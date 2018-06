Care sunt toate acestea pe care le-ai lăsat, Petre? Este băţul tău de pescuit? Năvodul tău? Corabia ta? Talentul tău? Vrei să-mi spui că acestea sunt toate? Da, spune el, dar nu o spun ca să mă laud, ci ca prin întrebarea asta să îmbrăţişez pe toţi săracii. Deoarece atunci când Domnul a spus: dacă voieşti să fii desăvârşit, du-te, vinde averea ta, dă-o săracilor şi vei avea comoară în cer, un sărac ar fi putut spune:Cum atunci? Dacă nu am avere, nu pot să mă desăvârşesc? Petru întreabă pentru ca tu, săracul, să afli că nu eşti sub nici un fel inferior ucenicilor. Petru întreabă nu pentru ca tu să ai şovăieli fiindcă ai fi învăţat aceasta de la el (pentru că era încă nedesăvârşit şi fără să fi primit Duhul), ci ca să auzi cuvântul din gura Stăpânului lui Petru şi astfel, să crezi. Atunci când vorbim în numele altora, grijile lor devin ale noastre şi asta a făcut şi apostolul când a pus această întrebare Învăţătorului în numele mulţimii săracilor.

Dar ce înseamnă că vor judeca cele douăsprezece seminţii ale lui Israel? Înseamnă că le vor afla necuviincioase şi le vor osândi. Căci ei nu vor sta precum nişte juraţi, ci exact aşa cum s-a spus că regina de la miazăzi va judeca acel neam (Mt. 12, 42), iar ninivitenii îi vor osândi (Mt. 12, 41) la fel vor face şi aceştia. Pentru aceasta, El n-a spus neamurile lumii, ci seminţiile lui Israel. Iudeii şi apostolii au fost crescuţi în aceleaşi legi, obiceiuri şi sisteme politice. Când iudeii au spus că nu au putut crede în Hristos pentru că legea îi împiedica să primească poruncile Lui, El aduce în faţă pe aceşti oameni care au primit aceeaşi lege, dar au crezut şi astfel, condamnă pe toţi ceilalţi asemenea iudeilor. Pentru aceasta a spus mai înainte: De aceea ei vă vor fi judecători(Mt. 12, 27).

(Sfântul Ioan Gură de Aur, Evanghelia după Matei, Omilia 64, traducere pentru Doxologia.ro de Lucian Filip)

(Mt. 19, 28) Iar Iisus le-a zis: „Adevărat zic vouă că voi cei ce Mi-aţi urmat Mie, la înnoirea lumii, când Fiul Omului va şedea pe tronul slavei Sale, veţi şedea şi voi pe douăsprezece tronuri, judecând cele douăsprezece seminţii ale lui Israel”.

În ziua judecăţii, iudeii vor răspunde: Doamne, nu am ştiut că tu eşti Fiul lui Dumnezeu întrupat. Ce om poate vedea comoara ascunsă în ţarină (Mt. 13, 44) sau soarele ascuns în nori? Cine ar fi crezut că steaua care străluceşte dimineaţa (Apoc. 22, 16) s-a născut pe pământ? Cine ar fi crezut că femeia care ne-a scos afară din rai şi ne-a oprit să mai intrăm înapoi va deveni prima uşă a raiului sau că lumina va străluci prin ea, cea care a adus întunericul în lume? Aşadar, nu a fost împietrirea inimii cea care ne-a condus să Te rănim, ci am fost amăgiţi prin trupul Tău.

Iar voi le veţi răspunde: Şi noi am fost oameni ca şi voi, având un suflet şi o natură trupească la fel ca voi şi noi am vieţuit în una şi aceeaşi lume ca şi voi. Am fost ameninţaţi de aceleaşi duhuri lumeşti şi ajutaţi de acelaşi Dumnezeu. Mai mult decât atât, aţi avut avantajul în faţa noastră că noi eram oameni simpli, păcătoşi şi fără ştiinţă de carte, nedeosebiţi în mulţime, în timp ce voi eraţi preoţi, cărturari şi învăţători ai oamenilor. Noi, aşa simpli şi păcătoşi, L-am putut recunoaşte. Voi, deşi preoţi şi cărturari, care aţi ţinut Scriptura înaintea ochilor ca far şi cale de urmat, nu L-aţi recunoscut. Chiar şi înainte de a fi martori ai minunilor Sale L-am recunoscut cine este. Dar voi, chiar şi după ce aţi fost martori ai puterii Sale, nu L-aţi putut cunoaşte? Cum s-a putut întâmpla că aproape întreaga lume L-a ignorat pe Cel pe care cei doisprezece L-au cunoscut. Voi n-aţi crezut în El şi n-aţi cunoscut că El este Fiul lui Dumnezeu. Ce v-a făcut să-L omorâţi, dacă nu aţi găsit nici o vină în El? În noi, bunăvoinţa ignoranţei grosolane a fost ca o făclie. Dar în voi, răutatea ştiinţei voastre v-a îmbrăţişat precum întunericul.

(Opere incomplete la Matei, Omilia 33, traducere pentru Doxologia.ro de Lucian Filip)

(Mt. 19, 29)Şi oricine a lăsat case sau fraţi, sau surori, sau tată, sau mamă, sau femeie, sau copii, sau ţarine, pentru numele Meu, înmulţit va lua înapoi şi va moşteni viaţa veşnică.

Ei l-au urmat în spălarea botezului, sfinţirea credinţei, la învierea din morţi şi la moştenirea veşnică. Pentru aceasta există acea regenerare pe care apostolii au primit-o şi pe care legea nu a putut-o oferi. I-a unit pe cele douăsprezece tronuri, judecând cele douăsprezece seminţii ale lui Israel, spre slava celor doisprezece patriarhi. Celorlalţi care L-au urmat în batjocura lumii, le-a promis o plată înmulţită. Această răsplată este cea care este umplută de bucurie cerească, ca la găsirea oii celei pierdute (Lc. 15, 3-7). Această răsplată înmulţită este cea care pe care belşugul ţarinii desăvârşite o va da. Această cinste a fost prevăzută şi pentru Biserică, în numele Sarei (Fc. 17, 16). Această va fi meritată prin lăsarea legii şi credinţa evangheliei şi astfel El spune că cei din urmă vor fi cei dintâi pentru că cei dintâi vor fi cei din urmă.

(Ilarie de Poitiers, La Matei 20.4, traducere pentru Doxologia.ro de Lucian Filip)

(Mt. 19, 29) Şi oricine a lăsat case sau fraţi, sau surori, sau tată, sau mamă, sau femeie, sau copii, sau ţarine, pentru numele Meu, înmulţit va lua înapoi şi va moşteni viaţa veşnică.

Înmulţitînseamnă ceea ce este incomparabil mai bun, referindu-ne la viitorul din rai. Când Marcu spune că ia însutit în vremea aceasta (Mc. 10, 30) trebuie să înţelegem ca vorbind despre bucuriile duhovniceşti care depăşesc de departe pe cele pământeşti, atât de mult încât sunt garanţii ale binecuvântările viitoare.

(Teodor din Heracleea, Fragmentul 107, traducere pentru Doxologia.ro de Lucian Filip)

(Mt. 19, 29)Şi oricine a lăsat case sau fraţi, sau surori, sau tată, sau mamă, sau femeie, sau copii, sau ţarine, pentru numele Meu, înmulţit va lua înapoi şi va moşteni viaţa veşnică.

Înţelesul cuvintelor este acesta: Cel care pentru Mântuitorul s-a lepădat de cele trupeşti, va primi cele duhovniceşti. Unele, spre deosebire de celelalte, vor fi mult infinit mai multe, adică cele din urmă. Astfel, apostolul, care a renunţat la casa sa şi la pământurile sale, spune şi aceasta: Ca nişte întristaţi, dar pururea bucurându-ne; ca nişte săraci, dar pe mulţi îmbogăţind; ca unii care n-au nimic, dar toate le stăpânesc (2. Cor. 6, 10).

(Fericitul Ieronim, Comentariu la Matei 3.19.30, traducere pentru Doxologia.ro de Lucian Filip)

„Şi oricine a lăsat case sau fraţi, sau surori, sau tată, sau mamă, sau femeie, sau copii, sau ţarine, pentru numele Meu, înmulţit va lua înapoi şi va moşteni viaţa veşnică.” (Mt. 19, 29)

Ca nimeni să nu creadă că ceea ce s-a spus de către Hristos se aplică doar ucenicilor, a extins cuvintele pentru a-i acoperi pe toţi cei care făceau asemenea. Restul s-ar putea să nu primească aceleaşi lucruri ca şi ucenicii; dar vor avea în schimb părtăşie cu Dumnezeu şi fraternitate cu sfinţii. De fapt, El se referă la bătrânii şi bătrânele Bisericii, care erau aşa cum erau, rude prin dragoste, iubite prin fire, care i-au iubit mai mult decât propriile rude după sânge. Ei au primit şi bani de la aceştia, pentru a-i cheltui după trebuinţă, în timp ce comorile viitoare erau date deoparte pentru ei. În locul câmpurilor lor ei vor primi paradisul. Vor primi Ierusalimul cel de sus, mama primului lor născut în locul caselor zidite din piatră.

(Sfântul Chiril al Alexandriei, Fragmentul 221 traducere pentru Doxologia.ro de Lucian Filip)

(Mt. 19, 30) Şi mulţi dintâi vor fi pe urmă, şi cei de pe urmă vor fi întâi.

Sinagoga a fost prima care a fost chemată la mântuire, dar s-a pierdut printr-o lipsă a credinţei. Apoi Biserica, crescând în casa tatălui său, adică legea, din slăbiciunea păcatelor sale, a alergat la Hristos şi şi-a depăşit lipsa puterilor cu credinţă. Biserica a luat de la sinagogă harul care a trecut mai departe. Dar sinagoga, condusă mai mult de zel decât de credinţă, a văzut că Biserica nu numai că a fost curăţită de boala sa, ci a şi fost făcută fiică a lui Dumnezeu primind Sfântul Duh, prin care a venit la Hristos. Precum şi apostolul spune: prin căderea lor, neamurilor le-a venit mântuirea, ca Israel să-şi întărâte râvna faţă de ele (Rom. 11, 11). Astfel, sinagoga, care a fost chemată prima, a fost a doua care a crezut. Biserica, cea care a fost cea de-a doua chemată, a primit primul loc de mântuire împreună cu Dumnezeu.

(Opere incomplete la Matei, Omilia 33, traducere pentru Doxologia.ro de Lucian Filip)

(Sursa: Doxologia.ro)