Comunicat

Pe 8 iunie 2021, în sala „Pimen Arhiepiscopul” a Centrului Eparhial Suceava, a avut loc ședința Permanenței Consiliului Eparhial în cadrul căreia a fost prezentat raportul semestrial de activitatea tuturor Sectoarelor din Administrația Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, pentru primele șase luni ale anului 2021.

Înainte de începerea susținerii propriu-zise a rapoartelor, acestea au fost înmânate pentru a fi notate, comisiei formate din Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților în calitate de președinte, Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-Vicar, protos. Paraschiv Dabija, vicar administrativ, Pr. Protopop Doru I. Budeanu (Suceava 1), Pr. Protopop Minu Mititelu (Suceava 2), Pr. Protopop Ionel Maloș (Rădăuți), Pr. Protopop Aurel Goraș (Câmpulung Moldovenesc), Pr. Protopop Adrian Dulgheriu (Fălticeni), Arhim. Mihail Balan și Arhim. Nectarie Clinci (exarhi onorifici) și protos. Justinian Săvescu, în calitate de secretar.

Au fost susținute rapoartele de activitate ale Sectoarelor după cum urmează:

Cancelaria Eparhială - Vicar administrativ Protos. Paraschiv Dabija

Sectorul Administrativ-Bisericesc - Consilier Pr. Dimitrie Horga

Sectorul Exarhat - Exarh Arhim. Melchisedec Velnic

Sectorul Educațional-Teologic – Consilier Arhid. Mihai-Bogdan Hrișcă

Sectorul Cultural – Consilier Pr. Constantin Oprea

Sectorul Comunicare, Media și Relații Publice – Consilier Pr. Alexandru Flavian Sava

Sectorul Social-Filantropic – Consilier Protos. Iustin Tănase

Sectorul Medical și de Asistență – Consilier Arhim. Vartolomeu Chira

Sectorul Misiune Pastorală și Actualitate Creștină – Consilier Pr. Filaret Ruscan

Sectorul Economic-Financiar – Consilier Pr. Viorel Ilișoi

Sectorul Juridic și de Consultanță – Consilier Pr. Ion Bîrsan

Sectorul Juridic al Fondului Bisericesc Ortodox Român al Bucovinei – Consilier Av. Daniel Ionașcu

Sectorul Monumente, Patrimoniu și Arhitectură Bisericească – Consilier Arhid. Vasile Demciuc

Sectorul Proiecte și Construcții Bisericești – Consilier Monah Eftimie Mutescu

Sectorul Fonduri Externe și Interne – Consilier Pr. Pavel Radu Alexandru

Sectorul Agro-Silvic – Consilier Dl. Ciprian Muscă

Mănăstirea Sfântul Ioan cel Nou – Stareț Arhim. Serafim Grigoraș

și Catedrala Arhiepiscopală – Mare Eclesiarh Arhim. Valerian Radu

Totodată, în cadrul ședinței au fost prezentate și rapoartele individuale pentru perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2021 ale angajaților Sectoarelor administrației eparhiale. S-a evidențiat activitatea desfășurată, pe parcursul celor șase luni, fiecare angajat al Centrului Eparhial fiind notat conform activității desfășurate.

De asemenea, Permanența Consiliului Eparhial a decis înființarea a două noi Sectoare, prin desprinderea a două Departamente din cadrul Sectorului Cultural: Departamentul Editură și Tipografie a devenit Sectorul Editură și Tipografie, sub coordonarea noului Consilier numit în persoana PC Diac. Constantin Ciprian Blaga, iar Departamentul IT a devenit Sectorul Digitalizare și Tehnologia Informației, sub coordonarea Pr. Nicu Spînu, ales astăzi Consilier al acestui Sector.

O decizie importantă a fost și activarea Fundației umanitare ,,Căminul de bătrâni Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava”, prin detașarea Căminului de bătrâni Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava din Sectorul Economic-Financiar al Centrului Eparhial.

La final, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic a adresat tuturor consilierilor evaluați cuvinte de apreciere pentru activitatea depusă împreună cu toți ceilalți colegi din subordinea fiecărui Sector de activitate, făcând mai multe recomandări menite să sporească eficiența acestora.

Biroul de presă al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților