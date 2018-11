Ce semeni, vei cultiva

Un bogat om de afaceri creştin a decis că este timpul să-şi lase un succesor la comanda companiei sale. În loc de a se orienta spre unul dintre directorii firmei sau copiii săi, el a decis să încerce ceva deosebit.

Într-o zi şi-a convocat tot executivul, care era format din tineri şi le-a spus:

- Dragii mei, a sosit timpul să-mi numesc un înlocuitor la conducerea companiei în calitate de manager general (CEO). Aşa că decizia mea este ca unul din voi să ocupe acest post.

Toţi au rămas şocaţi, în timp ce şeful a continuat:

- Astăzi intenţionez să vă dau fiecăruia câte o sămânţă - o sămânţă specială. Vreau să o luaţi acasă, s-o plantaţi, s-o udaţi şi apoi exact peste un an să veniţi cu planta care a răsărit şi crescut din această sămânţă. Cu acea ocazie voi analiza planta fiecăruia şi după un criteriu personal voi alege viitorul manager general.

Un tânăr pe nume Marius a fost prezent la întâlnire şi asemenea fiecăruia a primit şi el o sămânţă. A plecat acasă şi cu entuziasm a împărtăşit soţiei planul şefului. Soţia l-a ajutat să găsească un vas potrivit, pământ de calitate îmbunătăţit cu îngrăşământ natural şi apoi a plantat sămânţa. În fiecare zi, Marius turna apă în acel vas şi aştepta cu nerăbdare să vadă un semn că sămânţa a încolţit şi o mică plantă şi-a făcut apariţia.

După vreo trei săptămâni, colegii lui vorbeau despre seminţele lor şi despre plantele care au început să răsară. Marius urmărea cu atenţie vasul în care plantase sămânţa, dar nimic nu se întâmpla. Trei, patru, cinci săptămâni au trecut, dar în vasul cu pământ nu se vedea nici un progres. Colegii lui vorbeau deja despre plantele lor, dar Marius se simţea neputincios în încercarea lui de a face sămânţa să se transforme în plantă. Au trecut şase luni - nimic însă nu se întâmplase în ghiveciul lui Marius. Cu nespusă părere de rău, Marius şi-a dat seama că omorâse sămânţa. Fiecare dintre colegii lui aveau deja pomi, plante, iar el nu avea nimic.

După exact un an, fiecare din cei care primiseră sămânţa de la şef şi-a adus vasele lui cu plante pentru a fi inspectate.

Marius şi-a luat şi el vasul în care nu era decât pământ şi s-a prezentat la sala de conferinţe a companiei. Când a intrat în sală, Marius a fost şocat de varietatea de plante din vasele colegilor lui. Plantele erau minunate: diferite în culori şi mărimi. Marius şi-a pus vasul pe podea şi mulţi din colegii lui au bufnit în râs – alţii l-au compătimit sincer.

Când şeful şi-a făcut apariţia, a salutat membrii executivului rotindu-şi privirea asupra tuturor. Marius căuta un colţ cât mai îndepărtat pentru a se ascunde.

Ce plante minunate, copăcei şi flori aţi crescut voi! – a spus şeful. Astăzi, unul din voi va fi numit managerul general al companiei.

Deodată, şeful l-a descoperit pe Marius în colţul cel mai îndepărtat al sălii, cu vasul său gol. A rugat pe directorul financiar să-l invite pe Marius în faţă. Omul a îngheţat! El a început să gândească cam aşa: „Şeful şi-a dat seama de eşecul meu. Mare lucru să nu mă concedieze”.

Atunci, şeful l-a întrebat ce s-a întâmplat cu sămânţa lui. Astfel că Marius a trebuit să-i spună istoria sa. După ce a terminat, şeful a spus că toată lumea, cu excepţia lui Marius, să ocupe un loc. Apoi, arătând cu mâna spre el, socotit perdantul sigur al acelei competiţii, a spus:

- Iată-l pe noul vostru manager general.

Lui Marius nu-i venea să creadă. Doar falimentase total în plantarea seminţei. Cum putea el să fie manager general cu un asemenea eşec?

Apoi şeful a continuat:

- Cu un an în urmă, am dat fiecăruia din cei prezenţi în această sală o sămânţă. V-am spus să o luaţi, să o plantaţi, să o udaţi şi să mi-o aduceţi astăzi înapoi. Ceea ce voi nu aţi ştiut este că toate seminţele pe care vi le-am dat au fost fierte, au fost seminţe moarte, care nu aveau cum să încolţească. Toţi, cu excepţia lui Marius, mi-aţi adus pomişori, plante, flori. Când v-aţi dat seama că sămânţa pe care v-am dat-o eu nu încolţeşte, aţi înlocuit-o cu alta procurată de voi. Marius a fost singurul care a avut curajul şi cinstea de a aduce vasul cu sămânţa originală în el.

Pentru acest motiv, el va fi numit managerul general al companiei mele.

Aşadar,

Dacă semănăm cinste - vom culege încredere;

Dacă cultivăm bunătate - vom avea parte de prieteni;

Dacă plantăm smerenie - vom primi măreţie;

Dacă răspândim iertare - vom fi dăruiţi cu pace;

Atenţie: ce semănăm azi - vom culege mâine.