Credincioşii şi prietenii Parohiei „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” din Gura Humorului au venit în sprijinul oamenilor nevoiaşi printr-o acţiune filantropică. Aceasta s-a încheiat ieri, 20 decembrie 2018, şi a avut peste 300 de beneficiari.

Parohia „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” din Gura Humorului a organizat joi, 20 decembrie 2018, o acţiune filantropică pentru 120 de copii aflaţi în grija Mănăstirii Podu Coşnei, judeţul Suceava, şi pentru 200 de familii nevoiaşe din Gura Humorului. Prin grija părintelui paroh Mircea Nuţu, ajutat de preoţii slujitori şi de consilierii parohiei, alimentele necesare mesei din zilele de Crăciun au ajuns la destinatari, spre bucuria şi folosul acestora. Darurile au fost însoţite de gândurile cele mai bune din partea Bisericii şi ale dăruitorilor, după cum a menţionat preotul paroh Mircea Nuţu.

„Ne-am străduit ca mai întâi să adunăm alimente şi îmbrăcăminte pentru 120 de copii orfani aflaţi în grija Mănăstirii Podu Coşnei, judeţul Suceava. De asemenea, pentru 200 de familii nevoiaşe din parohia noastră s-a pregătit un pachet cu 16 produse specifice sărbătorii Crăciunului. Am simţit în sufletele celor pe care i-am vizitat acea speranţă de nădejde că Biserica este mama iubitoare ce are grijă de toţi. Ne-am bucurat când am văzut credincioşi şi credincioase care ţineau candela aprinsă în faţa pereţilor plini de sfintele icoane. Oamenii sărmani, dar credincioşi ne-au mărturisit că se roagă pentru binefăcătorii lor”, s-a exprimat preotul paroh Mircea Nuţu.

Parohia „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” se îngrijeşte în fiecare zi de 50 de familii nevoiaşe din oraşul Gura Humorului, prin oferirea de hrană. În acelaşi timp, numeroşi oameni fără posibilităţi materiale au primit lemne pentru foc şi bani pentru plata facturilor. „Ne minunăm şi ne bucurăm pentru că Dumnezeu ne trimite oameni buni pentru a putea fi alături de oamenii nevoiaşi în aceste clipe de înălţare sufletească”, a mai adăugat preotul paroh Mircea Nuţu.

(Constantin Ciofu, Ziarul Lumina)