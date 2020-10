Sfânta Cuvioasă Parascheva a fost sărbătorită în acest an la Iași în condiții speciale. Având în vedere contextul epidemiologic generat de pandemia cu noul coronavirus, Sfânta Liturghie dedicată hramului Catedralei Mitropolitane a fost săvârșită, pe un podium special amenajat, de un sobor restrâns de ierarhi, preoți și diaconi. Împreună cu Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, au slujit Înaltpreasfinţitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, şi Preasfinţitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud. La finalul slujbei, Mitropolitul Teofan a decorat post‑mortem trei cadre medicale care și‑au pierdut viața în lupta pentru vindecarea celor infectați cu noul coronavirus.

În dimineața hramului, racla cu cinstitele moaște ale Sfintei Cuvioase Parascheva a fost scoasă din Catedrala Mitropolitană în curte, pentru închinarea credincioșilor. În jurul orei 6:30, pelerinii prezenți au participat la slujba Acatistului Sfintei Parascheva, săvârșit de IPS Părinte Arhiepiscop Calinic. În continuare, clericii slujitori ai catedralei au ridicat pe umeri racla sfintei, au mers în procesiune în jurul sfântului locaș și au așezat cinstitele moaște pe baldachinul special pregătit și împodobit din incintă.

Sfânta Liturghie dedicată hramului Cuvioasei Parascheva a fost săvârșită pe podiumul amenajat pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt. În fața podiumului au fost amplasate scaune la distanţă de doi metri în toate direcțiile pentru a marca locurile credincioșilor. Având în vedere restricția impusă la nivel național, doar cei care au reședința în municipiul Iași au putut pătrunde în acest spațiu, după principiul primul venit ocupă un loc. În fața podiumului au stat și cei aproximativ 50 de invitați ai Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, reprezentanți ai unor instituții sau personalități din domenii precum medicina, cultura sau educația. Cei care nu au putut pătrunde în acest perimetru au avut posibilitatea să urmărească momentul solemn al Sfintei Liturghii pe două ecrane mari amplasate pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, unul cu orientare spre Piața Unirii, celălalt spre Palatul Culturii. Slujba a fost transmisă în direct de televiziunea TRINITAS TV și de portalul Doxologia.ro.

„Nu se poate concepe Ortodoxia fără sfintele icoane sau sfintele moaşte”

În cuvântul rostit la sărbătoarea Sfintei Parascheva de la Iaşi, desfăşurată în condiții speciale, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Teofan a făcut o trecere în revistă a situaţiei actuale şi a oferit câteva răspunsuri pentru timpurile pe care le trăim. „Prezenţa epidemiei în viaţa noastră ne aşază în faţa unor întrebări pe care nu le putem ocoli”, a spus ierarhul. „Nu putem laolaltă, oameni simpli şi conducători, să nu ne întrebăm de ce se întâmplă toate acestea, nu putem să nu ne întrebăm unde am greşit, ce puteam face şi nu am făcut, ce trebuia să vedem şi nu am văzut, ce trebuia să înţelegem şi nu am înţeles”. Răspunsul nu poate veni decât din adânc şi atinge taina comuniunii de care mulţi dintre noi ne‑am îndepărtat foarte mult: „Simţim cumva că această taină a comuniunii dintre noi este diminuată şi nu putem să nu ne întrebăm dacă nu cumva şi noi am contribuit la aceasta. Distanţarea fizică pe care suntem chemaţi astăzi să o adoptăm reflectă în plan spiritual şi îndepărtarea de dinainte a unora de ceilalţi, copii de părinţi, soţi de soţii, soţii de soţi, dascăli de elevi, politicieni de alegători, preoţi de credincioşi sau arhierei de preoţi”.

De asemenea, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Teofan a amintit că moaştele Sfintei Parascheva se află în capitala Moldovei din 1641 şi reprezintă, de atunci şi până astăzi, „cascadă lină şi curată de apă vie izvorâtă din Hristos Domnul pentru noi, însetaţii acestei lumi”: „În vreme de bucurie şi împliniri, credincioşii au venit la racla sfintei să mulţumească, în vreme de secetă, sfintele moaşte ale cuvioasei au străbătut câmpurile aride şi ploaia nu a încetat să apară. În perioadă de ciumă sau molimă sfânta i‑a primit pe toţi, i‑a întărit şi i‑a binecuvântat. Sunt nenumărate mărturii ale celor care au găsit lângă sfintele ei moaşte tămăduire de boală, linişte în frământare sufletească, răspuns în problemele dificile, direcţie clară în întortocheatul drum al vieţii”. Ierarhul a explicat că „astfel de mărturii sunt nebunie pentru unii; pentru duhul lumii, sfintele moaşte, ca şi toate elementele de credinţă, sunt lucruri de neacceptat”. Însă, a precizat mitropolitul, „aceasta a fost credinţa Bisericii dintotdeauna, încât nu se poate concepe Ortodoxia fără sfintele icoane sau sfintele moaşte, aşa cum nu se poate concepe fără Sfânta Scriptură sau Sfânta Liturghie fără post, rugăciune, milostenie sau iubirea vrăjmaşilor”.

Mitropolitul Moldovei a vorbit şi despre epidemia cu care ne confruntăm şi a evidenţiat că „medicamentele, spitalizarea, protecţia în diferitele ei forme sunt esenţiale”, deoarece „ele fac parte din componenta materială a tratării bolii şi sunt absolut necesare”. În completare, a reamintit că în locurile de închinare omul primeşte ajutor de la Dumnezeu şi întărire în faţa bolii: „Un om cu sufletul împăcat de mulţumirea sufletească pe care o oferă participarea la un act de credinţă devine mai rezistent în faţa bolii sau, odată cuprins de boală, are mai multă tărie de a lupta împotriva ei. Creştinul adevărat ştie că încredinţarea vieţii Unui Dumnezeu iubitor Care a biruit suferinţa şi boala pentru el reprezintă un izvor de tărie în faţa încercărilor vieţii”.

La final, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei a rugat‑o pe Sfânta Cuvioasă Parascheva să fie aproape tuturor şi să ofere ajutor mai ales celor din spitale. De asemenea, ierarhul a îndemnat la respectarea normelor sanitare: „Nădădjduim ca prin rugăciunile Cuvioasei să primim iertare de la Dumnezeu pentru tot ce am greşit ca neam, ca slujitori ai Bisericii, ca demnitari şi dregători. Rugăciunea noastră se îndreaptă spre Dumnezeu, în mod special pentru cei din spitale, bolnavi sau cadre medicale, acolo unde situaţia este mai grea pe zi ce trece. Îi putem ajuta cu rugăciunea, cu măsuri de precauţie pentru a nu ajunge acolo, noi sau cei de lângă noi, pentru a nu îngreuna şi mai mult situaţia”.

Recunoștință și distincții post‑mortem pentru cei din „linia întâi”

La sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva, IPS Mitropolit Teofan a comemorat patru persoane care au trecut la cele veșnice în aceste vremuri de pandemie, în urma infectării cu virusul SARS‑CoV‑2. Trei dintre ele au fost cadre medicale. „Crucea Moldavă” pentru mireni, cea mai înaltă distincție a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, a fost acordată post-mortem Marianei Andrioaie, medic în Botoșani; Virginicăi Nistor, asistentă medicală în Piatra Neamț; Tatianei Costin, infirmieră în Bacău, precum și mamei sale, Elisabeta Prepeliță, care a murit tot de COVID‑19, la vârsta 73 de ani. Toate cele patru erau fiice credincioase ale Bisericii Ortodoxe Române și au trecut la cele veșnice anul acesta. Pe scenă au fost reprezentanți ai familiei care au primit distincția.

De asemenea, întrucât anul 2020 a fost declarat de către Patriarhia Română drept An omagial al pastorației părinților și copiilor, IPS Mitropolit Teofan a invitat pe podium trei familii cu mulți copii: medicii Valeriu și Cătălina‑Eugenia Gavrilovici din Suceava împreună cu trei dintre cei șase copii; Ionuț și Elena Crăciun din Iași împreună cu cei patru copii; preotul Paul Andrei și prezbitera Claudia Elena Smeu din Iași împreună cu cei șapte copii.

În timpul slujbei și după Sfânta Liturghie, pelerinii prezenţi în municipiul Iași au aşteptat la rând pentru a se închina la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, respectând toate indicaţiile organizatorilor şi normele de protecţie sanitară.

(Ziarul Lumina)