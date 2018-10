În Duminica a XXIV-a după Rusalii (a Învierii fiicei lui Iair), Preasfinţitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, a săvârşit Sfânta Liturghie la Mănăstirea Plutoniţa Doroteia din Protopopiatul Câmpulung Moldovenesc. Sfânta Liturghie a fost oficiată în biserica mănăstirii care are hramul „Schimbarea la Faţă” de către un sobor de preoţi şi diaconi în frunte cu Preasfinţitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, împreună cu Părintele Aurel Goraş, Protopop al Protopopiatului Câmpulung Moldovenesc, şi Părintele Protosinghel Iustin Ababei, stareţul Mănăstirii Plutoniţa Doroteia. Răspunsurile liturgice au fost date de corul mănăstirii.

În cuvântul de învăţătură rostit la finalul Sfintei Liturghii, Preasfinţitul Părinte Damaschin Dorneanul a spus: „Deodată cu mulţumirea pe care o aducem lui Dumnezeu pentru această Sfântă Liturghie sunt dator să vă mulţumesc şi dumneavoastră. Se vede că sunteţi familiari cu slujbele de la sfânta mănăstire pentru că aţi stat aşa cum se cuvine la orice altă sfântă slujbă, indiferent unde ar fi ea săvârşită. Am simţit la această Sfântă Liturghie că într-adevăr v-aţi rugat împreună cu noi, aţi fost aici. S-o mai fi dus gândul şi-n altă parte, dar faptul că v-am simţit că v-aţi rugat împreună cu noi, preoţii slujitori, ne umple sufletul de multă bucurie, îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru aceasta şi-l rog să vă răsplătească şi pe dumneavoastră. Asta arată că deşi la număr nu suntem mulţi în biserică - în sensul în care dacă am face o comparaţie cu câtă lume ortodoxă, creştini ortodocşi declaraţi sunt în satele din jur nu cred că bisericile din aceste sate şi din această sfântă mănăstire sunt astăzi pline cu toţi creştinii. Nu suntem mulţi şi săptămânile trecute cam ne-au arătat câţi din cei care ne declarăm ortodocşi avem şi această disponibilitate de a ne arăta credinţa şi altfel decât la un recensământ. Dincolo de puţinătatea ca număr, important este în ochii lui Dumnezeu calitatea celor puţini ca număr. În orice caz să ne scoatem din minte că am fi noi mai buni prin comparaţie cu alte persoane care nu vin la Biserică, nu avem dreptul niciodată să facem o astfel de comparaţie. Avem totuşi un drept de a ne simţi într-un fel privilegiaţi în sensul în care noi suntem beneficiarii ai Milei lui Dumnezeu revărsate asupra întregii lumi şi asupra tuturor creştinilor ortodocşi, dar noi am deschis cupa, am deschis inima, am deschis sufletul şi a picurat această binecuvântare, acest Har al Lui Dumnezeu care s-a văzut iarăşi inclusiv în Sfânta Liturghie de astăzi.”

De asemenea, ierarhul i-a binecuvântat pe credincioşi, a citit rugăciunea de dezlegare şi i-a miruit pe toţi participanţii la Sfânta Liturghie.

Mănăstirea Plutoniţa Doroteia a fost ctitorită de doi vestiţi sihaştri, Dorotei şi Pluton, de la Mănăstirea Voroneţ. Spre jumătatea sec. al XVII-lea înmulţindu-se ucenicii acestor sihaştri, s-au răspândit cu chiliile prin toate pădurile zonei. Din cauza regimul comunist, numărul vieţuitorilor de aici s-a împuţinat. În anul 1997 ctitorii Gavril Rusu, Vasile Rusu, Victor Rusu, Gheorghe Gemănaru, Constantin Balan au donat poiana şi o parte din pădure pentru mănăstirea actuală, cu hramul Schimbarea la Faţă, şi pentru un paraclis cu hramul voievozilor Mihail şi Gavriil.