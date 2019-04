„Zis-a Domnul: Eu sunt uşa: De va intra cineva prin Mine, se va mântui; şi va intra şi va ieşi şi păşune va afla. Furul nu vine decât ca să fure, să înjunghie şi să piardă. Eu am venit ca oile Mele viaţă să aibă şi din belşug să aibă. Eu sunt Păstorul cel bun. Păstorul cel bun Îşi pune sufletul pentru oile Sale. Iar cel plătit, care nu este păstor şi ale cărui oi nu sunt ale lui, când vede lupul venind, lasă oile şi fuge; iar lupul le răpeşte şi le risipeşte. Cel plătit fuge, pentru că este plătit şi nu are grijă de oi. Eu sunt Păstorul cel bun şi cunosc oile Mele şi ale Mele Mă cunosc pe Mine. Precum Mă cunoaşte Tatăl şi Eu cunosc pe Tatăl. Şi sufletul Îmi pun pentru oi. Am şi alte oi, care nu sunt din staulul acesta. Şi pe acelea trebuie să le aduc; ele vor asculta de glasul Meu şi va fi o turmă şi un păstor.” (Ioan 10, 9-16)

Sfântul Maxim Mărturisitorul, Epistole, Partea Întâi, Ep. 8, în Părinţi şi Scriitori Bisericeşti (1990), vol. 81, pp. 57-59

„Pentru aceasta umblu plângând şi întristat, dorindu-vă şi cerându-vă pe voi, bunul păstor şi învăţător, care ştiţi să mă să­lăşluiţi în loc cu verdeaţă (Psalmi 22, 2), pe mine, oaia cea rătăcitoare, adică în deprinderea virtuţii care a lepădat prin făptuire arşiţa patimilor; şi puteţi adăpa cu apa odihnei, adică puteţi uda prin contemplaţie cu harul cunoştinţei mintea, întorcându-mi sufletul de la răutate la virtute prin cuvinte şi pilde; şi mă călăuziţi pe cărările dreptăţii, care arată purtările mântuitoare ale dreptei credinţe; şi mă mângâiaţi cu toiagul şi cu nuiaua în mod înţelept, adică prin amintirea chinurilor veşnice, abătându-mă ca şi cu un toiag de la răutate ca pe un începător şi sprijinindu-mă cu îndemnul bunătă­ţilor veşnice ca şi cu o nuia spre virtute, pe cel ce înaintează prin nădejde. E ceea ce a dat de înţeles în mod simbolic, precum socotesc, şi Domnul şi Mântuitorul, turnând peste rănile celui căzut între tâlhari vin şi untdelemn. Căci amestecându-se dorul de Împără­ţia cerurilor cu frica de focul cel veşnic al gheenei, păstrează nevătămat sufletul, aducându-l la iubirea de Ziditorul, storcându-l prin strânsoare de orice dispoziţie pătimaşă.

Dar acum umple, cinstite părinte, de duhul dumnezeiesc al învăţăturii nuiaua şi cheamă cu iubire păstorească de oameni pe cel ce rătăceşte fără păstor pe munţii neştiinţei şi pe culmile păcatului şi adu-l sub dreapta ta şi leagă cu milă pe cel sfâşiat de multele rele muşcături ale lupilor Arabiei (Avacum 1, 8), adică ale Apusului (căci numele Arabiei tălmăcit în limba greacă arată Apusul). Iar prin Arabia înţeleg - şi poate nu în mod greşit - în înţeles spiritual trupul acesta care asu­preşte în cei ca mine legile dum­nezeieşti ale Duhului, care hră­neşte cu adevărat lupi cruzi şi neruşinaţi; care s-a făcut şi se numeşte cu adevărat Apus din pricina păcatului.

(...) Aşadar, să nu încetezi cinstite părinte a mă păstori prin cuvintele adevărului pe mine, cel prins de fiare, şi să mă eliberezi de patimile din trup şi de duhurile răutăţii.”

