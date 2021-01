24 ianuarie - ziua ei de sărbătorire

M-am bucurat foarte tare când Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât în iulie 2020 să fie trecută în calendarul nostru Sfânta Xenia din Sankt Petersburg, cu data de sărbătorire 24 ianuarie.

Pe Sfânta Xenia cea nebună pentru Hristos am cunoscut-o cu adevărat în iulie 2018, chiar la ea acasă, unde e mormântul ei, în bisericuța din mijlocul cimitirului Smolensk din Sankt Petersburg - Rusia.

Să vă spun mai întâi cine a fost Sfânta Xenia și apoi vă povestesc cum a fost întâlnirea mea!

Sfânta Xenia - cea nebună pentru Hristos

Grozavă i-a fost viața!

A trăit în secolul al XVIII-lea în Sankt Petersburg, capitala Imperiului Rus. A rămas văduvă la 26 de ani și viața ei s-a schimbat total de-atunci. A vândut toate proprietățile și toți banii i-a dat necăjiților și apropiaților săraci. A trebuit să treacă peste obstacolele rudelor care o considerau nebună. Era cu adevărat nebună, dar nu fără minte și de internat în spital, ci nebună pentru Hristos, cu mintea limpede și ageră, cu inima mărinimoasă, chiar dacă plină de durere după pierderea soțului, și cu dragoste mare față de Dumnezeu care le-a rânduit pe toate în viață spre mântuire.

S-a îmbrăcat în hainele soțului și-a început să hoinărească pe străzi, rugându-se mereu și îndemnându-i pe toți să fie creștini buni. Avea o viață aspră, cu nevoință multă. Trăia din pomana oamenilor, pe care cu greu o accepta. La început era judecată rău de oameni și luată în râs de cerșetori, cu care era asemănată. A răbdat toate Sfânta Xenia, asemeni Mântuitorului, pe care-L iubea nespus și la care dorea s-ajungă cât mai repede.

Dumnezeu i-a dăruit Sfintei Xenia darul vederii înainte. Multe lucruri a prezis, dar evenimentul care i-a marcat pe ruși a fost moartea împărătesei Elisabeta, chiar de Crăciun, în anul 1761. Sfânta Xenia, în ajunul Crăciunului a alergat pe străzile Sankt Petersburgului, îndemnând pe oameni să coacă mulți colaci. De atunci, oamenii au început să vadă sfințenia Xeniei.

Sfânta Xenia împărțea tot ce primea la săraci. Oamenii o căutau măcar s-o vadă și-i dăruiau de toate, știind că o milostenie la un om al lui Dumnezeu e jertfă mare. Cum primea, așa dăruia la bolnavi, neputincioși, orfani și văduve.

Întâlnirea cu Sfânta Xenia la Sankt Petersburg

Prima oară am ajuns la Sfânta Xenia în februarie 2018. Pe fugă a fost, m-am rugat, dar n-am fost vrednic să simt bucurie mare.

Cu adevărat am cunoscut-o pe Sfânta Xenia în iulie 2018. Am ajuns cu pelerinii în cimitirul Smolensk și ne-am pus la rândul care avea vreo 80 de metri. Am citit Acatistul ei și oamenii se rugau cu mine. Când am intrat în bisericuță, preotul rus a venit direct la mine, m-a luat, mi-a dat epitrahil, mi-a pus mânecuțe și m-a așezat lângă mormântul Sfintei Xenia să miruiesc pe oameni. Mi-aduc și acum aminte că erau două coșuri mari de crini imperiali și alte flori acolo.

Dintr-o dată m-a bufnit plânsul, eram bucuros. Plângeam și miruiam pe românii din țară și din Moldova. Erau acolo ruși, ucraineni și beloruși. Noi românii am început să cântăm. După ce ne-am închinat toți, am ieșit cu emoție de-acolo, bucuroși că am ajuns la bisericuța verde, la care Sfânta Xenia a contribuit cu mâinile ei la construcție. Noaptea ea căra cărămizi pentru muncitori ca să-i ajute să termine biserica mai repede.

Sfânta Xenia este ocrotitoarea familiei, a celor aflați în necaz și a celor care n-au loc de muncă și vor să muncească onest.

(pr. Justinian Remus A. Cojocar)