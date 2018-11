Duminică, 11 noiembrie 2018, Preasfinţitul Părinte Damaschin Dorneanul - Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, a săvârşit Sfânta Liturghie la Biserica „Sfântul Mina” din cartierul Obcini, municipiul Suceava, cu ocazia serbării hramului bisericii. Sfânta Liturghie din Duminica a XXV-a după Rusalii (a Samarineanului milostiv) a fost săvârşită de către Preasfinţitul Părinte Damaschin - Episcop vicar Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, iar răspunsurile liturgice au fost date de corul parohiei. În cuvântul de învăţătură rostit la sfârşitul Sfintei Liturghii, PS Damaschin a spus: „Zice în Sfânta Scriptură atât de simplu şi atât de dătător de încredere: Bucuraţi-vă cu cei ce se bucură şi plângeţi cu cei ce plâng. Inima noastră să tresalte, nu să fie indiferentă la celălalt, are o bucurie, i-a ieşit ceva în afaceri, i-a intrat copilul pe un post mai bun, bucură-te, nu te pripi imediat - lasă că ştiu eu cu ce a făcut averea - asta-i treaba lui Dumnezeu nu-i treaba ta; şi plângi cu cel ce plânge, când cineva are un necaz, o durere, inima ta cât de cât trebuie să se mişte că dacă nu se mişcă înseamnă că n-a intrat prea mult în tine învăţătura cea de azi, că Duhul lui Dumnezeu pe care noi îl primim în Biserică prin Sfintele Slujbe prin sfintele rugăciuni de Duh care moaie inima care frăgezeşte sufletul, care te face atent la celălalt nu indiferent, altruist, compătimitor; dacă nu avem astea în inima noastră înseamnă că ceva se întâmplă acolo, să ne pune semne de întrebare, de ce Dumnezeu n-a lucrat întru mine? Eu mă rog lui Dumnezeu să frăgezească inimile fiecăruia dintre noi. Putem fi buni samarineni fără prea multe din cele din jurul nostru din averea noastră, din banii noştri, şi de acestea e nevoie, dar putem fi buni samarineni cu oameni care câteodată au mai mare nevoie decât cineva pe care l-am vedea cu ochii că este căzut jos bolnav, neajutorat, cu un sfat bun, cu o rugăciune pentru cine nu poate, nu ştie sau nu vrea să se roage, o îngăduinţă faţă de cineva care are nevoie de asta. Un timp jertfit, pentru familie în primul rând, o jertfă din confortul nostru tot pentru familie în primul rând şi atunci Dumnezeu va aduce Pace şi binecuvântare.”

În încheiere Părintele Cătălin Mureş, parohul bisericii „Sfântul Mina”, a mulţumit Preasfinţitului Damaschin pentru prezenţă, cuvântul de învăţătură şi dragostea părintească şi purtarea de grijă manifestată atât faţă de preoţii din eparhie, cât şi faţă de credincioşi.

(Constantin Agafiței)