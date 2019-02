Povesteşte domnul Argiris Malidakis, în vârstă de 91 ani, locuitor din Kalimnos, minunea pe care a trăit-o ca martor ocular în Mănăstirea Panormitului din Symi, în timpul sărbătorii Sfântului Arhanghel Mihail, acum aproximativ 50 ani:

„Mă pregăteam, împreună cu soţia şi cu copii mei, să mergem să ne închinăm Taxiarhului în Symi, pentru sărbătoarea acestuia, dar nu exista vreun mijloc de transport. Căpitănia portului ne-a anunţat că va trece un vas care transportă lemne şi fier pentru mănăstirea din Symi şi că doar acesta ar putea să ne ia şi pe noi.

Ne-am îmbarcat pe vas. Acolo am întâlnit o femeie care mergea împreună cu copilul ei orb să se închine, la fel ca noi. Şi astfel ne-am cunoscut pe durata călătoriei.

Când am ajuns la Panormit, era foarte multă lume şi era greu să găsim un loc unde să ne odihnim. Într-un sfârşit am găsit un pat unde i-am culcat pe copiii noştri împreună cu celălalt copilaş orb.

În timpul nopţii am auzit că era slujba Sfintei Liturghii în biserică, iar mama copilaşului l-a trezit pe acela spunându-i: „Mergem, copilul meu, să te facă Sfântul Mihail bine!”. Cu acest motiv ne-am sculat şi noi şi am mers toţi la slujbă. Întâi s-au închinat icoanei Sfântului Arhanghel copilul orb împreună cu mama sa, apoi am urmat noi ceilalţi. După aproximativ 10 minute, copilul acela a început dintr-odată să facă câteva mişcări bruşte şi neobişnuite cu mâinile şi să strige: „Mamă, mamă, mamă, văd!”. Mama lui atunci a început să strige: „Copilul meu vede, copilul meu vede, copilul meu vede!”.

S-a îndreptat îndată spre icoana Sfântului Arhanghel Mihail, a îmbrăţişat-o şi apoi a continuat să strige şi să se bucure. Credincioşii care se aflau în biserică au ridicat copilul pe braţele lor şi au mers în faţa icoanei pe care au sărutat-o cu toţii.

Vestea minunii s-a răspândit repede, astfel că veneau zilele următoare mulţi oameni, din diverse zone, pentru a-l vedea pe copilul care se vindecase şi să se închine Marelui Arhanghel Mihail”.

