Deşi este zguduită din temelii, familia reprezintă leagănul vieţii, bastionul ultim şi reduta cea mai importantă împotriva derapajelor din lumea de azi. Mai mult decât oricând, lumea noastră are nevoie de modele de familii exemplare, de părinţi responsabili şi devotaţi şi de copii ascultători şi educaţi, de familii cu viaţă sfântă. Oricât de puţine ar fi acestea şi oricât de încercate ar fi ele, vor oferi omului un model şi un reper, îi vor crea şi întări convingerea în importanţa şi frumuseţea acestei forme de vieţuire şi în rolul ei în realizarea sau împlinirea umană.

Constatând, pe fondul înmulţirii preocupărilor şi a grijilor soţilor, împuţi­narea, până la absenţă, a comunicării dintre ei, cu adânci efecte asupra dezvoltării şi educaţiei copiilor, Sfântul Porfirie îi socotea pe aceşti copii vitregiţi de afecţiunea părinţilor, adevăraţi orfani, chiar dacă trăiesc sub acelaşi acoperiş cu ei. Dacă nevoia umană cea mai importantă este nevoia de iubire, sentimentul de a fi câştigat un loc aparte în sufletul celor cărora le-am oferit un loc privilegiat în inima noastră, atunci când este vorba de copii, această trebuinţă sufletească este şi mai acută. Privarea lor de dragostea şi grija părintească, sub pretextul unei vieţi prea solicitante şi al unei agende mult prea încărcate pentru a mai găsi resurse şi pentru familie, este una dintre loviturile cele mai grele la adresa acestora. Părinţii de astăzi, aflaţi într-o cursă infernală de a acumula bunuri spre a crea confort, petrec tot mai mult timp departe unul de celălalt şi de copiii lor. Obosiţi şi stresaţi, aleargă să obţină şi să ofere cele necesare traiului biologic, într-o cursă ascendentă şi o comparaţie socială păgubitoare, ignorând nevoia esenţială a „casnicilor” lor, de iubire, căldură şi sprijin. Chiar şi în familie, cu asemenea părinţi, considera Sfântul Porfirie, copiii rămân tot orfani, singuri şi trişti. „Mergeţi, măi, spunea el, la un orfelinat să-i vedeţi pe bieţii copilaşi orfani cum sunt ca nişte mieluţi ce şi-au pierdut mama, cum caută la fiecare vizitator un pic de iubire, cum se agaţă de el şi nu-l mai lasă să plece! Mergeţi să vedeţi cât de însetaţi sunt după iubire! Şi credeţi că acei copii care au părinţi, dar nu primesc dragostea lor, diferă prea mult de primii? Şi aceştia tot orfani sunt!”

Purtările copiilor sunt legate nemijlocit de starea părinţilor

Cu discernământul său spiritual, Sfântul Porfirie considera că „în familie se află o mare parte a răspunderii pentru starea duhovnicească a omului”. Aici se pun bazele comportamentului omului de mai târziu, pentru că mediul şi atmosfera în care creşte şi se formează acesta din fragedă pruncie se grevează adânc în sufletul şi în viaţa sa. Dacă a dobândit în familie deprinderi morale înalte, acestea se vor dezvolta pe parcursul întregii sale vieţi, după cum, în mod contrar, ceea ce au stricat părinţii prin indiferenţa şi nepăsarea lor se vindecă foarte greu, prin eforturi intense, cu ajutorul educatorilor, al preoţilor, al exemplelor şi al modelelor formatoare şi edificatoare.

Părinţii constituie pentru copiii lor primele şi principalele modele de viaţă. Sfântul Porfirie spunea că „purtările copiilor sunt legate nemijlocit de starea părinţilor. Când copiii sunt răniţi de faptul că părinţii se poartă rău unul cu altul, îşi pierd puterile şi pornirea de a lucra spre a spori. Se plămădesc rău, iar casa sufletului lor se primejduieşte să se prăbuşească clipă de clipă”.

Stilul de viaţă din familia de provenienţă are puterea de a influenţa comportamentul copiilor, în mod esenţial, şi de aceea el arăta că „ceea ce-i mântuieşte şi-i înrâureşte spre bine pe copii este viaţa din casă a părinţilor. Părinţii trebuie să se dăruiască lui Dumnezeu. Lângă copii trebuie să devină sfinţi prin blândeţe, prin răbdare, prin iubire. Să pună în fiecare zi un nou început al bunei rânduieli, o nouă însufleţire, înflăcărare şi iubire pentru copii. Iar bucuria ce le va veni şi sfinţenia care îi va cerceta vor revărsa har asupra copiilor”.

„Să fii sfânt, ca să insufli, să iradiezi...”

Tensiunile, neînţelegerile şi certurile dintre părinţi marchează pe viaţă trăirile copiilor, care, „plămădindu-se rău”, îşi pierd încrederea şi pornirea de a lucra spre a spori duhovniceşte, iar casa sufletului lor se află permanent în primejdia de a se prăbuşi, din cauza opiniilor contradictorii şi a comportamentelor diferite ale părinţilor. Fiind întrebat odată despre disensiunile dintre părinţi, Sfântul Porfirie a lăsat o adevărată apoftegmă, spunând:

„- Copiii voştri nu trebuie să vă audă niciodată certându-vă sau ridicând tonul unul la celălalt.

- Dar se poate asta, Părinte?

- Sigur că se poate. Repet: niciodată!”

În opera de educaţie, considera el, ceea ce îi ajută pe copii nu sunt „nici sfaturile, nici autoritatea, nici asprimea”, ci efortul comun al părinţilor către o viaţă duhovnicească înaltă, lupta lor împotriva răului, rugăciunea stăruitoare şi viaţa lor sfântă. La acestea se ajunge prin armonie şi respect, înţelegere şi iubire, dragostea fiind considerată a fi „unirea într-un suflet, buna înţelegere dintre părinţi”, şi aceasta este „tot ceea ce trebuie pentru copii”.

Sfântul Porfirie a insistat permanent asupra rolului fundamental al părinţilor în buna educaţie a copiilor. Regula de aur sau principiul fundamental repetat de el era „să fii bun, să fii sfânt ca să insufli, să iradiezi”.

Exemplul părinţilor este capital. Calea sau metoda cea mai bună de a-i educa, aşa cum învaţă Sfântul Părinte, o reprezintă sfinţenia lor. „Într-un singur fel putem să nu avem probleme cu copiii noştri, spunea el, şi anume prin sfinţenie! Deveniţi toţi sfinţi şi nu veţi mai avea nici o problemă cu copiii voştri... Acest lucru îl veţi izbândi lesne în momentul în care va veni harul cel dumnezeiesc. Dar cum vine harul cel dumnezeiesc? Vine când ne smerim şi ne rugăm. Iar rugăciunea trebuie să fie fierbinte şi curată, căci dacă ne rugăm cu credinţă şi răbdare, nu se poate să nu primim răspuns.” Sau, şi mai scurt, „sfinţenia părinţilor îi va mântui pe copii”.

Rolul mamei

Deşi responsabilitatea educării aparţine ambilor părinţi, mama are un rol special. Odată cu zămislirea copilului şi purtarea lui în pântece, între mamă şi prunc se creează o legătură deosebită şi diferită de cea dintre copil şi tată. În plus, prin sensibilitatea ei, în întreaga viaţă, mama are o relaţie aparte cu copiii săi, ca unii ce sunt „trup din trupul său”. Relaţia aceasta privilegiată, dar şi responsabilitatea sporită a ei se manifestă şi în actul educaţiei. Cu deosebită dragoste şi discernământ, ca un adevărat „pedagog şi trăitor al vieţii în Hristos, izvor de smerenie şi iubire, părinte duhovnicesc şi înnoitor multor sufletele”, Sfântul Porfirie a dat mamelor sfaturi practice şi eficiente. În sinteză, acestea vizează viaţa lor duhovnicească, de jertfă pe altarul familiei, de rugăciune pentru copiii lor şi de sfinţenie. Rolul mamei nu se limitează la cuvinte sau sfaturi care ating doar urechile copiilor, ci trebuie să se manifeste prin rugăciune stăruitoare şi viaţă sfântă.

„Nu face presiuni asupra copiilor!, spunea părintele. Ce ai de spus, spune prin rugăciune. Copiii nu ascultă decât când vine harul care îi luminează să ne asculte. Când vrei să le spui ceva copiilor, mergi la Maica Domnului şi las-o pe ea să lucreze. Rugăciunea ta îi va mângâia duhovniceşte pe copii şi-i va înmuia.”

Pentru frumuseţea şi profunzimea lui, cităm în continuare un asemenea îndemn al său către mame: „Nu-l poţi convinge cu sfaturi, nici să-l constrângi prin ameninţări, fiindcă va face taman pe dos. Poate să se facă şi mai rău, poate să rămână aşa, dar poate să şi scape. Şi, ca să scape, trebuie ca mama lui să se sfinţească. Are nevoie, pentru a se izbăvi, de un om sfânt lângă el, care să-i arate multă dragoste, care să nu-i ţină predici, nici să-l înspăimânte, ci să ducă o viaţă sfântă. Şi copilul, văzându-l, va vrea să fie ca el. Mai presus de toate, are nevoie de un om care să se roage mult. Rugăciunea face minuni. Mama nu trebuie să se limiteze la mângâierea fizică a copilului ei, ci să ajungă la mângâierea duhovnicească a rugăciunii. Când îl mângâie fără să se roage, copilul întinde mâinile şi-şi respinge mama. Când, însă, fără să-l mângâie fizic, mama se roagă fierbinte pentru el, atunci copilul va simţi în sufletul lui o mângâiere duhovnicească inexplicabilă, care-l va atrage spre mama sa. Mama, în rugăciunea ei, trebuie să strălucească asemenea unei făclii. Să se roage în tăcere, cu mâinile întinse spre Hristos, pentru ca El să-i îmbrăţişeze, tainic, copilul”.

(Pr. Prof. Dr. Ioan C. Teşu, Ziarul Lumina)