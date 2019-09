„Colocviile Putnei”, la final

Religie

În perioada 8-11 septembrie 2019, la mănăstirile Putna și Dragomirna din județul Suceava a avut loc ediția a 23-a a Simpozionului internațional de istorie „Colocviile Putnei”. În cadrul evenimentului academic de prestigiu organizat de Centrul de cercetare și documentare „Ștefan cel Mare” au fost lansate ultimele două numere ale publicației „Analele Putnei”. Următoarea ediție a „Colocviilor Putnei” va avea loc în iulie 2020.

Cu binecuvântarea Înaltprea­sfin­țitului Părinte Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, lucrările au fost deschise duminică prin săvârșirea slujbei de Te Deum în biserica voievodală a Mănăstirii Putna de către arhim. Melchisedec Velnic, starețul așezământului monahal. În continuare, în Sala Mare a Casei Domnești, Ștefan S. Gorovei, președintele Centrului de cercetare și documentare „Ștefan cel Mare” al Mănăstirii Putna, a vorbit despre rostul și misiunea istoricului. Primele comunicări știin­țifice au aparținut unor oaspeți din străinătate: prof. Ivan Biliarsky, de la Institutul de Istorie al Academiei Bulgare de Științe („The Holy Women in the Works of Patriarch Euthymius of Tarnovgrade”), și Alice Isabella Sullivan, postdoctorand în Istoria Artei la University of Michigan, Ann Arbor („Tradiţii artistice bizantine în broderiile moldoveneşti”).

Una din zilele evenimentului s-a desfășurat la Mănăstirea Dragomirna, fiind deschisă de stareța așezământului monahal, stavrofora Maria Magdalena Gherghina („Tezaurul de legende şi poveşti al Mănăstirii Dragomirna”). Ovidiu Olar, cercetător la Institutul „Nicolae Iorga”, a prezentat „Un manuscris necunoscut al «şcolii» lui Crimca păstrat la Sinai”). Au urmat două referate transmise prin cores­pondență de pr. George Palade („Manuscrisele înstrăinate ale Mitropolitului Anastasie Crimca. Psaltirea nr. 109 de la Biblioteca Muzeului de Istorie din Moscova”) și de prof. Boyka Mircheva, de la Universitatea „Sf. Clement de Ohrida” de la Sofia, Bulgaria („Mitropolitul Anastasie Crimca şi literatura şi cultura medievală bulgară”). Ştefan S. Gorovei a vorbit despre stadiul cercetărilor proiectului „Spre o monografie Anastasie Crimca. Trepte, piedici şi capcane”.

După primele comunicări, toți cei prezenți au luat parte în biserica Mănăstirii Dragomirna la Parastasul pentru ctitorii așeză­mântului monahal, în frunte cu Mitropolitul Anastasie Crimca și voievodul Miron Barnovschi. În cadrul slujbei au fost pomeniți arheologii Gheorghe și Cristina Cantacuzino, care au întreprins cercetări arheologice la Mănăstirea Dragomirna și au trecut la Domnul în luna iulie a acestui an în urma unui tragic accident, precum și reputatul istoric Dumitru Năstase.

Concluziile ediției a 23-a a „Colocviilor Putnei” au fost formulate de prof. Ștefan S. Gorovei, care a punctat calitatea științifică a referatelor susținute, precum și noutatea pe care unele au adus-o în domeniul cercetării. În încheiere, arhim. stareț Melchisedec Velnic a subliniat importanța organizării acestui simpozion la împlinirea a 550 de ani de la sfințirea bisericii voievodale a Mănăstirii Putna.

(Diac. Alexandru Briciu, Ziarul Lumina)