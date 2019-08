În duminica a VIII-a după Rusalii (11 august), Preasfinţitul Părinte Damaschin Dorneanul – Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor a fost în mijlocul credincioşilor din parohia Bilca 1, protopopiatul Rădăuţi, judeţul Suceava.

Sfânta Liturghie a fost oficiată de un sobor de preoţi şi diaconi în frunte cu Preasfinţitul Părinte Damaschin Dorneanul – Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, alături de Protopopul de Rădăuţi – Petru Lupăştean şi Părintele Gheorghe Calancea – preot paroh la Parohia Bilca 1, iar răspunsurile liturgice au fost date de Corul Aletheia din Iaşi, dirijat de Dorina Iușcă.

La momentele cuvenite din Sfânta Liturghie tânărul teolog Ciprian Casian Calancea a fost hirotonit diacon.

În cuvântul de învăţătură rostit la finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Damaschin a spus: „Astăzi, la Sfânta Evanghelie am ascultat despre o minune a Domnului Iisus, o înmulţire a pâinilor. De ce a fost nevoie ca Domnul Hristos să înmulţească pâinile, mai bine zis cinci pâini şi doi peşti la cel puţin cinci mii de oameni, pentru că era seară, pentru că oamenii toată ziua au stat şi L-au ascultat pe Domnul Hristos, era un loc mai retras, un loc mai pustiu şi era greu pentru oameni să se ducă să-şi caute de mâncare, nu erau magazine pe atunci ca acum, la fiecare colţ de stradă. Hrana în timpul Domnului Hristos era foarte simplă şi deşi Ucenicii au venit la Domnul Hristos şi au spus: Doamne! Mulţimea asta-i flămândă, dă-le drumul să se ducă prin cetăţile de primprejur şi să-şi caute de-ale mâncării, Domnul Hristos le-a zis: Daţi-le voi să mănânce! Păi nu avem cum. Dar ce aveţi? Avem cinci pâini şi doi peşti. Aduceţi-le la mine! Domnul Hristos prima dată a mulţumit lui Dumnezeu Tatăl pentru aceste cinci pâini şi pentru aceşti doi peşti, a mulţumit pentru darul pe care Tatăl le-a dat. După ce a mulţumit, le-a binecuvântat, după ce le-a binecuvântat le-a frânt, le-a dat Apostolilor şi Apostolii mai departe au dat oamenilor. Două învăţături desprindem din această primă parte a Evangheliei: Lui Dumnezeu îi pasă de noi, Dumnezeu are grijă şi de sufletul nostru, dar are grijă şi de trupul nostru. Încredinţaţi-i Lui Dumnezeu toată viaţa dumneavoastră şi a sufletului şi a trupului. Nu faceţi în timpul pe care trebuie să-l dăm lui Dumnezeu cele care ţin de trup, pentru că după aceea când vă veţi duce să faceţi cele care ţin de trup nu veţi avea spor. Dacă-i dăm lui Dumnezeu ceea ce trebuie să-i dăm lui Dumnezeu, atunci va veni binecuvântarea Lui şi-atunci când vom face cele ale trupului. Al doilea lucru, Pâinile s-au înmulţit când ele au fost împărţite! Vreţi să se înmulţească cele ale dumneavoastră, daţi câte ceva din cele pe care le aveţi şi binecuvântarea Domnului va veni cu prisosinţă şi cu îmbelşugare asupra vieţilor dumneavoastră.”

Părintele paroh Gheorghe Calancea a mulţumit ierarhului, părinţilor care au slujit, precum şi credincioşilor care au participat la această Sfântă Liturghie pe care comunitatea din Bilca a închinat-o Anului omagial al satului românesc. După ce copiii şi credincioşii au primit Sfânta Împărtăşanie şi anafură, toţi ce prezenţi au asistat la un moment artistic care a avut loc în curtea bisericii în faţa casei-muzeu.