În Duminica a IV-a din post - a Sfântului Cuvios Ioan Scărarul (7 aprilie 2019), Preasfinţitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, a sfinţit un nou locaş de închinăciune în parohia Dumbrăveni 4, Protopopiatul Suceava 1. Această bisericuţă a păcii şi a liniştii a fost ridicată înaintea începerii construirii unei noi biserici care va avea hramurile „Sfinţii împăraţi Constantin şi mama sa Elena” şi „Sfântul Voievod Ştefan cel Mare” şi a cărei construcţie va demara imediat după sărbătoarea Învierii Domnului.

Sfânta Liturghie a fost săvârşită pe o scenă special amenajată de un sobor de preoţi şi diaconi în frunte cu Preasfinţitul Părinte Damaschin Dorneanul - Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, împreună cu părintele Ionel-Doru Budeanu - protopop al Protopopiatului Suceava 1, iar răspunsurile liturgice au fost date de corul Parohiei Salcea.

În cuvântul de învăţătură rostit la finalul Sfintei Liturghii, Preasfinţitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, a spus: „Iată că după o săptămână în care am avut parte de niţel vânt şi după dimineaţa de astăzi mai răcoroasă, iată că acum Dumnezeu ne-a binecuvântat cu un soare frumos care să ne încălzească feţele, dar şi cu un soare duhovnicesc prin bucuria pe care ne-o face El, Dumnezeu, cu binecuvântarea acestui mic locaş în care să fie slăvit numele său în aşteptarea unei biserici mai cuprinzătoare, despre care nădăjduim să fie ridicată într-un timp cât mai scurt. Am venit cu drag la dumneavoastră pentru că mă leagă şi pe mine ceva de Dumbrăveni, doi ani din cei cinci ai Seminarului i-am făcut aici, la dumneavoastră, astfel că sunt şi eu oleacă de dumbrăvenean. Cu drag am venit, cu drag am stat şi atunci şi poate nu se cuvine să zic într-o predică, dar zic aşa la început: Venind noi aici de la oraş ne-am bucurat foarte mult, copii fiind, slăbuţi şi piperniciţi, că primeam de la dumneavoastră lapte cald dimineaţa şi caş proaspăt de oaie şi ceapă. La oraş ştiţi dumneavoastră cum este mâncarea, aşa şi aşa, şi când am dat noi de atâtea bunătăţi vă daţi seama ce bine ne-am simţit. Şi acum pomenesc şi mulţumesc lui Dumnezeu şi dumneavoastră vă mulţumim pentru că ne-aţi primit atâta vreme cât a fost seminarul aici şi aţi ajutat şi dumneavoastră, într-un fel sau altul, să crească viitorii slujitori ai bisericii”.

”Avem o rânduială de împlinit acum, deşi e numai începutul bisericii, dar ca să-i dăm curaj părintelui Constantin la ce are de făcut de acum înainte trebuie să-l încurajăm cu ceva şi am primit poruncă de la Părintele Arhiepiscop Pimen să-i acordăm o cruce pe care nu o purtăm noi că arată ea frumos, ci este semn de încurajare şi semn că avem de dus o cruce, iar pentru părintele această cruce va fi terminarea acestei sfinte biserici împreună cu dumneavoastră”, a spus Preasfinţitul Părinte Damaschin înainte de hirotesirea părintelui paroh Constantin Chelba în demnitatea de preot iconom stavrofor.