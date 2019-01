La sfârşitul deceniului al cincilea şi începutul celui de al şaselea al veacului trecut avea loc generalizarea obligativităţii ciclului secundar. Apăreau în mediu rural pe lângă şcolile primare şi cele generale. Nu erau în toate satele profesori pentru disciplinele din programă. S-a apelat atunci la învăţătorii cei mai experimentaţi ca să ocupe catedrele vacante. Mama a fost solicitată să predea la şcoala din Lămăşeni, raionul Fălticeni, regiunea Suceava, matematica. A acceptat cu greutate, deşi vădise la Normală aptitudini peste medie pentru acest obiect. Era conştientă că-şi asumase o mare responsabilitate faţă de destinul unor copii care aveau dreptul să fie instruiţi la fel de serios ca şi cei de la oraş. S-a apucat să se pregătească fără preget acasă, în consultaţii cu cei mai buni profesori din Fălticeni, între care strălucitul şi temutul domn Tincu, sau la cursuri de perfecţionare. Multe nopţi albe le-a consacrat studiului, pentru că nu concepea să-şi neglijeze obligaţiile domestice. S-a pus repede la punct şi a ambiţionat să lucreze suplimentar cu elevii săi, mai ales cu cei dornici, care erau şi cei mai mulţi. Aceştia i-au răsplătit munca şi au trecut cu bine de competiţiile de admitere la liceu şi facultate. Unii dintre elevi au ajuns să predea chiar matematica. Aceste performanţe, generatoare de atâtea bucurii pentru mama mea, nu erau, aşadar, rezultatul hazardului, ci al muncii perseverente, pasionante a dascălului şi elevilor săi. Mama trăia emoţiile parcursului devenirii odată cu ei. Îi însoţea la examene, tremura aşteptând rezultatele, se bucura sau se întrista de parcă ar fi fost vorba de propriile odras­le. Atunci îmi rămâneau oarecum străine mobilurile acestui comportament. Mi se părea că rupea ceva din ceea ce era al nostru, al meu şi al surorii Angela. Peste ani mi-a fost clar de ce se purta mama aşa. Abia atunci am înţeles că acest mod de a fi fusese caracteristic dintotdeauna dascălilor modelaţi în spirit haretian. Ei nu făceau ceva ieşit din comun, îşi onorau cu demnitate vocaţia, dăruind ţării oamenii de care aceasta avea nevoie. Când toate începeau să-mi fie limpezi, citeam în altă cheie multe dintre momentele trecutului, ale căror semnificaţii nu fuseseră pe deplin descifrate la vremea respectivă. Elevii mamei erau într-un anume chip şi copiii ei. Intraseră în viaţa sa, în familie. Aceştia, la rându-le, erau animaţi de simţăminte parcă filiale. Veneau la învăţătoarea sau profesoara lor să împărtăşească împreună izbânzile, eşecurile. Această trainică legătură sufletească îşi are temeiuri în zisa Domnului, cea a iubirii aproapelui ca pe tine însuţi, şi a reprezentat suportul atâtor biruinţe în modelarea noilor generaţii în şcoala românească de-a lungul timpului. Această afecţiune de o factură specială n-a dispărut şi joacă acelaşi rol benefic în plămădirea celor care bat la porţile vieţii, dar parcă nu mai are pregnanţa de odinioară. Pragmatismul lumii de azi nu poate făptui de unul singur ceea ce are de făptuit în absenţa iubirii, a solidarităţii ­imanente, care reprezintă pe mai departe coloane ale unui proces educativ solid, performant.

La toate aceste tâlcuiri am reflectat în ziua de 17 ianuarie 2019, zi în care se împlineau o sută de ani de la naşterea mamei mele Georgeta la Spitalul de la Mănăstirea Slatina din judeţul Baia.