În Duminica Sfântului Cuvios Ioan Scărarul, la Mănăstirea „Sfântul Gheorghe” Buciumeni - Fălticeni, protopopiatul Fălticeni, judeţul Suceava, cu Binecuvântarea Înaltpresfinţitului Părinte Calinic - Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, a avut loc un eveniment de cultură şi spiritualitate.

După săvârşirea Sfintei Liturghii, în cadrul Cercului duhovnicesc a avut loc lansarea Monografiei Mănăstirii „Sfântul Gheorghe” Buciumeni. Lucrarea a fost tipărită sub egida Editurii Vasiliana ’98 din Iaşi şi conţine trei părţi, respectiv „Dumbrava minunată sub paza lui Dumnezeu” - autor preot prof. univ. dr. Vasile Nechita, „Istoricul Mănăstirii „Sfântul Gheorghe” Buciumeni„ autor stavrofora dr. Maria Mălăescu (stareţa Mănăstirii Buciumeni şi „Restaurarea monumentului istoric Biserica de lemn „Sfântul Gheorghe” Buciumeni - autor arhid. lector univ. dr. Vasile M. Demciuc (consilier eparhial în cadrul Sectorului Monumente, Patrimoniu și Arhitectură Bisericească al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor). Au participat cadre didactice universitare de la Iaşi, reprezentanţi ai comunităţii locale, personalităţi culturale din Fălticeni şi preoţi din zonă, iar moderator al manifestării a fost preot prof. univ. dr. Vasile Nechita.

În cuvântul adresat celor prezenţi stavrofora Maria Mălăescu - stareţa Mănăstirii „Sfântul Gheorghe” Buciumeni – Fălticeni a spus: „În obştile monahale este o vorbă: Să faci Rai din ceea ce ai! Astăzi, aici, la Buciumeni trăim o mare bucurie duhovnicească fiindcă Părintele profesor Vasile Nechita ne-a făcut bucuria de a publica Monografia Mănăstirii Sfântul Gheorghe Buciumeni şi pentru ca bucuria să fie deplină ne-a scris şi Cuvântul de început al monografiei, fapt pentru care îi mulţumim şi îi rămânem profund îndatoraţi pentru această frumoasă iniţiativă şi pentru acest gest nobil pe care părintele Vasile îl face – nu este singurul gest pe care părintele îl face de felul acesta, pe foarte mulţi fii duhovniceşti ai acestor locuri i-a sprijinit, i-a îndemnat, i-a trimis la facultate, le-a fost mentor şi îndrumător, le-a fost ca un părinte cum de astfel mi-a fost şi mie. Această carte cuprinde o parte de istorie pe care am scris-o eu şi am avut în gând să prezint cele mai vechi începuturi. Am surprins de asemenea cum în perioada comunistă s-ar fi dorit demolarea bisericii, defrişarea Dumbrăvii minunate, dar nu s-a reuşit datorită părintelui Anisescu şi a consilierilor de atunci. Citind Monografia putem afla cum o mână de maici date afară prin decretul 410 din 1959 de la Mănăstirea Râşca şi care s-au refugiat aici la Fălticeni şi s-au angajat în fabrică la Filatura de in şi cânepă cu inima frântă de durere veneau aici la Biserica din Buciumeni şi făceau Pravila călugărească. Putem spune că aici a funcţionat o mănăstire de maici clandestină. În anul 1993 Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Pimen a făcut demersurile necesare şi s-a înfiinţat întâi Schitul Sfântul Gheorghe Buciumeni, iar în 1997 schitul a devenit mănăstire.”

„Aducem mulţumiri Lui Dumnezeu şi Maicii Domnului pentru această acest moment de împlinire duhovnicească şi culturală care s-a petrecut la Mănăstirea noastră”, a mai spus stavrofora Maria Mălăescu.