De peste 10 ani mergem cu mai mari ori mai mici copii în pelerinaje. În aceste zile, pe 21-22 iulie am trăit cu tinerii Centrului Ecclesia al comunei Bunești de departe, cea mai frumoasă ieșire cultural religioasă. Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic, ne-am propus ca tinerii Centrului Ecclesia al comunei Bunești – care cuprinde persoane din satele Bunești, Uncești, Petia și Podeni, să poposim în câteva din cele mai importante locuri spirituale și culturale ale țării.

Timp de 2 zile, cu sprijinul ostenelii domnului învățător Gheorghiță Ghiniță, ne-am închinat și am gustat din locurile pline de Har ale capitalei și am cules lumină din marile focare de cultură ale urbei de la Dâmbovița. Cu emoție am pus fruntea la pământ cu toții înaintea raclei Sfântului Dimitrie Basarabov și am sărutat moaștele Sfinților Împărați Constantin și Elena și ale Sfântului Nectarie la Catedrala Patriarhală; am poposit pentru a cere înțelepciune Sfintei Ecaterina, chiar în Casa ei de la Facultatea de Teologie, am fost impresionați de măreția și harul Sfântului Spiridon în Catedrala Paraclis Patriarhal închinat lui, ne-am cucerit de puterea Sfinților Efrem cel Nou și Nectarie aflați în Mănăstirea Radu Vodă, am parcurs cele 33 de trepte spre Biserica nucleu a Bucureștilor- Bucur Ciobanul, unde ne-am întâlnit cu Sfintele Moaște ale Sfinților Atanasie și Chiril – apărători și modele pentru noi toți de apărare a adevărului credinței Bisericii. Am poposit la Curtea Veche pentru a ne închina Sfântului Antonie cel Mare, am purces prin Orașul Vechi pentru a ajunge și a face o baie de Har la Minunata ctitorie brâncovenească Sf. Gheorghe Nou – prin îmbrățișarea Sfinților Martiri Brâncoveni și a mâinii Sfântului Ierarh Nicolae, și am atins monumentul KM 0 al României. Ne-am rugat înaintea Raclei cu o parte din Sfintele Moaște ale Sfântului Ioan Gură de Aur și a copiei minunate a icoanei Maicii Domnului Prodromița în Paraclisul Catedralei Naționale, ne-am prosternat înaintea Sfinților Calinic și Gheorghe de la Cernica în Mănăstirea lor din marginea capitalei, ne-am mângâiat de dragostea Maicii Domnului dinaintea Sfintei sale Icoane făcătoare de minuni de la Mănăstirea Pasărea, am slujit dimpreună în Paraclisul Seminarului Teologic Sfânta Filofteia de la Pasărea, ne-am întâlnit cu speciala artă brâncovenească la Biserica Stavropoleos de pe arhicunoscuta Strada Lipscani, am fost ospătați duhovnicește și culinar la Mănăstirea Antim și am luat binecuvântarea Sfântului Ciprian în Biserica Zlătari.

Pentru mințile și inimile tinerilor noștri am poposit și am avut privilegiul de a vizita oficial, cu ghizii locali, în urma unor programări deloc facile pentru grup mare, Palatul Parlamentului, Palatul Cotroceni, Muzeul de Științe Naturale Grigore Antipa, Muzeul Băncii Naționale a României, interiorul Ateneului Român, Gradina Zoo de la Băneasa.

Ne-am recreat în parcurile Cișmigiu și Herăstrău, în cel din urmă cu o plimbare deosebită pe lac, printre insule. Ne-am rugat în chiar locul lor de jertfă, în Piața Revoluției, pentru sufletele eroilor din Decembrie 1989.

Am savurat frumusețea Centrului Vechi și ne-am cumpărat cărți din cea mai frumoasa librărie a Europei: Cărturești Carusel. Am coborât și sub pământ pentru ca tinerii să simtă emoția unei călătorii cu Metroul.

Și pentru că în aceste zile Preafericitul Părinte Patriarh Daniel și-a serbat ziua de naștere, i-am adus cu bucurie un coș cu flori, ca semn de aleasă prețuire pentru binecuvântarea prezentei Sale la cârma Bisericii Ortodoxe Române.

Această excursie religios culturală din capitală a fost răsplata oferită tinerilor noștri de la Bunești pentru câștigarea Concursului Național Catehetic al Patriarhiei Române „Rugăciunea în viața mea”.

Întrucât tinerii aceștia minunați, frumoși și luminoși nu au văzut niciodată capitala, am pregătit și am plinit, cu mila Scumpului Dumnezeu acest proiect, intitulat ,„În această vară, pentru prima oară în capitală”.

(Pr. prof. dr. Florin Grigorescu, sursa: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților)