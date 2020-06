Opinii

Preotul Justinian-Remus A. Cojocar, de la Biserica „Sf. Dumitru” din municipiul Suceava, le-a propus elevilor săi, acum, la sfârșit de an, să facă o compunere cu tema „Sănătatea - cea mai mare bogăție a omului”.

„Tema a fost primită excelent și a fost notată spre bucuria copiilor.Am primit aproape 200 de compuneri. Perioada grea de încercare prin care am trecut cu toții a fost o adevărată pedagogie. De la mic la mare am avut ce învăța. Sănătatea este dar de la Dumnezeu, pe care trebuie să-l prețuim. Îndrăznim la Doctorul sufletelor și al trupurilor, Dumnezeu! De la El vine toată darea cea buna și tot darul cel desăvârșit!”, a spus pr. prof. Justinian Cojocar.

Fragmente din compunerile elevilor suceveni

„Ne stresăm zilnic cu lucruri mici, neînsemnate și nu ne dăm seama cât de norocoși suntem că putem respira fără aparate, că putem dormi în patul nostru confortabil, nu în unul de spital, că timpul nostru e limitat, că sănătatea e cea mai importantă. Sănătatea e cea mai preţioasă comoară şi cea mai uşor de pierdut. În secolul tehnologiei, omul este de orice mai interesat decât de aceasta. Până la pierderea ei, când conștientizează posibilitatea sfârșitului, ce aduce cu el pierderea oamenilor dragi, imposibilitatea de a mai dobândi ceea ce te face fericit, de a-ti crea noi amintiri. Sănătatea nu se poate oferi cuiva în dar, nu se poate cumpăra, nici chiar să o moștenim, ea trebuie doar păstrată, atât printr-un stil de viață sănătos, cât și prin credință”. (Balica Anca Gabriela, cl. a IX-a)

„În viață toți alergăm după lucruri materiale, fiecare zi desfășurându-se la fel. Ne trezim, muncim pentru o anumită sumă. Niciodată nu ne mulțumim cu ce avem, nu apreciem lucrurile pe care Dumnezeu ni le oferă. Într-o perioadă ca aceasta, când sănătatea ne este pusă în pericol, iar banii nu o pot aduce, realizăm cât de orbi am fost. Nu apreciem ceea ce avem până în momentul în care pierdem acel lucru”. (Ursachi Geanina Raluca, cl. a X-a)

„În viață trecem prin multe probleme, însă dacă suntem sănătoși și ne rugam lui Dumnezeu le putem rezolva. Însă dacă omul nu este sănătos, chiar dacă are bani, averi și nu are alte probleme, el nu va fi fericit. Dumnezeu ne-a făcut sănătoși și are grija de noi, dar dacă noi nu respectam unele reguli si nu ne îngrijim El nu poate sa ne ajute și mai mult, cum este și expresia <Dumnezeu îți dă, dar nu îți bagă și în traista>”. (Cojocariu Denisa Elena, cl. a X-a)

„Sănătatea înseamnă aur pentru om. Fără sănătate nu te poți bucura de momentele din viața ta”. (Găitan Teodora, cl. a VI-a)

„Sănătatea este mai de preț decât orice bogăție din lume. Cu ajutorul acesteia ne putem bucura de celelalte comori ale vieții. Dacă suntem sănătoși ne putem înfrunta cu problemele de zi cu zi, dar și să-i ajutăm pe cei care nu au acest dar. Putem lucra pământul pentru a aduce hrană celor dragi și nouă, putem proteja mediul minunat în care trăim, dar cel mai și cel mai important putem merge la Sfânta Biserică - Casa lui Dumnezeu. Aici, ne rugăm pentru sănătatea noastră și a celorlalți și Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ce ne oferă”. (Michliuc Cristina Daniela, cl. a IX-a)

„În lume, pentru a-ți îndeplini visurile, trebuie în primul rând să fii sănătos. Acum este o perioadă mai nefastă cu acest Covid 19 pe tot globul, dar dacă vom respecta toate indicațiile, se va remedia din ce în ce mai repede problema și vom putea să ieșim afară să ne jucăm. Însă numai Dumnezeu ne va putea scăpa rugându-ne la El tot timpul”. (Pădurariu Mihai Edward, cl. a VIII-a)

„Sănătatea este cea mai prețioasă și mai ușor de pierdut comoară”. (Vașcovici Sabin Vasile, cl. a VII-a)

„Fără ură, supărări, tristețe, gelozie, invidie, sănătatea ne readuce o viață plină de speranță, bucurii și lumină, crezând în Dumnezeu”. (Aileni Georgiana Constantina, cl. a IX-a)

„Sănătatea reprezintă cel mai de preț lucru pentru oameni. Chiar dacă majoritatea oamenilor își continuă viața fără să acorde puțin timp sănătății, când aceasta ne este afectată observăm cât de importantă este”. (Lupașcu Paul Daniel, cl. a X-a)

„Sănătatea este cea mai de preț avere a omului, pentru că fără sănătate toate oportunitățile vieții date de la Dumnezeu nu pot fi atinse”. (Hutopilă Maria Casiana, cl. a X-a)

„Sănătatea este un dar de neprețuit. Ultimele luni ne-au demonstrat cât de important este să fim responsabili în privința întreținerii sănătății, atât pentru noi, cât și pentru cei din jurul nostru”. (Fuji Luca Ion, cl. a VI-a)

„Sănătatea este și va fi cel mai important lucru de care un om are nevoie în viață. Este singurul lucru pe care nimeni nu îl poate cumpăra cu bani și de asemenea singurul lucru care poate fi pierdut foarte ușor dintr-o simplă neatenție. Odată cu această pandemie, oamenii au înțeles cât de importantă este sănătatea și că, orice rang am avea, oricâte averi am strânge, toți suntem egali în fața acestui virus. Sănătatea este singurul lucru pe care ar trebui să i-l cerem Lui Dumnezeu. Este singurul lucru fără de care nu putem face nimic. Dacă un om este sănătos, atunci are tot. Are tot ce are nevoie pentru a-și trăi viața. Un om sănătos poate face tot ce își dorește în viață, își poate clădi o carieră, construi o casă, crea o familie și multe altele. Spunem că sănătatea este cea mai mare bogăție a omului, pentru că omul sănătos are tot de ce are nevoie. Poate avea lumea la picioare atât timp cât are grijă de el și de cel mai de preț lucru al său, sănătatea”. (Onofrei Bianca Maria, cl. a X-a)

„Nu lucrurile materiale ne fac cine suntem, ci cele sufletești. Sănătatea mereu trebuie să fie pe primul loc”. (Culipei David, cl. a IX-a)

„Sănătatea și viața sunt daruri ale lui Dumnezeu și trebuie ca omul să aibă grijă de aceste bogății date de către Vistierul bunătăților. Pentru a ne purta de grijă de sănătatea noastră trupească, este nevoie mai întâi de toate să păstrăm întreagă sănătatea sufletească”. (Mitocaru Andrei Darius, cl. a IX-a)

„Sănătatea este cea mai de preț bogăție a omului pe această lume. Odată cu prezența acesteia, toate îi merg din plin, văzând lumea cu alți ochi, plină de optimism, speranță, bună dispoziție”. (Scripa Alexandru Constantin, cl. a IX-a)

„Când suntem întrebați ce ne dorim, spunem adesea <sănătate>, că este mai bună decât toate”. (Paicu Amalia Maria, cl. a IX-a)

„Odată ce avem sănătatea, avem și libertatea de a trăi din plin și de a ne îndeplini dorințele. Sănătatea minții vine din confortul obținut de pe urma faptului că știm că suntem sănătoși. Și dacă acest lucru nu era evident până acum, această pandemie, sigur ne-a convins: ne-a dat o lecție despre care sunt de fapt prioritățile noastre. A oprit brusc mișcarea continuă a orașelor, dovedind faptul că aceasta nu are vreun scop fără sănătate”. (Amaftioe Andreea Alexandra, cl. a X-a)

„Sănătatea este totul, fără sănătate nu este nimic”. (Buta Anastasia Ilinca, cl. a V-a)

„Când vine vorba de sănătate, toți oamenii sunt egali. Fie bogat, fie sărac, dacă și unul și celălalt sunt sănătoși sau bolnavi, sunt la fel. În această perioadă critică, sunt de părere că toți am conștientizat cât de importantă este sănătatea. Poate că de-a lungul timpului ne-am obișnuit să ne trezim sănătoși și poate de multe ori nu ne gândeam că de fapt asta este o mare binecuvântare. Ni se părea normal să ne putem deplasa pe picioarele noastre, să facem lucruri cu mâinile noastre, să vedem, să auzim, să vorbim, neștiind că sunt oameni care duc lipsă de aceste simțuri. Însă, chiar și atunci când suntem bolnavi, trebuie să îi mulțumim lui Dumnezeu că încă suntem în viață”. (Botezatu Emima Cătălina, cl. a IX-a)

„Sănătatea este cea mai de preț bogăție pe care o deținem. În momentul în care suntem sănătoși, avem o deschidere imensă spre a ne înfrumuseța viața, întrucât avem puterile necesare realizării unor schimbări semnificative. Fără sănătate, omul nu poate acționa și gândi corect, el nu se simte bine. Dacă avem grijă de noi și de corpul nostru, făcând tot ce ne stă în putință, ne asigurăm un trai bun, de lungă durată, alături de cei dragi nouă.”. (Șlincu Andra Maria, cl. a X-a)

„A fi sănătos înseamnă a fi frumos, a fi binedispus, a fi puternic și a fi credincios. Sănătatea ta înfrumusețează mediul în care trăiești și cel în care te activezi”. (Pelinariu Andreea Eliza, cl. a IX-a)

„Sănătatea este arma fericirii, care nu se poate cumpăra și fără de care nu ai putea face nimic în viață. De asemenea, trebuie să observăm și oamenii din jurul nostru, care nu sunt binecuvântați precum noi, pentru a realiza cât de bun este Dumnezeu cu noi și pentru a aprecia mai mult o comoară așa de valoroasă, ceea ce aparent ni se pare o normalitate. Datorită lui Dumnezeu suntem azi aici sănătoși, iar pentru asta trebuie să fim cei mai fericiți și mulțumitori”. (Crețu Eugenia Miruna, cl. a IX-a)

„Indiferent cât de multe bunuri materiale avem, bolile nu țin cont de asta. Mulți oameni ar da orice să fie sănătoși. Deși avem și alte priorități, sănătatea rămâne principală. Sănătatea nu poate fi fără Dumnezeu și rugăciune pentru că Dumnezeu are grijă de noi toți și fără El am fi pierduți”. (Cojocaru Alexandra Beatriz, cl. a IX-a)

„Dacă avem sănătate, le putem face pe toate”. (Toader Diana Patricia, cl. a IX-a)

„Unii consideră că banii sunt mai importanți ca sănătatea, însă ce putem face cu banii în condițiile în care organismul ne cedează, fără să mai avem șansa să ne bucurăm de ceea ce ne înconjoară?” (Lucaci Andra Maria, cl. a IX-a)

„Cele mai importante sunt sănătatea spirituală și mintală. Dumnezeu ne ajută să fim bine fizic și emoțional, dar trebuie ca mintea noastră să discearnă binele de rău în orice circumstanță”. (Morariu Andreea Felicia, cl. a VII-a)

„Sănătatea ne-a fost dăruită de către Dumnezeu. Trebuie să ne bucurăm de ea și să avem grijă să o păstrăm așa cum am primit-o”. (Plăcintă Alexandra, cl. a IX-a)

„Ar trebui să acordăm mai multă atenție felului cum trăim și ne hrănim, ce atenție acordăm mișcărilor fizice, cu toate că în zilele noastre este destul de greu să ne păstrăm sănătatea intactă”. (Ungureanu Adelia, cl. a IX-a)

„Nu putem realiza nimic, bani, nici bunuri materiale dacă avem o sănătate deteriorată. Astfel, nu ne putem bucura de nimic, știind că suntem bolnavi”. (Rusu Ioana Simina, cl. a X-a)

„Sănătatea reprezintă comoara noastră cea mai mare și cea mai importantă avere, o comoară care însă se poate pierde atât de ușor”. (Ciornei Daniela, cl. A X-a )

„Sănătatea nu poate fi cumpărată, luată sau împrumutată, sănătatea poate fi doar primită drept dar de la Dumnezeu”. (Char Antonia, cl. a IX-a)

„De când mă știu, tot aud o vorbă de la părinții și bunicii mei: <sănătatea este cea mai de preț>, iar mică fiind nu știam ce înseamnă. Cu timpul, am văzut și am auzit despre fele de fel de cazuri în care boala i-a învins pe oameni și în cele din urmă, au ajuns la Dumnezeu în pace. Acum mi-am dat seama că dacă ești sănătos, ești un om bogat”. (Cozmiuc Maria Claudia, cl. A IX-a)

„Cu o dietă echilibrată și exerciții regulate, se poate obține un trup sănătos, dar celălalt aspect al sănătății, care cred eu că este mai important, este sănătatea mintală”. (Cojocariu Dorian Emanuel, cl. a X-a)

„Pentru a avea sănătatea pe care toți și-o doresc, trebuie să contribuim zilnic pentru a avea rezultate: să mâncăm sănătos, să facem sport și, nu în ultimul rând, să ne rugăm la Dumnezeu pentru noi și cei dragi”. (Gheorghiță Mara Teona, cl. a X-a)

„Sănătatea, atât cea fizică, cât și cea mentală, reprezintă bariera deschisă a ființei umane în a putea să își îndeplinească orice fel de activitate în viața de zi cu zi. Consider că a fi fericit, înseamnă a fi sănătos”. (Lăcătuș Ioana Alexia, cl. a X-a)

„Sănătatea este singura care ne oferă liniștea sufletească și ne permite să ne bucurăm de toate lucrurile mici de zi cu zi. Acest dar trebuie prețuit mai mult decât toate celelalte bucurii ale vieții. Prin rugăciuni și mers la biserică, trebuie să îi mulțumim lui Dumnezeu pentru sănătatea noastră și să o păstrăm cum știm noi mai bine”. (Gheorghe Diana, cl. a X-a)

„Fără sănătate nu am fi în stare să facem nimic”. (Rusu Andrei Dudu, cl. a X-a)

„Sănătatea contribuie la bunăstarea și echilibrul nostru. Trăind în secolul vitezei, mereu preocupați de muncă și de griji, uităm adesea de sănătatea noastră. După un timp însă, constatăm că suntem stresați, obosiți sau bolnavi, lipsiți de entuziasm, bucurie sau poftă de viață, iar boala nu întârzie să apară. E mult mai simplu să previi decât să tratezi. De aceea, ar trebui să avem mai multă grijă de noi, să încercăm să creăm un echilibru în tot ceea ce facem”. (Tudurache Sandra Denisa, cl. a XI-a)

„De multe ori îmi auzeam în copilărie bunicii spunând că - dacă o să dea Domnul sănătate, o să fac - sau - să ajungem sănătoși -, ceea ce mă face acum să înțeleg faptul că sănătatea este cea mai mare bogăție”. (Iftimie Constantin Alin, cl. a X-a)

„Sănătatea este darul cel mai frumos și mai bogat”. (Boșca Ana, cl. a VIII-a)

„Sănătatea înseamnă bani din multe puncte de vedere. Privind la oamenii bogați și înstăriți, care nu se pot vindeca oricâți bani ar avea, îmi dau seama că totuși cea mai mare bogăție a omului este Sănătatea, nu banii”. (Mechno Lenuța, cl. A IX-a)

„Trecem cu toții printr-o perioadă dificilă pentru care nu am fost pregătiți, iar asta ne-a făcut pe cei mai mulți dintre noi să apreciem, să prețuim mai mult lucrurile mici și tot ceea ce am primit cu bunătate de la Dumnezeu. Putem începe cu sănătatea de care ar trebui să avem cea mai mare grijă. Fără sănătate, nimic nu se poate face. Degeaba avem bani, bogății, familie mare, o carieră de succes, dacă nu suntem sănătoși și capabili să ne bucurăm de ele. De asemenea trebuie să ne menținem și sufletul sănătos prin rugăciune, spovedanie, împărtășanie, fapte bune fiindcă degeaba le avem pe toate dacă nu păstrăm o legătură pură cu Dumnezeu. În concluzie sănătatea este cea mai mare bogăție a omului! Astfel, trebuie să avem grijă de noi și de cei din jurul nostru, de tot ce ne înconjoară, chiar și de animale, de plante căci toate au fost lăsate pe Pământ cu un rol și nu trebuie să subestimăm asta”. (Buleu Roxana Nicoleta, cl. A IX-a)

„Putem fi bogați și în zâmbete, nu doar în bani. De aceea sănătatea este cea mai mare bogăție a omului”. (Badale Ana Maria, cl. a IX-a)

„Sănătatea este cea mai mare valoare pe care o poate avea omul. Sănătatea omului este al doilea cel mai important lucru după Dumnezeu. Trebuie să-I mulțumim pentru că ne dă putere să ne bucurăm de viață”. (Grădinaru Andrei Șerban, cl. a X-a)

„Dumnezeu nu vrea să ne pedepsească, însă mereu vrea să ne mântuiască prin muncă sufletească, dându-ne încercările vieții: bolile”. (Bîndiu Anamaria Bianca, cl. a IX-a)

„Sănătatea vine din noi, din obiceiurile noastre, din felul în care ne raportăm la existență. Este important să păstrăm un stil de viață sănătos, să trăim curat și echilibrat, să nu stricăm pacea noastră sau a altora, să luăm din lumea din jurul nostru doar ceea ce ne trebuie. Sănătatea este cea mai mare avuție, pentru că ea ne poate da speranța zilei de mâine și curajul de a privi zâmbind către viitor”. (Iavni Ioana Alexandra, cl. a IX-a)

„Sănătatea este liniștea, avuția omului frumos, omului curat, omului familist, omului credincios. Ea este vitală pentru ca noi oamenii să realizăm și să înfăptuim toate celelalte dorințe ale noastre”. (Lulciuc Sidonia-Maxima, cl. a X-a)

„Sănătatea fizică poate fi îmbunătățită prin alimentația naturală și mișcare zilnică, dar cea psihică poate fi întreținută doar prin credință, fapte bune, generozitate, așa încât toți oamenii să aibă parte de fericire”. (Luțac Loredana Beatrice, cl. a X-a)

„Avem nevoie de putere pentru a supraviețui, dar și pentru a-i ajuta pe alții, iar asta e posibil doar dacă noi suntem sănătoși. Mulți nu realizează cât de importantă e sănătatea până nu o pierd sau, mai trist, până cei dragi nu o pierd. Să fii sănătos înseamnă și să avem un suflet bun, căci există boli precum invidia și gelozia care sunt la fel de periculoase precum corona”. (Moraru Anastasia, cl. a X-a)

„În timpurile noastre, oamenii tind să alerge spre o fericire derizorie, fericire ce oferă o satisfacție temporară cunoscută sub denumiri ca bogăție, avere. Omul uită de aproapele său, uită să aibă credință și uită de sănătatea sufletului și trupului său. În fond, pe patul de moarte, nu portofelul pentru care și-a vândut sănătatea îl va salva. În sicriu nu luăm cu noi nici nestematele cele mai strălucitoare, nici mașinile de sute de mii de euro. Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului, cărei îi crește valoarea în timp”. (Dumitriu Andrei, cl. a X-a)

„Bogăția este nesemnificativă atâta timp cât nu avem parte de sănătate pentru a ne bucura de ea. Dacă suntem puși la încercare, sănătatea ne va da puterea și stăruința de a trece peste orice greu, însă doar dacă avem credința în suflet”. (Baciu Cezar Ionuț, cl. a X-a)

„Un om sănătos vede viața cu alți ochi, se poate bucura de mult mai multe lucruri, poate să facă diverse activități care îi bucură sufletul și astfel are o dispoziție mai bună, se simte mai liniștit și împăcat cu sine, însă cel mai important aspect este că îi poate ajuta pe care au nevoie”. (Codău Oana Bianca, cl. a X-a)

„Sănătatea este darul lui Dumnezeu, iar noi suntem responsabili de ea. Trebuie să ne rugăm neîncetat lui Dumnezeu și să nu ne pierdem speranța, mulțumindu-I pentru toate darurile acestei vieți” (Apetrei Raluca Ioana, cl. a XI-a)

„Dacă un om este sănătos atât din punct de vedere fizic, cât și mental, el are capacitatea să își îndeplinească toate dorințele și scopurile personale. Multe persoane folosesc diferite scuze, precum: insuficiența timpului și a banilor, pentru a-și continua obiceiurile proaste. sănătatea nu constă doar în consumarea unor alimente naturale, respectarea unui echilibru nutritiv sau realizarea exercițiilor fizice, ci și în crearea unor obiceiuri sănătoase. Deci, dacă vrem să ne schimbăm stilul de viață și să ne însănătoșim, trebuie să ne tratăm și sufletul prin bunătate, credință și armonie. În concluzie, consider că fiecare dintre noi ar trebui să se oprească din agitația cotidiană și să se întrebe dacă viața pe care o are este chiar aceea de care are nevoie. Odată ce începi să faci mari schimbări, vei observa că toate lucrurile la care visai, nu îți trebuiau cu adevărat și că ești mereu foarte aproape de fericire”. (Pavăl Delia Maria, cl. a X-a)

„În zilele noastre - a fi bogat - are multe înțelesuri. Cel mai des este folosit pentru a descrie persoanele înstărite, cu multe bunuri materiale, ignorându-se astfel celelalte sensuri. Bogată poate fii și o persoană fericită, o persoana cu mulți copii/frați/surori, o persoană cu un loc cald unde să doarmă. Totul depinde de perspectivă. Însă toate aceste bogății nu ar avea sens fără a deține cea mai de preț comoară: sănătatea. Oamenii se concentrează mult pe partea materială a lucrurilor, pe bani sau alte bunuri, și își sacrifică până și sănătatea. Dau unul dintre cele mai de preț lucruri pe ceva trecător”. (Spoială Teodor Matei, cl. a XI-a)

„Cred că nu dăm suficientă atenție sănătății noastre, suntem neglijenți în unele momente și abia mai târziu ne dăm seama că am greșit. Dacă suntem sănătoși, totul se poate rezolva cu ajutorul Lui Dumnezeu”. (Blîndu Ioana Gabriela, cl. a X-a)

„Sănătatea este cel mai de preț dar primit de la Dumnezeu pe care îl poate avea omul. Sănătatea reprezintă o stare de armonie completă a corpului, a minții și a spiritului. Dacă sufletul este întunecat de multe suferințe și necredință, atunci trupul își pierde sănătatea. Avem mare nevoie de sănătate pentru a ne bucura de familie, dragoste și celelalte frumuseți pe care viața ni le oferă. Dacă sănătatea lipsește, atunci este foarte greu să ne bucurăm de fiecare clipă. De aceea, este foarte important să avem mare grijă de acest dar care se poate pierde cât ai clipi și care, uneori, poate fi greu de recuperat”. (Manea Otilia Georgiana, cl. a XI-a)

„Poți avea vilă cu piscină, casă de vacanță la mare sau la munte, haine și mașini de firmă, dar dacă nu ai sănătate, nu ai nimic. Dacă suferi de o boală, ai fi în stare să le dai pe toate ca tu și aproapele tău să fiți sănătoși”. (Glazov Maria Liana, cl. a X-a)

„Sănătatea nu se poate oferi cuiva în dar, nu se poate cumpăra, nici chiar să o moştenim nu e posibil - ea trebuie doar păstrată”. (Ghivnici Denisa Maria, cl. a X-a)

„Sănătatea este cel mai important lucru, deși noi încă nu realizăm acest lucru. Fără sănătate, bogăția omului, nu s-ar fi putut realiza atâtea invenții revoluționare”. (Dăscăliuc Robert Constantin, cl. a V-a)

„Sănătatea reprezintă comoara noastră, cea mai mare și cea mai importantă avere, o comoara care însă se poate pierde atât de ușor, nefiind îndeajuns păzită.

Când ești bolnav conștientizezi faptul că trebuia să te îngrijești la momentul oportun și regreți, promițându-ți că vei avea mai multă grijă de sănătatea ta, însă de cum te-ai însănătoșit, parcă ai și uitat cum era bolnav, ai uitat și de promisiuni… Și de regrete… Daca ești sănătos, trăiești mult și bine. Asta ne dorim cu toții. Iubim viața. Oamenii au trăit milioane de ani într-o intimă comunicare cu natura, cu fauna și cu vegetația ei, din acest cadru, el și-a extras cele necesare pentru a se adăposti, pentru a se hrăni și pentru a se îmbrăca. A căutat leacuri contra bolilor, tratamente naturale din plante pentru a-și conserva sănătatea. Ne dorim o sănătate de fier, însă… Facem ceva pentru asta? Ar trebui să acordăm mai multă atenție felului cum trăim și ne hrănim, cu toate că în zilele noastre este din ce în ce mai greu să îți păstrezi sănătatea intactă din toate punctele de vedere, cu atâtea E-uri existente în alimente și cu atâta stres în viața cotidiană”. (Buta Bogdan Alexandru, cl. a IX-a)

„Sănătatea este o comoară pe care trebuie să o prețuim deoarece este cea mai importantă și dacă nu avem grijă de ea o putem pierde foarte ușor. Atunci când pierzi această comoară realizezi greșeala făcută și regreți faptul că nu ai fost mai grijuliu”. (Nistoriuc Mara Alexia, cl. a IX-a)

„Dacă ești sănătos și te vei ruga, viața o să-ți fie <ca o joacă pentru copii>. Dacă ești sănătos, dar nu te rogi, viața n-o să-ți fie una frumoasă”. (Boca Raul Ioan, cl. a V-a)

„Realizările noastre sunt în interdependență cu sănătatea noastră fizică și psihică”. (Găitan Andreea Maria, cl. a XI-a)

„Când ești bolnav conștientizezi faptul că trebuia să te îngrijești la momentul oportun și regreți, promițându-ți că vei avea mai multă grija de sănătatea ta”. (Lucaci Roxana Emilia, cl. a XI-a)

„Având în vedere problemele unora de sănătate ar trebui să ne bucurăm cu ce avem și să ne simțim chiar norocoși, iar dacă avem ocazia ar trebui să-i facem și pe ceilalți să uite de problemele lor”. (Standolariu Gabriel Adrian, cl. a IX-a)

„Sănătatea este cea mai mare valoare pe care o poate avea omul. Dacă sănătatea nu ar exista, nu am putea face nimic, iar peste tot ar fi pustietate”. (Romano Sophia Ecaterina, cl.a V-a)

„Sănătatea (bunăstarea) nu este conștientizată de multe ori ca fiind atât de prețioasă, ci doar în momentele în care boala îl răpune pe om. Însă, mai trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu, pentru că numai cu ajutorul Lui putem trece peste clipele acestea”. (Cojocari Diana Maria, cl. a X-a)

„Am da orice pentru a fi sănătoși!” (Gudula Amalia Ioana, cl. a VI-a)

„Sănătatea este o comoară”. (Bruja Ema Maria, cl. a V-a)

„Trebuie să avem grijă mai ales acum în timpul pandemiei de sănătatea noastră, a familiei și a prietenilor noștri”. (Niculiță Eduard Ștefan, cl. a VI-a)

„Sănătatea este cel mai frumos lucru pe care un om îl poate avea. Sănătatea reprezintă pentru oameni totul.În ziua de astăzi, mulți dintre noi uităm să ne bucurăm de ceea ce contează cu adevărat. Ne pierdem în detalii și în lucruri nesemnificative, alegem să facem altele decât să avem grjă de noi și de sănătatea noastră. Iar când pierdem sănătatea, abia atunci realizăm cu adevărat că era singurul lucru care conta, singurul lucru care ne-a ajutat să facem față tuturor provocărilor vieții. Sănătatea trebuie pusă de fiecare om pe primul loc î propria viață”. (Anca Flavius Marian, cl. a X-a)

„Să ne dorim să fim sănătoși, ne face să apreciem mai mult lucrurile mărunte din viața noastră. Poți să ai toți banii din lume, dacă nu ai sănătate, nu ai nimic!” (Doboșeriu Carla, cl. a IX-a)

„Când ești sănătos psihic, poți socializa (poți învăța, poți duce o viață normală). Iar atunci când ești sănătos fizic, te poți bucura de tot ce ne-a oferit Dumnezeu (natură, joacă, școală, familie). De aceea, trebuie să îi mulțumim lui Dumnezeu că suntem sănătoși”. (Pruteanu Matei Alexandru, cl. a V-a)

„Când ne gândim la sănătate, ne gândim atât la suflet, cât și la trup. Atâta timp cât suntem fericiți, cu noi, cu ceea ce suntem și avem, restul lucrurilor ajung să vină de la sine”. (Buliga Miruna Ștefana, cl. a X-a)

„Sănătatea se prețuiește, nu se distruge!”

(Furnică Matei, cl. a V-a)