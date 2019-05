Cu ajutorul lui Dumnezeu, cu binecuvântarea ÎPS Pimen şi în parteneriat cu Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, în perioada 18-19 mai, ASCOR Suceava a organizat cea de-a patra ediţie a Studentului Sucevean, prilej de bucurie pentru 100 de tineri, atât din judeţ, cât şi din alte judeţe ale ţării.

Plecând de la deviza că satul este despre tradiţie şi obiceiuri, ASCOR Suceava a organizat şi în acest an evenimentul care a devenit însuşi o tradiţie, intitulat generic sub denumirea de Studentul Sucevean, cu tema ”Veşnicia s-a născut la sat”, dat fiind faptul că anul acesta a fost anul omagial proclamat de Patriarhia Română al satului românesc - al preoţilor, învăţătorilor şi primarilor gospodari - şi An comemorativ al Patriarhilor Nicodim Munteanu şi Iustin Moisescu şi al traducătorilor de cărţi bisericeşti în Patriarhia Română.

Desfăşurarea evenimentului a avut o durată de două zile, timp în care participanţii au avut prilejul de a împărtăşi impresii şi a se cunoaşte între ei.

În dimineaţa zilei de 18 mai, după primirea participanţilor, voluntarii au dat start evenimentului prin conferinţa ţinută de părintele Hrisostom de la Mănăstirea Putna, care le-a vorbit tinerilor participanţi despre frumuseţea satului românesc, provocându-i, totodată, să-şi creeze curiozităţi legate de lumea satului. Discuţiile pe tema evenimentului au continuat pe parcursul celor două sesiuni de lucru pe grupe.

Pentru a putea înţelege cu adevărat însemnătatea temei, participanţii au fost îndrumaţi către Muzeul Satului Bucovinean, unde aceştia au avut posibilitatea de a-şi aminti şi a cunoaşte tradiţiile şi obiceiurile satelor cotidiene.