Tradiția este lucrul cel mai de seamă care ne identifică ca oameni, națiune și credință. Ea este moștenirea cea mai de preț lăsată generațiilor tinere, pentru a duce mai departe identitatea noastră.

În această perioadă a postului Paștelui ce se împletește într-o frumoasă armonie cu sosirea primăverii, în zona Moldovei, se transmite si se practică cu credință și cu dragoste tradiția populară româneasca de încondeiere a ouălor cu motive tradiționale specifice sărbătorii Pascale.

O astfel de acțiune frumoasă s-a desfășurat și la parohia Sfântul Ilie din Fălticeni, activitate inițiată, coordonată și atent supravegheată de preotul paroh Adrian Dulgheriu, care a căpătat experiență în astfel de acțiuni pe care le desfășoară în fiecare an în cadrul parohiei păstorite și nu numai.

Începând din data de 28 martie 2022 până la Paști, în casa socială „Sfinții 40 de Mucenici” din cadrul parohiei Sfântul Proroc Ilie, a fost invitată doamna învățătoare Maftei Camelia care practică cu multă măiestrie această tehnică de încondeiat ouă, pentru a învăța și a transmite acest minunat obicei pascal tinerilor din Parohia Sfântul Ilie care au răspuns cu mare bucurie chemării preotului paroh la această minunată lecție.

Copiii de toate vârstele din parohie și din împrejurimi, s-au adunat în jurul doamnei învățătoare Maftei Camelia pentru a asculta și a învăța cu drag despre această tradiție.

La început doamna învățătoare le-a vorbit copiilor despre istoricul acestui obicei, apoi despre tehnica lucrării, semnificația culorilor si a semnelor decorative cât și despre uneltele ce se folosesc pentru a da rezultate cât mai frumoase.

Copiii au început prin a curăța cu grijă coaja si a degresa cu oțet , după care ouăle au fost fierte și pregătite pentru încondeiere. Fiecare copil a desenat în creion pe ou modelul dorit după care au luat cate o unealtă specială numităchișiță care este un bețișor de lemn ce are fixat la unul din capete o pâlnie minuscula confecționată din alamă, prin care este petrecut un fir de păr de porc care se înmoaie în ceară topită și cu care se desenează pe conturul din creion. Ceara a fost menținuta topită in tot timpul de lucru cu ajutorul unor lămpi iluminate cu becuri cu filament pentru a transmite căldura propice recipientului în care ceara sa aibă fluiditatea potrivită pentru lucru. După terminarea motivului , se face scufundarea succesivă a oului in baie de culoare dorită, apoi , după uscarea culorii, au fost ținute aproape de o sursă de căldură pentru a fi îndepărtată ceara și unse cu grăsime pentru a le da strălucire.

Rezultatele au fost pe măsură căci toți copiii care au participat au cooperat exemplar, cu o dăruire sufletească imensă pentru a prelua frumosul tradiției creștine ortodoxe românești.

Prin aceste acțiuni, părintele Adrian Ioan Dulgheriu, împreună cu colaboratorii săi vor să lase ca moștenire copiilor ceea ce este mai de preț și anume, tradiția populară românească împletită cât mai frumos cu credința ortodoxă pentru ca în fiecare an tot sufletul creștinesc să întâmpine cu frică de Dumnezeu cu credință și cu dragoste Sfânta Înviere a Domnului nostru Iisus Hristos spre bucuria vieții veșnice.

(Pr. Tofan Bogdan, Sursa: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților)