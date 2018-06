Ce sunt sfinţii?, se pot întreba oamenii ne­ca­tehizaţi, cu gândire globalizantă, care privesc îndoielnic astăzi spre cele religioase. Răspunsul este unul scurt: Sunt oameni adevăraţi. Sfinţii sunt oameni adevăraţi, bineînţeles nu în sensul umanist, ci în sensul în care Nichifor Crainic vorbea de sfinţenie ca împlinire a umanului. Tot mai mult ader la ceea ce spune părintele Rafail Noica, cum că avem în general o imagine denaturată despre sfinţi şi despre sfinţenie. În modul care-i este caracteristic, părintele Rafail afirmă că „îl simţim pe sfânt pe un piedestal de un kilometru şi ne uităm la el cu binoclul, dar cu partea care depărtează, nu cu cea care apropie”. Aceasta pe undeva poate să vină şi din faptul că nu prea suntem dispuşi la jertfă, la efort, şi atunci ne e comod să considerăm că sfinţenia e ceva ce nu ţine de lumea noastră, noi mulţumindu-ne să fim beneficiarii darurilor pe care le are sfântul rugându-ne lui şi el ajutându-ne.

Este îndeobşte cunoscută viaţa Cuviosului Dimitrie. A fost un om simplu. Păzea vacile satului său. Era probabil socotit printre oamenii cei mai smeriţi, mai umili ai localităţii în care s-a născut şi unde a locuit. Lucrul acesta, pe undeva, îl trăim şi noi. Simplitatea, nevinovăţia şi nerăutatea sfântului se simt până astăzi. Cumva aşa l-am simţit pe Sfântul Dimitrie în anii cât am slujit la Catedrala Patriarhală. Am stat de strajă lângă sfintele moaşte, am citit rugăciuni oamenilor, am spovedit. Oamenii vin acolo pentru sfătuire. Şi oamenii care veneau, nu numai în pelerinaj de ziua sfântului, ci şi cei care frecventau Catedrala Patriarhală, veneau cu regularitate ca să se roage la sfintele moaşte ale Cuviosului Dimitrie. Sigur, orice sfânt are o măreţie a lui, are şi ceva care te copleşeşte, însă oamenii aceasta au simţit: bunătatea, simplitatea, nevinovăţia, nerăutatea sfântului, l-au simţit întotdeauna cald, ajutător, apropiat.

Cineva spunea la un moment dat că are mai multă îndrăznire să se roage la Maica Domnului decât la Hristos Însuşi. Se simţea cumva copleşit de El, însă faţă de Maica Domnului se purta ca faţă de o mamă. Mama întotdeauna te înţelege. Faţă de Maica Domnului simţea că are o îndrăznire, are o deschidere. Transpunând lucrul acesta la Sfântul Dimitrie, cel mai mult asta simt oamenii. E un sfânt de care te poţi apropia cu foarte mare uşurinţă, în virtutea faptului că a fost un om al simplităţii. Trebuie însă neapărat adăugat că am întâlnit chiar şi situaţii în care oamenii au simţit şi măreţia aceasta a sfântului, nu că au fost certaţi de sfânt pentru îndreptare, dar au simţit şi latura aceasta a lui.

Evlavia poporului român pentru sfinţi şi pentru moaşte