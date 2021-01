Vacanța de iarnă este un prilej minunat de odihnă, reculegere și reflecție pentru elevi, profesori și părinți, fiind, totodată, punctată de mari sărbători creștine, dedicate în special Domnului nostru Iisus Hristos. Astfel, ne aflăm în răstimpul minunat dintre Nașterea Domnului și Botezul Său, între momentul venirii Sale în lume ca Prunc Sfânt, din Fecioara Maria, și al botezării Sale în apa Iordanului, când S-a arătat ca Mesia. Perioadă a luminii și a bucuriei, care învinge frica, neputința și singurătatea.

Încă se aud ecourile colindelor și ale urărilor pentru noul an, din ultimele zile ale școlii on-line, cântate și rostite de elevi cu același entuziasm, ca în fiecare an - deși pe rând, nu în cor, din cauza condițiilor tehnice care ne limitează... Ei au rostit cu drag, chiar și din spatele ecranelor, poezii religioase, au colindat sau au ascultat colinde, au sorcovit, și-au exprimat speranțele pentru un an mai bun, cu sănătate: „Să scăpăm de pandemie”; „Să ne revedem la școală”!

Au fredonat cele mai îndrăgite colinde, precum: „Steaua sus răsare”, „Iată, vin colindători”, „O, ce veste minunată!”, „Domn, Domn să-nălțăm!”, „Deschide ușa, creș­tine”. S-au umplut de speranță și s-au bucurat, ajutați astfel cu precădere de orele de religie, a căror tematică s-a centrat pe marile sărbători ale lunii decembrie: Sfântul Nicolae și Crăciunul - Nașterea Domnului, atât în privința tradiții­lor religioase, cât și populare. Iată, spre exemplu, o urare „cu multă iubire” a unor copii de clasa a VI-a: „Fie ca steaua care a însoțit magii în căutarea Pruncului Sfânt să fie pentru dumneavoastră un far de lumină, care să vă încălzească sufletul și să vă lumineze chipul, atât în aceste zile de sărbătoare, cât și în cele care vor urma. Vă dorim, de asemenea, ca Dumnezeu să vă așeze sub brad daruri minunate din care să nu lipsească iubirea fără limite, înțelegerea a tot ceea ce există, liniștea sufletească, neliniștea cunoașterii, satisfacția reușitelor. Sărbători fericite și un An Nou fericit!”, apărută într-o prezentare on-line. Urările au venit pentru toți profesorii, de la toate disciplinele, față de care copiii și părinții s-au arătat mai recunoscători decât altă dată, înțelegând că avem cu toții nevoie de încurajări și că eforturile de a continua procesul educativ la standarde înalte se manifestă din plin zi de zi.

Am selectat și câteva urări venite de la părinți, „cu deosebită consi­derație”: „Iată că anul 2020 se apropie de sfârșit! Un an plin de provocări, de situații noi și excepționale pentru noi toți, de temeri și nesi­guranță, dar peste care am trecut împreună, cu muncă susținută și putere de adaptare permanentă. Dorim să folosim această ocazie pentru a vă mulțumi pentru efortul și implicarea plină de dăruire față de profesie și de copii, pentru disponibilitatea de a răspunde cerin­țelor impuse de școala on-line și pentru toată munca depusă de-a lungul acestui an, atât de dificil. În prag de sărbători, dorim tuturor cadrelor didactice ale școlii multă sănătate, liniște sufletească și să vă bucurați de tihna Crăciunului alături de cei dragi! Anul Nou să ne aducă tuturor speranță, încredere în viitor, bucurii, împliniri personale și profesionale!”

Un an de reflecţie

Din sfera urărilor, am trecut la pregătirile de Crăciun și Revelion, presărate cu momente de meditație, de analiză a celor de peste an, dar și cu rugăciuni și exprimarea spe­ranțelor de mai bine, ceea ce se întâmplă întotdeauna la trecerea în alt an, semn al unui nou început. Dacă reuniunile și călătoriile s-au redus, din necesitate sau din precauție, ne-a rămas mai mult timp pentru „călătoria către sufletul nostru”, care este cea mai prețioasă, după cum spunea Mircea Eliade.

Acest an atipic, care tocmai a trecut, ne-a făcut să reflectăm la multe, iar pe noi, ca profesori, ne-a determinat să reconcepem actul didactic în forma on-line. A apărut o varietate de metode utilizate în procesul de predare-învățare; fiecare profesor s-a adaptat în felul său și în funcție de platforma utilizată de școală. De la accesarea manualului digital, a platformelor cu resurse educa­țio­nale, a lecțiilor înregistrate, a materialelor video legate de tematica abordată, la plonjarea în lumea apli­cațiilor on-line care îmbină învă­țarea cu jocul... A fost necesar să ne autodepășim cu toții pentru ca educația elevilor să continue eficient. Video-conferințele au devenit parte din viața noastră. Ne-am lovit de multe, atât într-o luptă cu noi înșine, cu propriile temeri și comodități, cât și cu aspectele exterioare, concrete, generate de pandemie. A meritat să luptăm, desigur, iar lupta continuă încă, pe fondul încurajator al ivirii roadelor noilor experiențe didactice.

Mă gândesc cu încredere că, totuși, în anul 2020 au apărut manuale noi de religie, cultul ortodox, conform programelor școlare în vigoare, pentru clasa a VIII-a și clasa I, care să vină în sprijinul elevilor și al profesorilor. De asemenea, ­

s-au înfiripat inițiative încurajatoare, în ceea ce privește emisiunile TRINITAS TV și TVR legate de ora de religie (Ora de Religie, 3 minute de Religie, 3 minute din Ora de Religie); dar și în privința dezvoltării unor platforme on-line cu resurse deschise pentru profesorii de religie, precum e-religie.ro și red-religie.ro. Toate acestea au fost posibile atât datorită existen­ței unui cadru creat de Ministerul Educației și Cercetării, cât și prin implicarea directă a Patriarhiei Române, a unor arhiepiscopii ortodoxe, a Inspectoratului Școlar al Municipiului București, a multor altor inspectorate școlare din țară, precum și a unor profesori de religie experimentați și dedicați.

Pe lângă acestea, care ies în evidență mai ușor și care ar trebui continuate și diversificate cu discernământ (spre a nu rămâne simple inițiative de moment), am avut timp să reflectez la inițiativele mai puțin sau deloc mediatizate ale fiecărui coleg de religie care s-a implicat cu responsabilitate în predarea on-line în acest răstimp. În cadrul întrunirilor metodice on-line la care am participat, coordonate de domnul Cristian Alexa, inspector pentru religie - ISMB, al cercurilor metodice de sector, al grupurilor de discuții de pe Facebook și WhatsApp și nu numai, am putut afla de multe asemenea inițiative; s-au împărtășit gânduri, nedumeriri, îngrijorări, idei, soluții practice. O preocupare constantă a colegilor de religie, implicit a mea, este dacă ajungem cu adevărat, prin ceea ce transmitem, la toți elevii aflați în spatele ecranelor. Mai ales că unii dintre ei au și camerele video închise, răspunzând numai dacă sunt solicitați anume... Semnalele sunt că, în mare parte, ajungem. Însă nu întotdeauna..., așa că ne-am putut sfătui pentru a găsi alte și alte modalități de a răzbate până la elevii noștri, de a fi alături de ei și de a răspunde frământărilor lor.

În concluzie, cu fruntea sus, și noi, profesorii de religie, ne-am păstrat seninătatea și zâmbetul în on-line, de dragul elevilor și al meseriei alese. Iar acum privim spre un An Nou cu recunoștință față de Dumnezeu, nădăjduind în ajutorul Maicii Domnului și al sfinților, în ocrotirea sfinților îngeri, cu gânduri bune și dornici de a ne face datoria până la capăt. Cum? Învingându-ne temerile, fiind mai uniți, continuând să comunicăm tot mai eficient între noi, precum și cu elevii și cu părinții, însoțindu-ne procesul personal de perfecționare și actul didactic de rugăciune întețită, răspunzând afirmativ la solicitările profesionale care apar, fiind permanent susținuți în demersul nostru de binecuvântare şi de rugăciunile Bisericii.

(Prof. Mirela Șova, Ziarul Lumina)