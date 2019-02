Ajungând la Iaşi, ca slujitor la Catedrala Mitropolitană, am bătut sfios la uşa arhimandritului Partenie Apetrei, eclesiarhul catedralei şi, totodată, administrator al Căminului monahal „Sfântul Gheorghe”. După un dialog foarte scurt şi o privire pe care mi-o amintesc şi acum, părintele Partenie m-a trimis la maica „Frusica”, să-mi dea camera cu numărul 30 de la etajul al doilea al clădirii. M-a atenţionat să mă port cu atenţie faţă de această călugăriţă, pe care mi-a recomandat-o ca fiind „stăpâna căminului”. Când am ajuns la ea, am întâlnit o persoană cu totul obişnuită, smerită şi exagerat de binevoitoare. M-a condus la camera cu pricina, mi-a spus în câteva cuvinte ce am de făcut şi s-a întors după puţin timp cu un rând de aşternuturi curate, pe care le-a aşezat în încăpere. Era la începutul lunii iulie, anul 1990. Mi s-a spus că voi rămâne la catedrală până la hramul Sfintei Parascheva, adică trei luni.

Aşa am întâlnit-o pentru prima dată pe maica Eufrosina Grosaru, maica „Frusica”, cum o numea arhimandritul Partenie, care m-a trimis la ea, spunându-mi: „Fii atent cum vor­beşti, să-i săruţi mâna, ea este stăpâna aici…” Pe drumul către oficiul maicilor, îmi făceam tot felul de gânduri. Realitatea a fost alta. Maica Eufrosina era o călugăriţă desprinsă din cărţile cu îngeri buni.

Născută la Mălini, lângă Munţii Stâ­nişoarei, cu mulţi ani înaintea lui Labiş, maica Eufrosina a ales drumul mănăstirii împreu­nă cu celelalte două surori ale ei (una, călugăriţă la Polovraci, Lavrentia, şi alta, la Vorona, Mitrodora). Tatăl lor murise la Cotul Donului, erou pe front, iar mama lor, Casandra, o creştină pioasă, a purtat jugul greu al văduviei mai mult de 40 de ani, în cele din urmă călugărindu-se şi ea la Mănăsti­rea Vorona din ţinutul Botoşa­nilor, cu numele Casiana.

Maica Eufrosina era la Iaşi de aproape 30 de ani, cu ascultarea la căminul preoţesc. Mai lucra acolo şi monahia Lavrentia, mutată la Domnul în anul 2007, dar, de fapt, maica Eufrosina lucra cât pentru trei persoane la un loc. Se trezea dimi­neaţa, pe la ora 3:00 sau 4:00, îşi făcea pravila, iar la ora 6:00 era în bucătărie. Curăţa toate zarzavaturile cam două ore. Făcea curăţenie, aerisea camerele şi participa la Sfânta Liturghie în fiecare dimineaţă. După slujbă, continua curăţenia la cămin, pregătea camerele pentru oaspeţi, spăla aşter­nuturi şi călca până seara târziu. Nu ştiu cum a putut rezista atâţia ani în această aspră nevoinţă.

Pe slujitorii de la catedrală i-a îngrijit ca pe propriii copii, n-a refuzat pe nimeni, n-a vorbit vreodată necuviincios, nu s-a scuzat, nu s-a ascuns în spatele cuvintelor. Părintele Partenie, punctual şi sever cum era, nu i-a găsit niciodată pricină acestei călugăriţe. După mulţi ani de ascultare exemplară, părin­tele o numea „stăpâna cămi­nului”. Le-a spus acest lucru şi mitropoliţilor Moldovei, acoperind-o pe monahia Eufrosina cu binemeritate aprecieri. Într-o zi, pe când se afla în ­curtea catedralei cu Mitropolitul Teoctist, maica venea din piaţă cu „târguieli” pentru cămin.

Vă­zând-o de departe, arhimandritul Partenie i-a amintit mitropolitului faptele acesteia, care, într-adevăr, erau meritorii. Când s-a apropiat, a lăsat cum­părăturile jos şi a sărutat mâna mitropolitului, care i-a spus: „Eşti încărcată ca o albină… Mi-a spus părintele că eşti cea mai veche aici”. „Cea mai veche în păcate!”, a răspuns maica cu nedisimulată modestie. „Am auzit că eşti stăpâna căminului”, a continuat mitropolitul. „Iertaţi-mă, Înalt­prea­­sfinţite, sunt stăpâna pă­catelor mele.” „Mi-au spus pă­rinţii că eşti ca o stareţă aici”, a adăugat mitropolitul. „Sunt stareţă peste mătură, o păcătoasă şi nimic mai mult.” A luat bagajul lăsat deoparte şi s-a dus la ascultarea ei. Uluit de răspunsuri şi de marea ei smerenie, mitropolitul i-a mărturisit arhimandritului: „Ca la Pateric vorbeşte maica asta…” Arhimandritul Partenie a spus şi el: „Viaţa ei este ca la Pateric, Înaltprea­sfinţite”.

Peste ani, mi-am dat seama că Patriarhul Teoctist, de pioasă amintire, n-a uitat întâmplările legate de maica Eufrosina. Într-o întâlnire avută cu mulţi ani după ce plecase de la Iaşi, ajuns la Bucureşti, m-a întrebat: „Ce mai face mătuşa Casandra cu fiicele ei?” Pe moment nu mi-am dat seama despre cine vorbea. „Cum să nu ştii despre mătuşa Casandra, se poate să-ţi scape?” M-am dumirit repede că era vorba de mama acestei călugăriţe minunate.

Maica Eufrosina, fiică a Ascultării şi Smereniei