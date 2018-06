Cu binecuvântarea ÎPS Pimen, Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor, A.S.C.O.R., filiala Suceava a organizat în perioada 26-27 mai 2018 evenimentul „Studentul sucevean”, care s-a aflat la cea de-a treia ediţie, adunând tineri din mai multe zone ale ţării. Scopul acestei întâlniri a fost atât unul duhovnicesc, urmărind creşterea spirituală a participanţilor şi cunoaşterea de sine, cât şi unul formativ şi informativ, propunând tinerilor exerciţii de dezvoltare personală şi teme de dezbatere.

"Studentul sucevean" a fost unprilej de bucurie, cunoaştere şi lumină sufletească. Bucuria a provenit din faptul că ne-am revăzut prietenii, dar şi pentru că ne-am făcut prieteni noi, alături de care am petrecut momente deosebite. Cunoaşterea a fost dobândită în timpul conferinţei şi a sesiunilor de discuţii, la care participanţii au abordat tema” Puterea de a fi tu însuţi”, iar lumina şi căldura sufletească au venit din participarea la Sfânta Liturghie şi la clipe de rugăciune petrecute împreună.

Prima zi a evenimentului, ziua de 26 mai, a început din zori cu primirea participanţilor, înmânarea ecusoanelor şi a mapelor cu programul si materiale de lucru, dar şi repartizarea tinerilor pe grupe, care au purtat nume de domnitori români. Pentru a pune început bun acestui eveniment am făcut împreună rugăciunile de dimineaţă, deschizându-ne inimile pentru a primi cuvântul lui Dumnezeu şi a face voia Lui.

Voioşi şi cu un entuziasm specific vârstei, am pornit spre conferinţa în cadrul căreia am descoperit împreună cu părintele Stamatin Laurenţiu ce înseamnă să ai ” Puterea de a fi tu însuţi”. Tema a fost dezbătută mai apoi şi pe parcursul sesiunilor de discuţii, de către participanţi, alături de moderatori, fiind încurajată exprimarea opiniilor tuturor membrilor.

În prima seară, având grijă de minte şi de suflet, am luat parte la Slujba Vecerniei la Mănăstirea Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava, unde ne-am îmbogăţit spiritual. După un moment de linişte sufletească, ziua am încheiat-o în spirit tradiţional, printr-o seară bucovineană, cu muzică specifică zonei Bucovinei, în scopul de a întări dragostea faţă patrie de tot ce-i românesc şi autentic.

În ziua următoare, fiind Duminica Mare, cunoscută şi ca Duminica Rusaliilor sau Duminica Pogorârii Duhului Sfânt, am petrecut îmbrăcaţi în straie de sărbătoare la Mănăstirea Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava, unde am luat parte cu toţii la Sfânta Liturghie, după care am servit prânzul împreună, împărtăşind impresii, gânduri bune şi emoţii.

Evenimentul s-a încheiat cu un cuvânt de învăţătură dat de către părintele Arhimandrit Vartolomeu Chira, duhovnic şi mare Eclesiarh al Catedralei Arhiepiscopale din Suceava, pe care l-am sădit adânc în inimile noastre. De asemenea, a fost organizată o sesiune de concluzii în care am sintetizat învăţăturile pe care le-am înţeles şi le-am însuşit pe parcursul celor 2 zile de comuniune în duhul dragostei creştine.

Mulţumim participanţilor că au fost receptivi şi implicaţi în evenimentul nostru, dar şi moderatorilor care au lucrat cu tinerii, în scopul identificării unor soluţii pentru cunoaşterea de sine.

De asemenea, mulţumim organizatorilor şi voluntarilor pentru implicarea în buna desfăşurare a acestui eveniment. Aceştia au fost într-un număr mare, astfel formând un grup unit şi bine coordonat de către studenta Andreea Hlodec - vicepreşedinte ASCOR Suceava şi părintele Arhimandrit Grichentie Natu, părinte îndrumător ASCOR Suceava.

Dăm slavă lui Dumnezeu pentru toate!

Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi Români - filiala Suceava, 28 mai 2018.