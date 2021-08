În Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, în săptămâna 26-31 iulie, s-au desfășurat 10 activități catehetice în școlile și parohiile protopopiatelor din eparhie. Dintre aceste activități, șase au avut loc în protopopiatul Rădăuți, trei în protopopiatul Suceava II, iar cea de-a zecea întâlnire catehetică a avut loc în protopopiatul Fălticeni.

Astfel, în săptămâna a IV-a a Școlii de vară Copii la altar, au fost susținute activități catehetice în următoarele comunități din eparhie:

Marți, 27 iulie, Parohia Sfânta Cuvioasă Parascheva, Rădăuți;

Miercuri, 28 iulie, ora 10:00, Parohia Sfinții Apostoli Petru și Pavel, Berchișești;

Miercuri, 28 iulie, ora 17:00, Parohia Adormirea Maicii Domnului, Dornești;

Miercuri, 28 iulie, ora 20:00, Mănăstirea Putna (întâlnirea săptămânală cu elevii seminariști aflați în practică);

Joi, 29 iulie, ora 13:00, Parohia Acoperământul Maicii Domnului, Ilișești;

Joi, 29 iulie, ora 18:00, Parohia Acoperământul Maicii Domnului, Bălcăuți;

Vineri, 30 iulie, ora 08:30, Parohia Vovidenia, Vicovu de Sus-Est;

Vineri, 30 iulie, ora 10:00, Școala Gimnazială Nr. 1, Vicovu de Sus-Est;

Vineri, 30 iulie, ora 12:30, Parohia Sfinții Apostoli Petru și Pavel, Rădășeni;

Vineri, 30 iulie, ora 16:00, Parohia Sfinții Trei Ierarhi, Bălăceana.

Prima cateheză, susținută în săptămâna 26-31 iulie, a avut loc marți, 27 iulie, în Parohia Sfânta Cuvioasă Parascheva, municipiul Rădăuți. Aici, părintele paroh Angel Prelipcean, împreună cu părintele Ioan Vega ne-au întâmpinat cu biserica plină de copii mari și mici, iar după dialogurile bucuriei ale copiilor cu dna inspector, prof. Daniela Ceredeev, a urmat o cateheză despre Sfântul Mare Mucenic Mina și despre rolul bunicilor în viața nepoților, prezentând icoana și viața sfinților părinți Ioachim și Ana, bunicii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Activitățile s-au desfășurat în această parohie timp de mai multe zile, în care copiii s-au bucurat să participe la ateliere de creație și la întrevederi, dialoguri și sesiuni de cateheză cu diferiți invitați ai parohiei.

Cea de-a doua activitate catehetică desfășurată săptămâna trecută, a fost susținută miercuri, 28 iulie, ora 10:00, în parohia Sfinții Apostoli Petru și Pavel, din Berchișești. În parohia Berchișești am întâlnit o comunitate foarte strâns legată de biserică și de activitățile pe care părintele paroh Florin Dura, împreună cu dna preoteasă, le organizează frecvent. Apoi am vizitat școala din apropierea bisericii, pe care o conduce cu devotament, din funcția de director, dna preoteasă, Loredana Dura. Am descoperit o școală modernă, spațioasă și curată, elevii având locuri special amenajate de recreere și de meditație pentru mai multă liniște în timpul pauzelor.

Cea de-a treia activitate catehetică a săptămânii, s-a desfășurat miercuri, 28 iulie, ora 17:00, în parohia Adormirea Maicii Domnului, Dornești. Comunitatea tânără a parohiei, condusă de către părintele paroh, Tiberiu Fedoreanu, ne-au întâmpinat în casa de prăznuire a parohiei unde, la momentul vizitei noastre, aveau loc activități muzicale și concursuri de dans. A urmat un dialog al prieteniei moderat de către doamna inspector școlar prof. Daniela Ceredeev, ulterior având loc și o sesiune catehetică pe tema: Maica Domnului, ocrotitoarea noastră.

Cea de-a patra întâlnire catehetică s-a desfășurat la Mănăstirea Putna, miercuri, 28 iulie, ora 20:00, cu grupa de elevi seminariști rânduită în cadrul programului săptămânal de practică liturgică la mănăstirile din eparhie. Tema catehezei susținute a fost: Responsabilitatea tânărului față de sufletul și de trupul său.

Joi, 29 iulie, ora 13:00, am vizitat Parohia Acoperământul Maicii Domnului din Ilișești. Aici, am susținut cea de-a cincea activitate catehetică, vorbindu-le copiilor despre Sfinții Părinți Ioachim și Ana și pentru că am participat și la vernisajul galeriei lucrărilor realizate de către copii, le-am vorbit despre rolul culorilor în viața noastră, amintind de semnul legământului lui Dumnezeu cu Noe de după potop, arătarea curcubeului pe cer.

Tot joi, 29 iulie, ora 18:00, am participat la activitățile din cadrul școlii de vară, Copii la altar, din parohia Acoperământul Maicii Domnului, Bălcăuți. În această parohie s-au derulat frumoase activități cu copii care au dorit să participe. De menționat este și faptul că la această ediție au participat și copii din diaspora, care vin an de an în vacanțele de vară în parohie. De asemenea, au fost prezenți și copii aparținând comunității ucrainene din sat, care conviețuiesc în armonie și înțelegere cu cetățenii români. Doamna inspector școlar de specialitate a invitat copiii să intre într-o frumoasă poveste cu sfinți și îngeri. Toate acestea, în timp ce ei au împletit de zor mătănii pe care mai apoi le vor purta ei înșiși. A urmat susținerea catehezei, care a avut ca temă: Înțelepciunea, izvorul credinței, nădejdii și al dragostei – interpretarea icoanei Sfintei Sofia (Înșelepciunea), cu cele trei fiiice ale sale: Pistis (Credința), Elpis (Nădejdea) și Agapis (Dragostea). După o sesiune de întrebări și răspunsuri, a urmat o binemeritată agapă creștinească prin care a fost răsplătit efortul tuturor celor mici și al celor mari și cu care s-a încheiat și cea de-a șasea activitate catehetică a săptămânii.

Vineri, 30 iulie, ora 08:30 am poposit, împreună cu dna inspector Daniela Ceredeev, în parohia cu hramurile Intrării în biserică a Maicii Domnului și Sfântul Voievod Ștefan cel Mare, Vicovu de Sus-Est. Aici, părintele paroh Mircea Irina, împreună cu doamna prof. Georgeta Maria Nițu, cu părintele Cristian Irina și dl prof. Vasile Schipor, ajutați de o frumoasă echipă de cadre didactice și tineri voluntari entuziaști și harnici, au organizat activități frumoase pentru petrecerea timpului din vacanța cea mare, activități care deja au devenit o tradiție în această parohie. Tema catehezei a fost: Maica Domnului, ocrotitoarea tuturor copiilor. În cadrul acestei cateheze, a fost prezentată icoana Maicii Domnului cu Pruncul, înconjurată de sfinții părinți Ioachim și Ana. Emoțiile și trăirile transmise de către copiii prezenți la cateheză sunt greu de explicat în cuvinte.

În același sfânt locaș, la ora 10:00, am susținut a doua sesiune catehetică din această parohie, activitate dedicată elevilor mai mari, de gimnaziu, ai Școlii Gimnaziale Nr. 1 din Vicovu de Sus. Cateheza a avut tema Învierea Domnului-prilej de bucurie neîncetată. Receptivitatea și curiozitatea tinerilor adolescenți au făcut ca interpretarea iconografică a scenei Pogorârea la iad a Mântuitorului să fie prilej de pace și de însușire cu bucurie a informațiilor prezentate.

În aceeași zi de 30 iulie, la ora 12:30, am ajuns și în protopopiatul Fălticeni, mai exact, în parohia Sfinții Apostoli Petru și Pavel, Rădășeni. Încă de la intrarea în localitate, ne-au întâmpinat troițe și răstigniri la răspântiile drumurilor, care vorbesc negrăit despre credința și evlavia locuitorilor acestei așezări, de râvna și fidelitatea cu care slujitorii de aici înțeleg să-și împlinească misiunea de iconomi ai harului Sfântului Duh (I Petru 4, 10). În biserica parohiei, ne-am întâlnit cu copiii și tinerii parohiei pentru a vorbi despre sfinți și despre chipuri de sfinți, nu înainte de a asista la un frumos program artistic pregătit de cadrele didactice de la școală, în frunte cu doamna prof. Loredana-Mariana Grumăzescu, împreună cu părintele paroh, Constantin Aioanei și dl prof. Pavel Chiriac. Tema catehezei susținute în această parohie a fost: Martiriul Sfinților Apostoli Petru și Pavel-temelie a Bisericii lui Hristos.

Săptămâna a IV-a a catehezelor din cadrul școlii de vară Copii la altar din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților s-a încheiat cu o vizită în parohia Sfinții Trei Ierarhi, Bălăceana. În această activitate catehetică am întâlnit oameni devotați și dedicați procesului educațional atât în școală cât și în afara ei. Gazdele noastre au fost părintele paroh, Marius Hulpoi, împreună cu părintele arhidiacon, Marian Dolhascanu, care ajutați de o echipă cu adevărat implicată de profesori ai școlii din comună, au reușit să umple biserica de copii îmbrăcați în straie tradiționale, dornici de cunoaștere și bucuroși de timpul petrecut împreună în sfântul locaș. Unele răspunsuri ale copiilor au fost de-a dreptul uimitoare, astfel încât, atât eu cât și doamna inspector, am rămas plăcuți impresionați de cunoștințele și preocupările spirituale ale unor copii atât de mici, dar atât de bine documentați.

Ne bucurăm de faptul că proiectul Școala de vară Copii la altar a fost îmbrățișat cu atât de multă bucurie și seriozitate de către mulți dintre profesorii și preoții din eparhie. Faptul că am ajuns la un număr de 115 parohii și școli înscrise în proiect arată și nevoia pe care tinerii o au de a fi împreună într-un spațiu sănătos, frumos, sigur și ziditor de suflet, precum sunt bisericile noastre răcoroase, în arșița toridă a verii.

În concluzie, putem afirma că, după patru săptămâni de școală de vară Copii la altar, cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos rămân să de-a mărturie tuturor despre condiția cu care vom fi cu toții primiți în Împărăția lui Dumnezeu:

Şi a zis: Adevărat zic vouă: De nu vă veţi întoarce şi nu veţi fi precum pruncii, nu veţi intra în împărăţia cerurilor. (Matei 18, 3)

(prof. Cristi-Gabriel Hurjui, inspector pentru cateheză, sursa: https://www.arhiepiscopiasucevei.ro/)