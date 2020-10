În pofida vremii reci și ploioase, sute de credincioşi din oraşul Vicovu de Sus, Protopopiatul Rădăuţi, au ţinut să fie prezenţi duminică, 27 septembrie, la Sfânta Liturghie săvârșită de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, la Biserica „Adormirea Maicii Domnului”. La final, ierarhul a oficiat o slujbă de pomenire pentru părintele Petru Lupăștean Barfă, fostul protoiereu de Rădăuți, trecut la cele veșnice în ziua de 8 septembrie a.c.

Slujba arhierească a fost săvârșită în altarul de vară - agheazmatar din curtea bisericii vicovene. Din soborul co-slujitor, alături de pr. paroh Gabriel Cheaburu, au mai fost prezenți părintele Gheorghe Calancea, protopop interimar și pr. Ionel Maloș de la Parohia „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Parohia Laura - Vicovu de Sus.

În cuvântul de învățătură, PS Părinte Damaschin Dorneanul a subliniat faptul că doar în corabia Bisericii putem ajunge la liman, adică în Împărăția Cerurilor: „Sfânta noastră Biserică, iubiți credincioși, corabia aceasta, are un Cârmaci, are pe Cineva care duce și conduce. Cine o fi Acela? Este Însuși Dumnezeu. Sfântul Apostol Pavel ne zice că Biserica are Cap și are trup. Când vorbesc de Biserică, nu mă refer la biserica de zid, ci vorbesc despre Biserica pe care noi o alcătuim. Spune Sfântul Apostol Pavel că noi suntem mădulare ale Trupului lui Hristos și El este Capul. Așadar, Capul Bisericii este Hristos, iar noi suntem mădulare ale acestui Trup tainic - în chip duhovnicesc înțeles - care este Biserica. Ce învățăm de aici? Faptul că Dumnezeu își conduce Biserica, nu noi, oamenii. Noi intrăm în Biserică, ne îmbarcăm în corabie la Taina Sfântului Botez. Pe marea vieților noastre, la cârma corabiei stă Domnul nostru Iisus Hristos, care a zis că «Voi zidi Biserica Mea şi porţile iadului nu o vor birui». Biserica este prigonită, a fost și va fi, din diferite părți. Aceste prigoane împotriva Bisericii le putem asemăna cu valurile unei mări învolburate. Nu doar valurile ispitelor noastre personale sunt cele care ne primejduiesc drumul, ci și alte valuri, și alte ispite, și alte prigoane încearcă să clatine corabia. Prigoanele pot veni din afară, pot veni dinăuntru, iar un alt tip de pericol atunci când călătorim pe marea vieții o reprezintă alte ambarcațiuni ademenitoare, care poate par că merg mai repede și mai bine, dar care nu pot duce pe nimeni la liman, adică în Împărăția Cerurilor”.

La final, ierarhul a oficiat în locașul de cult o slujbă de pomenire pentru părintele Petru Lupăștean Barfă, fostul protoiereu de Rădăuți, trecut la cele veșnice în ziua de 8 septembrie 2020.

Tudorel Rusu