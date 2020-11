Multe biserici din România și din întreaga lume îl au protector pe Sfântul Nectarie din Eghina. Atent la nevoile oamenilor, Sfântul vindecă boli incurabile. Vine acolo unde nu mai este speranță. Schimbă vieți. Mângâie suflete transfigurate de suferință. Deschide uși ce păreau încuiate pentru totdeauna. Străbate cerul și pământul pentru a reda sănătatea copiilor suferinzi. Scoate din întuneric mințile păcălite de iluziile amăgitoare ale acestui secol.

Sfântul Nectarie a avut de îndurat multă suferință, lipsuri și nedreptăți, dar le-a primit pe toate ca fiind purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Prin răspunsul său la încercările vieții a dobândit sfințenia, încât în prezent îi ajută pe toți cei care îi cer ajutorul, în marile ori micile lor necazuri. E prietenul tuturor, buni sau răi, credincioşi sau necredincioşi, creştini sau adepţi ai altor religii. Cel mai mult m-a impresionat mărturia credincioșilor care, neștiind nimic de acest sfânt, îl caută după ce Sfântul Nectarie li s-a arătat în vis, dăruindu-le rezolvare la problemele lor. Fie la Mănăstirea Radu Vodă din București ori la Catedrala Patriarhală, la Râmnicu Vâlcea ori la Iași, la Giurgiu, ori în Spania, Sfântul Nectarie își continuă lucrarea de slujire a oamenilor așa cum a făcut-o în timpul vieții sale.

Unul dintre sfintele locașuri închinate Sfântului Nectarie se află la Iași, în cartierul Alexandru cel Bun. Minuni există, e nevoie doar de ochi care să le recunoască şi inimi care să înţeleagă. Doamna Eugenia Anghel este una dintre multele persoane din acest oraș care au trăit minunea. Ochii ei privesc departe. Poate înspre veşnicia în care se odihneşte şi Sfântul Nectarie, purtând în alinare grija poverilor noastre. Ea ne povestește despre doamna Maria din cartierul Păcurari, care având o boală incurabilă a venit des la Sfântul Nectarie şi s-a rugat. Trebuia să meargă la operație și a citit acatistul Sfântului Nectarie cu nădejdea că-i va auzi strigătul. Sfântul i-a apărut în vis, i-a pus mâna pe umărul drept şi i-a spus: „Nu este nevoie de operaţie, pentru că eşti vindecată”. Şi în acel moment doamna Maria a fost vindecată, ceea ce medicii au și constatat a doua zi.

Mulți oameni vorbesc despre modul cum Sfântul Nectarie i-a oprit de la gesturi care i-ar fi costat viața. Este și cazul unui tânăr care avea mari necazuri în căsnicie şi hotărâse să renunțe la viaţă. Dar, trecând cu maşina pe lângă Biserica Sfântului Nectarie din Iași, şi-a dat seama că aici este o lucrare aparte. A oprit maşina, a intrat în biserică, chiar dacă nu era creştin ortodox. A văzut câțiva oameni care citeau un acatist lângă racla Sfântului Nectarie. I s-a dat acatistul Sfântului, l-a citit „de la un capăt la altul” şi atunci şi-a venit în sine, cum spune Evanghelia. A plecat spre casă schimbat şi întreaga sa viaţă s-a transformat în mod radical. A devenit ortodox și a dobândit un „prieten care nu știe să trădeze”.

„Sfântul m-a dojenit în vis”

Multe aspecte s-au schimbat aici, aproape totul a luat un alt chip în Biserica Sfântului Nectarie din Iaşi. În anul 2006, când a adus o părticică din moaştele Sfântului, părintele Petru Lehaci a făcut o promisiune tainică, ca drept mulţumire să oficieze timp de 40 de zile Sfânta Liturghie. Au trecut de atunci 11 ani şi, undeva în inima Iaşiului, zilnic credincioşii primesc alinare prin participare la Sfânta Liturghie. Rugăciunea este cea care întreţine lucrarea Sfântului aici. „Casa Sfântului” din Iaşi s-a construit greu, cu eforturi imense. Începând din 1992, credincioşii au adăugat cărămidă cu cărămidă, săpând temelia, ridicând zidurile în ani de zile. Dar, cunoscând cât de importantă este o biserică vie pentru comunitate, Sfântul Nectarie însuşi a zidit cărămidă peste cărămidă, biserică de zid şi biserică tainică în sufletele credincioşilor. În perioada ridicării bisericii, la un moment dat părintele Petru Lehaci avea o datorie la firma de construcţie, de 300 de milioane de lei. A cerut ajutor atunci de la un credincios din Bucureşti, care îl ajutase de mai multe ori. Răspunsul care a venit l-a îngrijorat: „V-am ajutat cât am putut, de acum nu vă mai putem ajuta”. Ştiind că, neplătind muncitorii, risca să oprească lucrul la ridicarea bisericii, s-a rugat Sfântului... A doua zi părintele Petru Lehaci a primit un telefon de la aceeași persoană: „Părinte, nu aţi visat nimic aseară? Eu l-am visat pe Sfântul Nectarie, care m-a dojenit că nu am ajutat în continuare casa lui din Iaşi. De aceea am pus în contul parohiei 300 de milioane, poate veţi avea nevoie să îi folosiţi la ceva”. Era exact suma de care avea nevoie biserica în acel moment pentru a nu întrerupe lucrările.

Un alt loc, aceeași lucrare: biserica Mănăstirii Radu Vodă din București, care este mereu plină de oameni. Unii credincioși vin să-i ceară ajutorul, alții vin să-i mulțumească pentru darul primit. Părinții monahi stau de strajă Sfântului și slujesc oamenilor, după pilda vieții Sfântului Nectarie. „Pe mine Sfântul Nectarie m-a ajutat să mă las de droguri, de jocuri de noroc, de o lume a fantasmelor măririlor lumeşti şi de tot ce însemnă o viaţă la limita condiţiei umane. Am venit în casa lui din Bucureşti într-un moment în care viaţa mea era egală cu moartea... Nu ştiu dacă eu l-am descoperit pe Sfântul Nectarie sau mai degrabă el a alergat în întâmpinarea mea. M-a scăpat nu doar de lumea din care făceam parte, ci mai ales m-a ajutat să mă eliberez de închisoarea întunericului din mine. În acea zi, în care mai întâi mă luase salvarea pentru a mă reda vieţii, la Mănăstirea Radu Vodă m-a primit cu nesfârşită iertare şi îngăduiţă Sfântul Nectarie. A pus o luminiţă în mintea şi în sufletul meu, căci nu mai vedeam decât întuneric şi disperare.” Şi de atunci Alexandru nu a mai plecat, e nelipsit de la întâlnirea cu Sfântul Nectarie din cadrul Mănăstirii Radu Vodă ori de la Catedrala Patriarhală din Bucureşti. „Din fericire am un umăr al Sfântului Nectarie, pe care mă pot sprijini întotdeauna. Şi trebuie să merg mai departe”, ne-a mărturisit Alexandru.

Sfântul, care în viața lui a trecut prin atâtea greutăţi şi nedreptăţi, aude strigătul rugăciunii şi tainic răspunde chemărilor inimilor noastre. Credincioşii îşi poartă gândurile, temerile, speranţele în taina sufletului lor. Păşesc cu rugă tăcută, căutând, aşteptând, cu ochii plecaţi, dar cu inima la bunătatea lui Dumnezeu, Care oferă răspunsuri prin Sfinții Săi.

„Putem plăti zeci de pomelnice la zeci de biserici, nu ne este de mare folos dacă nu ne schimbăm viaţa, dacă nu postim, dacă nu ne spovedim, dacă nu ne rugăm, atât pentru noi cât, mai ales, pentru binele întregii lumi”, ne-a spus părintele stareț Nectarie Șofelea de la Mănăstirea Radu Vodă din București. Iar Sfântul Nectarie face lucrul acesta, îi ajută pe oameni să îşi schimbe viaţa. Ne ascultă. Ne mângâie. Ne vindecă. Acesta este lucrarea de fiecare clipă a Sfântului Nectarie. Cu ce cuvinte să ne adresăm Sfântului Nectarie, ştiind cât bine a făcut şi face permanent, ştiind câte daruri a adus în viaţa fiecărei persoane care i-a cerut ajutorul?

