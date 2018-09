Povestea unui preot de neuitat (II)

Am mărturisit întotdeauna fascinanta și copleșitoarea ima­gine a prieteniei pe care am descoperit-o şi în paginile unei corespondenţe dintre un monah ajuns la demnitatea arhierească şi familia preotului Petru Ciobanu din Slatina Fălticenilor.

După cunoştinţele mele, aceasta este cea mai bogată (laborioasă) corespondenţă păstrată între un ierarh şi familia unui preot de ­ţară.

Începută în anii ‘50 ai veacului al XX-lea şi încheiată în anul 2005, când Mitropolitul Antonie Plămădeală a trecut dincolo de lumea pământeană, prietenia aceasta postulează veşnicia.

În vremuri grele, monahul fugar, urmărit de autorităţile represive comuniste, a găsit înţelegerea, ajutorul şi prietenia familiei preotului Petru Ciobanu şi a preotesei Angela.

În casa lor, aşezată sub cetatea Munţilor Stânişoarei, am găsit cu ani în urmă o dedicaţie a Mitropolitului Antonie Plămădeală, aşezată pe pagina dintâi a cărţii „Trei ceasuri în iad”: „Când viaţa mea a cunoscut ceasuri de iad, în casa preotului Petru Ciobanu m-am simţit întotdeauna ca-n rai”.

Sutele de pagini ale corespondenţei pe care au purtat-o grăiesc, în perioade diferite, despre o prietenie care a cunoscut înălţimi greu de atins şi frumuseţi inefabile.

Scrisorile din anii â50 amintesc despre greutăţile unor timpuri neprietenoase (potrivnice), lupta pentru supravieţuire a monahului ajuns la limită, pe margine de prăpastie, aşa încât putem înţelege rătăcirile şi strigătele de deznădejde ale acestuia, care au găsit ecou în paginile epistolare.

Marile tristeţi au fost suportate mai uşor cu ajutorul şi grija specială ale familiei preotului Petru Ciobanu.