În Duminica a XXI-a după Rusalii, numită și Duminica Sfinților Părinți de la Sinodul al VII-lea Ecumenic, 17 octombrie 2021, Biserica parohiei Marginea II, cu hramul „Sfânta Cuvioasă Parascheva”, a primit veșmânt de har și binecuvântare. Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, a săvârșit slujba de târnosire a lăcașului de cult, prilej cu care biserica a primit un nou hram, avându-i acum ca ocrotitori și pe „Sfinții Martiri Brâncoveni”.

Potrivit tradiției din vechime, ierarhul a fost așteptat la intrarea în localitate de tineri călare și îmbrăcați în costume populare, iar o caleașcă l-a condus până la biserică, unde a fost întâmpinat de preoți și credincioși cu pâine și sare.

Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul a resfințit biserica, pecetluind Masa Sfântului Altar și binecuvântând interiorul și exteriorul acesteia prin stropire cu apă sfințită și prin ungere cu Sfântul și Marele Mir, încununându-se astfel lucrările de amenajare și de împodobire ale sfântului locaș. În perioada 1 august – 15 octombrie 2021 s-a refăcut sistemul de încălzire al bisericii, s-a zidit Sfânta Masă din marmură, s-a placat pardoseala cu marmură. Totodată s-au curățat catapeteasma și mobilierul interior prin sablare și vopsire cu lacuri, toate acestea cu implicarea și prin osârdia preacucernicului preot paroh Florin Lupu și a preacucernicului preot coslujitor Nicolae Pițuleac, ctitori fiind credincioșii din parohia Marginea II, din comuna Marginea și din împrejurimi.

În continuare, ierarhul a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la altarul de vară al lăcașului de cult, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, în prezența a numeroși credincioși. Din soborul slujitor au făcut parte și pr. Constantin Ionel Maloș, protoiereu al Protopopiatului Rădăuți, arhimandritul Mihail Balan, exarh de zonă al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, arhidiaconul Bogdan Mihai Hrișcă, directorul Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Mitropolitul Dosoftei” Suceava, precum și clerici de la Centrul Eparhial.

După citirea textelor Sfintei Evanghelii, Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul a rostit un cuvânt de învățătură în cadrul căruia a vorbit despre înțelesul duhovnicesc al Pildei Semănătorului. Preasfinția Sa a evidențiat faptul că dragostea lui Dumnezeu este nemărginită, în ciuda nerodirii pământului inimii noastre. „Întrebarea pe care mi-am pus-o și v-o pun și dumneavoastră, ca unii care aveți experiența cultivării pământului este următoarea: De ce nu-și alege Dumnezeu pământul cel bun unde să arunce sămânța? Ce fel de lucrător este acela care seamănă și pe marginea drumului și între pietre și între mărăcini și spini și, da, și pe pământul cel bun? (…) Cum acest lucrător, acest semănător, cum este Dumnezeu Semănătorul din Evanghelia de astăzi, aruncă sămânța la întâmplare? Nu-i oare o risipă? (…) De ce Dumnezeu totuși trimite sămânța și în locurile respective și la oamenii neatenți și la oamenii mai raționali și la oamenii care sunt cu grijile multe, precum cu spinii și la oamenii care sunt căldicei și schimbători? De ce trimite Dumnezeu sămânța și acolo? Pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu generos. El n-are măsură la sămânța lui nu are o cantitate limitată a semințelor.”

Ierarhul a subliniat și faptul că cercetarea sufletului nostru este esențială pentru primirea Cuvântului lui Dumnezeu. „Eu mai întâi trebuie să mă văd unde sunt. Care este locul inimii mele, ce am eu acolo? E pământ bun? Dă rod? Sau este pământ cu spini și pălămidă unde cuvântul n-are loc, e pe pământ plin de pietre unde sămânța nu poate răsări sau pământ de unde vrăjmașul vine repede ca să fure? Dumnezeu care are încredere în noi, Dumnezeu care nu precupețește, o să trimită cuvântul Său, chemarea Sa și binecuvântarea Sa oricum am fi noi și în orice stare ar fi pământul inimii noastre, Dumnezeu are putere cu lucrarea noastră să schimbe acest pământ.”

În încheiere, Preasfinția Sa i-a îndemnat pe cei prezenți să se curețe de păcate și să-și pregătească inima pentru rodirea semințelor lui Dumnezeu. „Aceasta este rugămintea mea înaintea Domnului în această zi în care am sfințit această biserică și am transformat-o și nu mai este alcătuire din pământ, din zidărie, din fier și din lemn, ci este un dar prețios pe care l-am dat Domnului și El ni l-a returnat, ne-a dat înapoi, într-un chip cu totul deosebit. Așa să facă Dumnezeu și cu pământurile cele nepotrivite ale inimilor noastre. Sunt spini și pălămidă în inimile dumneavoastră? Scoateți-le afară! Chemați-l pe Dumnezeu să vă ajute să scoateți tot afară, să se vadă lanul cel frumos al Cuvântului, al rodirii seminței Lui. Descoperiți în inimile dumneavoastră pietre multe și răceală și împietrire și neatenție, nepăsare; aruncați-le afară! Lăsați-L pe Dumnezeu să îi placă în inima dumneavoastră, în viața dumneavoastră și să răsară semințele pe care El le-a aruncat.”

La momentul Chinonicului, artista Mariana Maloș a interpretat pricesne în cinstea Maicii Domnului și a Sfintei Cuvioase Parascheva.

La evenimentul desfășurat cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, au fost prezenți și reprezentanți ai oficialităților locale, precum și stavrofora Gabriela Ilioi, stareța Mănăstirii „Nașterea Maicii Domnului” Marginea, alături de o parte a obștii.

La finalul Sfintei Liturghii, părintele paroh Florin Lupu i-a mulțumit Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic pentru binecuvântare, Preasfințitului Părinte Damaschin Dorneanul pentru prezență și pentru cuvântul de folos și preoților prezenți pentru împreuna rugăciune. Mulțumirile s-au îndreptat și către închinători și ostenitori, precum și către toți cei care au contribuit la realizarea activităților de împodobire a bisericii parohiale.

Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul a transmis gândul de binecuvântare al Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, îndemnându-i pe cei prezenți să fie alături de clericii lor și să susțină în continuare lucrarea Bisericii.

Ierarhul, alături de soborul slujitor, a săvârșit apoi un Trisaghion pentru sufletele preafericiților și pururea pomeniților ctitori ai sfântului locaș.

Credincioșii prezenți s-au închinat la o părticică din lemnul Sfintei Cruci și la papucelul Sfântului Ierarh Spiridon, aduse de la Mănăstirea Râșca în seara zilei de sâmbătă, 16 octombrie 2021, precum și la veșmântul Cuvioasei Parascheva, odor al parohiei Marginea II încă din anul 2015. Totodată, aceștia au avut bucuria de a trece prin Sfântul Altar în această zi de aleasă sărbătoare pentru întreaga comunitate.

Piatra de temelie a Bisericii „Sfânta Cuvioasă Parascheva” a fost așezată în anul 1990, iar cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților de la acea vreme, lăcașul de cult a fost sfințit la data de 9 octombrie 1994, de către Preasfințitul Părinte Gherasim Putneanul, Episcop-Vicar.

În ziua de 9 iunie 2013, vrednicul de pomenire Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Pimen a sfințit pictura bisericii, preot paroh fiind Nicolae Pițuleac.

(Irina Ursachi, sursa: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților)