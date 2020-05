Părintele Ieromonah Nicolae Ceobanu, originar din Suceava, l-a pomenit miercuri, 20 mai, la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, la Catedrala Reîntregirii din Alba Iulia, pe Înaltpreasfințitul Arhiepiscop Pimen, cel care l-a hirotonit întru diacon acum 4 ani. Părintele Ieromonah Nicolae a fost hirotonit diacon de către Înalt Prea Sfinția Sa, Arhiepiscopul Pimen, la data de 5 iunie 2016, pe seama Mănăstirii Sihăstria Rarăului din Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava.

„Am învățat de la Părintele Arhiepiscop Pimen ce este smerenia, dragostea de Dumnezeu și de aproapele, jertfa de sine, și indiferent de rangul sau funcția pe care o deții în societate, să te comporți smerit și adecvat așa cum se cuvine unui adevărat monah. Ultimele cuvinte care mi le-a adresat Înalt Prea Sfinția Sa au fost: <Răbdare, răbdare....>. Îmi povestea Înalt Prea Sfinția Sa: <Eram stareţ la Mănăstirea Putna. Făceam pe-a ghidul, slujeam și Liturghia zilnic, şi eram şi duhovnic. Şi iată că nu am obosit. Dumnezeu m-a binecuvântat cu ani mulţi de viaţă>, îmi mărturisea. Atât de smerit era, încât slujind ca diacon cu Înalt Prea Sfinţia Sa la un hram al unei biserici din cartierul meu Burdujeni, din Suceava, mi-a arătat că nu trebuie să îl cădesc pe el în timpul slujbei (așa cum cere rânduiala la anumite momente), ci trebuie să cădesc icoana Mântuitorului. Acestea spunându-mi am rămas fără cuvinte. Câtă smerenie, chiar şi atunci când nu trebuia! Alt lucru deosebit a fost atunci când a cuvântat în aceeași zi credincioșilor. El le-a zis: <Eu sunt copilul vostru, şi voi învăţătorii mei, bucovinenii mei, pentru că de la fiecare dintre voi, copii, tineri şi bătrâni, am învăţat câte ceva>. Așadar, Înalpreasfințitul Arhiepiscop Pimen a fost un model demn de urmat pentru noi toți, cler și credincioși. Încă din timpul vieții sale pământești, prin chipul său se citea faptul că era un om al rugăciunii, al nevoinței duhovnicești, lepădat cu totul de cele lumești și trecătoare. Va rămâne o icoană vie în sufletele noastre! Fie ca Bunul Dumnezeu să-l așeze cu drepții în Împărăția Sa! Dumnezeu să-l odihnească în pace!”

(Părintele Ieromonah Nicolae Ceobanu)