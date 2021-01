În aceste vremuri tulburi aprindem o candelă duhovnicească, prin evocarea personalității unui preot ales al neamului românesc, duhovnic sfânt și iubit de oameni, Preacucernicul Părinte Daniil Horga. Iar aceasta o înfăptuim într-o zi de mare sărbătoare pentru Sfinția Sa, deoarece astăzi, 18 ianuarie, Părintele Daniil împlinește distinsa vârstă de 92 de ani. Acest fapt reprezintă un prilej de bucurie sfântă pentru membrii Parohiei Călugăreni din comuna Adâncata, unde Părintele a slujit vreme de peste 40 de ani. Evenimentul deosebit pe care îl celebrăm transformă această zi aniversară într-o adevărată sărbătoare duhovnicească, ocazie cu care îi urăm cu toții într-un glas și din toată inima „La mulți și binecuvântați ani!”. Îi dorim totodată multă sănătate, putere, viață îndelungată și să fie mereu înconjurat de dragostea, respectul și prețuirea noastră, a tuturor celor care îl cunoaștem.

Dragostea Părintelui, un adevărat untdelemn duhovnicesc, vindecător de răni sufletești și trupești

Toți cei care am avut privilegiul de a-l întâlni putem afirma cu toată convingerea că Sfinția Sa a trasat urme adânci și de neșters în sufletul fiecăruia dintre noi. Prezența sa ni se descoperă în lumina unei blândeți și a unei smerenii desăvârșite. Privirea-i pătrunzătoare și plină de har transfigurează instantaneu starea oricărui credincios. Vocea sa caldă, cu un timbru special, sfaturile sale insuflate de Duhul Sfânt, precum și cuvintele dumnezeieștii înțelepciuni, rostite cu deplină răspundere, au schimbat de-a lungul timpului multe vieți întru credință și mântuire. Întreaga sa lucrare stă sub semnul slujirii lui Dumnezeu și a Sfintei Sale Biserici Ortodoxe, îndemnând, cu neobosită sârguință, la respectarea poruncilor dumnezeiești și la iubirea de Dumnezeu și de aproapele. Părintele are o milă cerească față de oameni, iar prin ajutorul și ocrotirea sa, aceștia îi devin adevărați fii duhovnicești. Dragostea părintească pe care o manifestă către toți cei aflați în mari necazuri și care îi cer ajutorul, reprezintă un adevărat untdelemn duhovnicesc, vindecător de răni sufletești și trupești. Încă din copilărie, s-a învrednicit de mari daruri, începând chiar de la acea vreme lucrarea sa cu oamenii. Pe parcursul întregii vieți a primit întotdeauna pe toți cei care au venit către dânsul cu credință, Părintele amintindu-ne tuturor de cuvintele sfinte ale Mântuitorului nostru Iisus Hristos: „pe cine vine la Mine, nu-l voi scoate afară” (Ioan 6:37). Darurile primite de către Părintele Daniil de la Preasfânta Treime și Maica Domnului au atras de-a lungul timpului venirea multor credincioși, care au plecat tămăduiți și împliniți

Părintele Daniil - icoană sfântă a sufletului și izvor de binecuvântare și de minuni dumnezeiești

Preot cu viață sfântă, se remarcă printr-o activitate de peste 80 de ani în slujba ajutorării semenilor. În conștiința tuturor celor care îl mărturisesc și îl urmează pe calea mântuirii, Părintele Daniil devine icoană sfântă a sufletului și, în același timp, izvor de binecuvântare și de minuni dumnezeiești. Ca o făclie sfântă care luminează pe altarul dreptei credințe, Preacucernicul Părinte Daniil a ars duhovnicește întreaga viață, cu dragoste dumnezeiască. Asemenea rugului aprins, care ardea și nu se mistuia, Părintele s-a jertfit pentru toți cei din nevoi, căci întru toate urmându-l pe Hristos, spunea adesea, împlinind în același timp, cuvintele Sfintei Scripturi: „Veniți la Mine toți cei osteniți și împovărați și Eu vă voi odihni pe voi” (Matei 11:28). Sfinția Sa a însemnat hrana și adăpostul celor sărmani și neajutorați, oferind tuturor masă caldă și odihnă sub acoperișul primitor al casei sale. Mare tămăduitor și izbăvitor de duhuri necurate, a vindecat mii de oameni de boli necruțătoare. Nenumărate persoane au aflat în Părintele ultima nădejde de scăpare, după ani întregi de suferință, în care orice încercare de a găsi un tratament adecvat rămânea fără rezultat. Sfântul Părinte Daniil, sub ocrotirea și cu binecuvântarea Maicii Domnului, a readus la viață multe suflete, aflate în moarte sufletească, dar și trupească.

Vrednic ostenitor pe cărarea plină de jertfă a desăvârșirii întru cele înalte

Prin aportul esențial oferit la întemeierea a sute de familii, Preacucernicul Părinte Daniil reprezintă pentru mulți tineri un preot foarte apropiat sufletului lor. A îndrumat întotdeauna, cu multă dăruire, pe cei aflați la început de drum, spre căsnicii demne de sfânta taină a căsătoriei, în cadrul cărora familia să dețină o bază solid ancorată în credința ortodoxă strămoșească a poporului român. Vrednic ostenitor pe cărarea plină de jertfă a desăvârșirii întru cele înalte, Părintele a purtat multe suferințe pe parcursul vieții sale. Însă a dus această cruce în tăcere, urcând pe calea smereniei prin rugăciune neîntreruptă și prin respectarea cu strictețe a sfintelor posturi. Trăitor plin de har, ce strălucește de dreapta învățătură cu razele cunoștinței celei îndumnezeite, Părintele Daniil a propovăduit permanent învățăturile Sfintei Evanghelii, ca temelie a trăirii în Hristos și ca arvună a vieții veșnice. Cu o existență la nivel de taină, s-a unit cu Taina Însăși. Cuvintele sunt neputincioase în a reda profunzimea recunoștinței pe care o simțim în fața personalității sale jertfelnice, prin care a îmbrăcat haina unui înger pământesc, ales de Dumnezeu pentru a îndeplini nobila misiune de păstor de suflete. Părintele Daniil a fost binecuvântat de către Bunul Dumnezeu cu o familie minunată și ne înclinăm cu respect în fața doamnei preotese, care îi stă alături cu multă înțelegere și devotament pe drumul vieții. Ne rugăm în continuare Preasfintei Treimi și Maicii Domnului să îi dăruiască Părintelui Daniil multă sănătate, preaplin de daruri și de bucurii duhovnicești și să trăiască întru lungime de zile și ocrotire divină, alături de întreaga familie. La mulți și fericiți ani, Sfinte Părinte Daniil!

(Cu deosebită evlavie și aleasă recunoștință, Alina Balaban)