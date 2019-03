„În vremea aceea a vrut Iisus să plece în Galileea şi a găsit pe Filip. Şi i-a zis Iisus: Urmează-Mi! Iar Filip era din Betsaida, din cetatea lui Andrei şi a lui Petru. Filip a găsit pe Natanael şi i-a zis: Am aflat pe Acela despre Care au scris Moise în Lege şi prorocii, pe Iisus, fiul lui Iosif din Nazaret. Şi i-a zis Natanael: Din Nazaret poate fi ceva bun? Filip i-a zis: Vino şi vezi. Iisus a văzut pe Natanael venind către El şi a zis despre el: Iată, cu adevărat, israelit în care nu este vicleşug. Natanael I-a spus: De unde mă cu­noşti? A răspuns Iisus şi i-a zis: Mai înainte ca Filip să te cheme, te-am văzut când erai sub smochin. Răspuns-a Natanael: Rabbi, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, Tu eşti împăratul lui Israel! Iar Iisus i-a zis: Pentru că ţi-am spus că te-am văzut sub smochin, crezi? Mai mari decât acestea vei vedea. Şi a grăit: Adevărat, adevărat zic vouă, că de acum veţi vedea cerul deschizându-se şi pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se şi coborându-se peste Fiul Omului.

Hristos este Cuvântul şi orice împăr­tăşire din cuvântul Evangheliei înseamnă cuminecare cu ceea ce este El. Întreaga Scriptură (textul) vorbeşte despre El şi oricine citeşte Scriptura are un prim contact real şi adevărat cu Cel Care este C(c)uvântul. Dar ceea ce Dumnezeu grăieşte nu este separat de viaţă, ci se identifică cu viaţa. El Însuşi spune: „Cuvintele pe care vi le-am spus sunt duh şi sunt viaţă” (Ioan 6, 63). „Textul”, într-o astfel de înţelegere, nu rămâne niciodată separat de viaţă, ci conduce la viaţă („context”).” (Duminica întâi din Post - a Ortodoxiei - Ioan 1, 43-51)

Experienţa unei întâlniri de neuitat

Tema centrală a Evangheliei primei Duminici din Postul Mare (Ioan 1, 43-51) este tocmai drumul de la cuvânt la experienţă, în centru aşezându-se întâlnirea minunată dintre Apostolul Natanael şi Hristos. Acel „vino şi vezi!”, ca şi chemare la expe­rienţă personală, stă în strânsă legătură cu ultimul verset al Evangheliei, care extinde la nivel general experienţa protagonistului evenimentului. Întâlnirea sa cu Hristos este o chezăşie a posibilităţii tuturor de a se întâlni cu El, de a-L vedea în slava Îm­părăţiei: „Adevărat, adevărat zic vouă, de acum veţi vedea cerul deschizându-se şi pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se şi coborându-se peste Fiul Omului” (Ioan 1, 51).

Textul Evangheliei descrie întâlnirea dintre Hristos şi doi prieteni, Filip şi Natanael, imediat după chemarea celor doi fraţi, Andrei şi Petru. Toţi erau din Betsaida şi, probabil, au auzit unii de la alţii despre Hristos şi Evanghelia Sa. Este evident primatul lui Hristos în derularea acestui eveniment - El este Cel Care îl „găseşte” pe Filip şi, fără să îi dea explicaţii, îl cheamă la apostolat - „urmează-Mi” (Ioan 1, 43). La rându-i, acesta nu cere detalii, nu are nevoie de infor­maţii suplimentare, căci atunci când te simţi în faţa lui Dumnezeu şi chemat direct de către El, orice explicaţie logică devine nenecesară şi impietează intensitatea momentului. Seducţia chemării vine ca un trăsnet, iar bucuria întâlnirii este pe măsură. Aceasta din urmă îl face să plece îndată către prietenul său, Natanael, din dorinţa părtăşiei. Nici o bucurie, pentru a fi completă, nu se trăieşte în izolare, ci doar împreună.

Descifrarea realităţii prin Scriptură

Al doilea moment care urmează pare să ocupe cea mai mare parte din fragmentul Evangheliei. Este momentul când Scriptura, pentru cei doi, prinde viaţă. „Cel aflat” de Filip se potriveşte perfect cu descrierea „Celui aşteptat”, vestit de „Moise în Lege şi de proroci” (Ioan 1, 45). Era vorba de acum de Cineva foarte aproape, vizibil, palpabil, „accesibil” - „Iisus, fiul lui Iosif din Nazaret” (Ioan 1, 45). Ambii erau buni cunoscători ai Scripturii, tocmai de aceea, simt că promisiunea care vine de acolo se împlineşte acum - „astăzi este începutul mântuirii” pentru ei. Totuşi, Natanael nu primeşte această veste ca un entuziast superficial, ci vrea să o verifice. Experienţa nu se poate împrumuta, ci doar poate fi contaminantă. Se exprimă aici nevoia dintotdeauna a omului de a valida cuvântul în/prin experienţă, credinţa în/prin întâlnire. Pentru că singură experienţa este cea care nu poate fi contestată, nici de raţiune, nici de ceilalţi, de nimic. Mai mult decât atât, Scriptura fiind sursa credinţei pentru el, Nazaretul nu părea să se potrivească cu profeţiile vechi, Mesia trebuia să vină din Betleem (Miheia 5, 1). Aşa că rămâne un singur lucru de făcut, să verifice vestea entuziastă a prietenului său Filip. „Vino şi vezi!” devine „metodologie” teologică în Biserică - fă tu experienţa ta!, în opoziţie totală cu principiul vehiculat drept „clasic”, „Crede şi nu cerceta!” Textul ne conduce la context, credinţa ne conduce la viaţă, căutarea ne conduce la întâlnire. Acum era momentul său. Nu mai avea de aşteptat, mântuirea era aproape. Scriptura se valida acum ca pedagog înspre Hristos (Galateni 3, 24).

Experienţa, profilul credinţei noastre

Întâlnirea lui Natanael cu Hristos dovedeşte şi de data aceasta că Hristos este Cel Care îl caută şi îl găseşte pe om, şi nu invers. Acest lucru se descoperă prin caracterizarea pe care i-o face lui Natanael în deschiderea dialogului - „israelit în care nu este vicleşug” (Ioan 1, 47). Subliniem aici diferenţa de limbaj pe care o foloseşte Evanghelistul Ioan, prin punerea în opoziţie a cuvintelor: „israelit”, ca cel disponibil la vestea bună, cu inimă deschisă, şi „iudeu”, termen ce pare să îl descrie pe cel mereu gata să refuze şi să conteste cuvântul lui Hristos. O astfel de caracterizare nu era puţin lucru, tocmai de aceea, pe linia metodologiei sale „ştiinţifice”, de a cerceta, nu vrea să primească o flatare gratuită, ci vrea să audă argumente pentru a o putea primi - „de unde mă cunoşti?” Urmează aici un moment de delicateţe: Hristos pome­neşte de o „înainte-vedere” a lui pe când se afla sub smochin, locul clasic de studiu al Scripturii. Nu ne oferă detalii asupra acestui episod, însă ne lasă să credem că petrecerea sub smochin aducea cu sine un moment de intimitate profundă pentru Natanael. Numai Dumnezeu este în stare să intre în adâncurile omului şi să i Se descopere. Acest moment transformă credinţa Scripturii în certitudinea experienţei, exprimată ulterior în mărturisire - „Rabi, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, Tu eşti regele lui Israel” (Ioan 1, 49). Hristos este numit aici învăţător şi rege. Dar esen­ţială şi limpede exprimată ca descoperire „de sus” este calitatea Sa de „Fiu al lui Dumnezeu”. Este fundamentul şi raţiu­nea de a exista a Bisericii înseşi - „pe această piatră (a credinţei în filiaţia divină a lui Hristos) voi zidi Biserica Mea” (Matei 16, 18).

„Înfricoşător lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului Celui Viu” (Evrei 10, 31). Natanael stătea în faţa lui Dumnezeu prin această experienţă copleşitoare şi începea să trăiască. Era timpul mântuirii sale. Hristos, ascuns sub vălul cuvântului, se revelează ca logos personal, ca sens al existenţei, ca ţel al vieţii, ca împlinire a creaţiei întregi. Hristos este adevărul Scripturii, este Calea descoperirii şi este Viaţa însăşi. Se identifică aici firul roşu al întregii Evanghelii ioaneice, drumul de la cuvânt la viaţă, prin credinţa în Hristos: „Acestea s-au scris, ca să credeţi că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, şi, crezând, să aveţi viaţă în numele Lui” (Ioan 20, 31).

Promisiunea contemplării Împărăţiei

Evanghelia se termină cu o făgăduinţă adresată lui Natanael, în mod special, dar extinsă imediat tuturor celor care vor călca pe această cale. Toţi cei care se simt chemaţi şi îl caută cu ardoare şi cu sinceritate pe Dumnezeu în Scripturi, Mântuitorul le făgă­duieşte întâlnirea cu Sine, vederea şi simţirea Împărăţiei: „Mai mari decât acestea vei vedea. Adevărat, adevărat zic vouă, de acum veţi vedea cerul deschizându-se şi pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se şi coborându-se peste Fiul Omului” (Ioan 1, 50-51). Acest ultim verset face trimitere la evenimentul „scării lui Iacov” (Facere 28), ca prefigurare a măreţiei descoperirii Împărăţiei. Doar că aici totul se mută de pe pământ spre cer, unde se află tronul „Fiului Omului”, de-a dreapta Tatălui, ca invitaţie ce vine către omul însuşi. „Betelul” (casa lui Dumnezeu) de jos devine făgăduinţă şi pregustare a celui final, de sus.

Acest fragment evanghelic, aşezat în Duminica Ortodoxiei, are în vedere să descopere profilul credinţei noastre - experienţa. Cuvântul Scripturii „deschide cerurile” şi ne introduce în proximitatea lui Dumnezeu. De la Hristos încoace, avem un Dumnezeu de aproape, căci vestea cea bună aceasta este - numele lui este Emanuel („Dumnezeu este cu noi”).

La început de post, suntem invitaţi să pătrundem adânc în chemarea tainică, discretă şi lăuntrică a lui Hristos: „Vino şi vezi!” Şi, dintr-odată, cuvântul devine viaţă, iar noi începem să trăim...