea psihologului, Rugăciunea scriitorului, Rugăciunea seismologului, Rugăciunea silvicultorului, Rugăciunea sportivului, Rugăciunea șoferului, Rugăciunea tipografului, Rugăciunea vameșului.

Mi-e anevoie să aleg ce-ar fi de-mpărtășit mai curând dintre atâtea rugăciuni, dintre atâtea îngenuncheri tăinuite-n cuvinte. Cuvinte în care-a așezat Vlădica știința întoarcerii sufletului acasă. Cuvinte dintre cele după care simți nevoia să taci și să le lași să zidească. Să te pe-dinăuntru-ctitorească. Mă voi opri la câte unele dintre cele ce ne-ar însemna fiece zi din săptămână și ne-ar reaminti să trăim cum ne-au tot spus părinții, și mucenicii, și sfinții, și Blândul Iisus: mă rog cu umilință îndurării Tale să nu mă pedepsești ca pe smochinul cel neroditor (Rugăciunea zilei de luni); arată-mă lucrător vrednic în via Ta, Doamne; învață-mă să Te iubesc din toată inima, din tot cugetul și din tot sufletul meu și primește smerita mea recunoștință pentru nenumăratele daruri primite de la Tine (Rugăciunea zilei de marți); răscumpără-mă, Doamne, de sub puterea păcatului, a trădărilor și a vânzătorilor și ajută-mi ca, în toate zilele vieții mele, să fac voia Ta și să te primesc în casa sufletului meu (Rugăciunea zilei de miercuri); dă-mi harul Tău cel curățitor, ca să mă împărtășesc cu vrednicie cu Trupul și Sângele Tău, spre dobândirea vieții celei veșnice (Rugăciunea zilei de joi); luminează-mi simțirile cele sufletești și mă învață să înțeleg Jertfa și Învierea Ta (Rugăciunea zilei de vineri); îngroapă păcatele și cugetele mele cele rele, luminează întunecatul iad al sufletului meu și mă fă liber de patimi (Rugăciunea zilei de sâmbătă); pătrunde în cămara sufletului meu, precum ai intrat la sfinții Tăi apostoli, prin ușile încuiate de păcat, ca și eu, încredințat fiind, să spun împreună cu Toma: „Domnul meu și Dumnezeul meu!” (Rugăciunea zilei de duminică).

Rugăciuni! Carte de rugăciuni – Jubileu 500. O succesiune de tăceri rostite atunci când ți se face dor de Cer, cum dor le e corăbioarelor de mare. Și după ele puterea de a pricepe și de a și rosti supus senin și împăcat: „uite, liniștea trece pe drum!”.

(Daniela Ceredeev, inspector școlar pentru religie, Sursa: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților)